بيتيس وسوسيداد يدشنان موسمهما بمواجهة قوية في الدوري الإسباني

يستهل ريال بيتيس وريال سوسيداد مشوارهما في الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة، بمواجهة مرتقبة على ملعب «لا كارتوخا» ضمن منافسات الجولة الثانية، بعدما غاب الفريقان عن الجولة الافتتاحية.

ويدخل بيتيس الموسم بطموحات كبيرة بعدما أنهى النسخة الماضية من الدوري في المركز الخامس، ليضمن المشاركة في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، متقدماً بفارق ست نقاط على سيلتا فيغو صاحب المركز السادس.

ويتطلع فريق المدرب مانويل بيليغريني إلى مواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، رغم تحركاته المحدودة في سوق الانتقالات؛ إذ عزز صفوفه بثلاثة لاعبين فقط هم فاكوندو برنال وفران غارسيا ودييغو كوندي، بينما كان سيرجي ألتيميرا أبرز المغادرين من حيث قيمة الصفقة.

وخاض بيتيس ست مباريات ودية استعداداً للموسم، حقق خلالها الفوز على ليون وألميريا وآرسنال، وتعادل مع بورنموث، بينما خسر أمام غرناطة وإنتر ميلان.

في المقابل، يدخل ريال سوسيداد الموسم بعد احتلاله المركز العاشر في الدوري خلال الموسم الماضي، لكنه ضمن المشاركة الأوروبية بفضل تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا.

ولم يبرم سوسيداد أي صفقة جديدة حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية، فيما لم تكن نتائجه خلال فترة الإعداد مستقرة، بعدما خسر أربعاً من مبارياته الودية السبع، بينها آخر ثلاث مواجهات، واختتم تحضيراته بالخسارة 1 - 3 أمام تشيلسي.

وتصب المواجهات المباشرة في مصلحة بيتيس، الذي حقق 42 انتصاراً خلال 120 مباراة أمام سوسيداد، فيما حصد الأخير نقطة واحدة فقط من آخر ثلاث مواجهات بين الفريقين في الدوري، ويعود انتصاره الأخير إلى ديسمبر (كانون الأول) 2024 بنتيجة 2 - 0.

ويفتقد بيتيس خدمات دييغو كوندي وأيتور رويبال بسبب الإصابة، مع وجود شكوك حول جاهزية جونزالو بيتي وجيوفاني لو سيلسو، بينما يُنتظر أن يسجل الوافدان فران غارسيا وبرنال ظهورهما الأول مع الفريق.

على الجانب الآخر، يغيب ألفارو أودريوزولا عن سوسيداد بسبب الإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة جونزالو غيديش، وقد يبدأ ميكيل أويارزابال المباراة على مقاعد البدلاء بسبب قلة مشاركاته خلال فترة الإعداد.

ويسعى الفريقان إلى تدشين الموسم بانتصار، قبل أن يخوض سوسيداد مباراته المؤجلة من الجولة الأولى أمام ريال مدريد في 26 أغسطس (آب).