دي يونغ لاعب برشلونة يتقدم في برنامجه التأهيلي

يواصل الهولندي فرينكي دي يونغ نجم برشلونة تقدمه في رحلة تعافيه، رغم أنه لا يزال يعاني من الألم، ولا يزال لاعب خط الوسط يعمل على تجاوز الإصابة التي تعرض لها خلال كأس العالم، وقد خطا الثلاثاء خطوة أخرى في هذه العملية التي لا تزال تتطلب وقتاً.

ووفقاً لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فقد نزل فرينكي لفترة وجيزة إلى أرض الملعب في المدينة الرياضية لإجراء تدريبات فردية.

وعاد اللاعب من كأس العالم وهو يعاني من إصابة بالغة في ركبته اليمنى.

وأكدت الفحوصات اللاحقة التي أجراها الطاقم الطبي لنادي برشلونة وجود تمزق في الرباط الجانبي الإنسي لركبته اليمنى.

واختار النادي العلاج التحفظي، ويخضع تقدمه للمتابعة الدقيقة منذ ذلك الحين.

وارتدى اللاعب الهولندي حذاءه، الثلاثاء، وعاد إلى أرض الملعب، على الرغم من أنه لا يزال بعيداً عن التدرب مع بقية زملائه.

ووفقاً لمصادر مقربة من هذه الصحيفة، فقد كان اللاعب الهولندي يقوم ببعض حصص الركض المنفرد وتمارين مضبوطة للغاية لمعرفة مدى استجابة ساقه.

كان الهدف الرئيسي هو اختبار قدراته وتقييم حالته بعد الأسابيع القليلة الماضية من التدريب، لكنه لا يزال يعاني من الألم، خاصةً عند الكبح، لذا فهو لا يزال بعيداً عن الشعور بالراحة التامة.