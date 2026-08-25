برشلونة يضم الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش

وقّع نادي برشلونة الإسباني رسمياً جميع الأوراق اللازمة لإتمام صفقة ضم حارس مرمى فنربخشة التركي، دومينيك ليفاكوفيتش، ليحسم بذلك انتقاله إلى صفوف الفريق.
وبموجب بنود الصفقة، سيحصل فنربخشة على رسوم انتقال ثابتة تبلغ مليوني يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو أخرى إضافات محتملة.
وتتضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها النادي الكاتالوني أن يكون الكرواتي ليفاكوفيتش هو الحارس الاحتياطي لبرشلونة بدءاً من يونيو (حزيران) 2027، بالتزامن مع الرحيل المقرر للبولندي فويتشيك تشيزني، وفقاً لما ذكرته صحيفة «تريبونا» الإنجليزية.
وفي هذه الأثناء، يعتزم برشلونة إعارة الحارس الكرواتي لفترة مناسبة لضمان مشاركته بانتظام في المباريات قبل انضمامه رسمياً إلى الفريق في كامب نو.