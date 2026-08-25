ريال مدريد على أعتاب ضم الموهبة الغانية أوبونغ

يواصل ريال مدريد الإسباني سعيه وراء النجوم الشباب، وأصبح النادي على وشك إتمام صفقة ضم أوسكار ناسي أوبونغ (21 عاماً)، إذ إن المدافع الغاني الذي سينضم نهائياً إلى فريق كاستيا بقيادة المدرب جوليان لوبيز دي ليرما، وفقاً لما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية.

وكان ريال مدريد يرغب في ضم اللاعب، الذي يلعب حالياً لنادي غرناطة ويرتبط معه بعقد حتى عام 2028، منذ الموسم الماضي، وقد كثف جهوده في المفاوضات هذا الموسم، التي من المتوقع إتمامها الثلاثاء، متفوقاً بذلك على أندية أخرى مثل رايو فاييكانو.

يُعرف أوسكار ناسي بقوته البدنية (طوله 1.85 متر) ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والمدافع الأيمن. وتبلغ قيمته السوقية الحالية 1.5 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص، وقد انضم إلى أكاديمية غرناطة للشباب عام 2023 قادماً من نادي إيمانويل سيتي الغاني. وسرعان ما أبهر الجميع وتمت ترقيته إلى فريق غرناطة الرديف، وفي الموسم الماضي شارك لأول مرة مع الفريق الأول.