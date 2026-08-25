ليفربول يُعير لاعبه رامزي إلى سانت ميرين الأسكوتلندي

انضم مدافع ليفربول الإنجليزي، كالفين رامزي، إلى سانت ميرين الأسكوتلندي على سبيل الإعارة لموسم 2026 - 2027، رهناً بالحصول على التصريح الدولي.

وقال ليفربول، عبر موقعه الرسمي، إن الاتفاق تم الثلاثاء بشأن صفقة انتقال رامزي إلى سانت ميرين، ليقضي الموسم مع الفريق المشارك في الدوري الأسكوتلندي الممتاز.

وشارك المدافع الأيمن مع الفريق الأول لليفربول في 4 مباريات، علماً بأنه كان قد انضم للنادي قادماً من أبردين الأسكوتلندي في صيف 2022.

وخلال مسيرته مع ليفربول أمضى فترات إعارة مع بريستون نورث إند، وبولتون واندررز، وويغان أتلتيك، وكليماورنوك.