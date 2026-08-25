دجيكو يتوهج مع شالكه في كأس ألمانيا

أكد البوسني المخضرم إدين دجيكو، مهاجم شالكه، أن بلوغه 40 عاماً لم يمنعه من مواصلة صناعة الفارق، بعدما قاد فريقه إلى الفوز على هالشر 5-2 بعد التمديد، في الدور الأول من كأس ألمانيا.

واحتاج شالكه إلى وقت إضافي لتجاوز منافسه في مباراة صعبة، تألق خلالها دجيكو بتسجيل هدفين وصناعة آخر، ليؤكد استمرار تأثيره الهجومي رغم تقدمه في السن.

وأشاد ميروسلاف موسليتش، مدرب شالكه، بمهاجمه البوسني قائلاً: «إنه يمنحنا الجودة داخل منطقة الجزاء، ولا يزال يمتلكها رغم سنه. التمركز واللعب الجماعي والحس التهديفي، هذه أمور لا تنساها. سنحتاج إلى إدين».

وكان من المقرر أن يشارك دجيكو 15 دقيقة فقط، بهدف الحفاظ على جاهزيته لمواجهة أوغسبورغ، الأحد المقبل، في افتتاح مشوار شالكه بالدوري الألماني، التي ستشهد عودة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى بعد 3 مواسم قضاها في الدرجة الثانية.

لكن دجيكو دخل في الدقيقة 64، واضطر في النهاية إلى خوض نحو ساعة كاملة بعد امتداد المواجهة إلى وقت إضافي.

وقال زميله المخضرم روبن غوسينس، المنضم إلى شالكه هذا الصيف على سبيل الإعارة: «إدين يتمتع بحضور استثنائي. لا يمكنك تعلُّم ذلك، فهو يأتي من سنوات الخبرة الطويلة».

ورفض غوسينس اعتبار شالكه فريقاً يعتمد على دجيكو وحده، مؤكداً أن ذلك لن يكون منصفاً لبقية عناصر الخط الهجومي.

وسجل موسى سيلا وجونيور أدامو أيضاً في المباراة، ولكن هدفيهما جاءا بعد دخول دجيكو، الذي لعب دوراً مؤثراً في صناعة الفرص الهجومية لفريقه.