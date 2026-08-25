ترقية إزبيليتا إلى نائب الرئيس التنفيذي لبطولة العالم للدراجات النارية

أعلنت المجموعة المالكة للحقوق التجارية لبطولة العالم للدراجات النارية للفئة الأولى، الثلاثاء، ترقية كارلوس إزبيليتا إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي، لينضم إلى فريق قيادة الشركة إلى جانب والده كارميلو إزبيليتا، الرئيس التنفيذي.

بدأ كارلوس مسيرته مع الشركة، التي تتخذ من مدريد مقراً لها، متدرباً في عام 2007، قبل أن يتدرج في عدد من المناصب وصولاً إلى منصب المدير الرياضي لبطولة العالم للدراجات النارية.

تأتي ترقيته في وقت تعمل فيه المجموعة على تعزيز هيكلها القيادي استعداداً لمرحلة جديدة من النمو والتطور.

وأوضحت المجموعة أن إزبيليتا لعب دوراً محورياً في توسيع الحضور الدولي للبطولة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتنمية قاعدة جماهيرها حول العالم.

وقال كارميلو إزبيليتا: «لعب كارلوس دوراً أساسياً في نمو بطولة العالم للدراجات النارية على مدار سنوات طويلة».

وأضاف: «تمتد خبرته إلى جميع جوانب عملنا، كما أن قيادته ورؤيته وشغفه بالرياضة جعلته الشخص المناسب للمساعدة في قيادة بطولة العالم للدراجات النارية نحو مرحلة جديدة».