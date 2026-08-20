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الرياضة رياضة عالمية

بيتيس وسوسيداد يدشنان موسمهما بمواجهة قوية في الدوري الإسباني

مواجهة سابقة بين ريال بيتيس وريال سوسيداد (رويترز)
مواجهة سابقة بين ريال بيتيس وريال سوسيداد (رويترز)
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بيتيس وسوسيداد يدشنان موسمهما بمواجهة قوية في الدوري الإسباني

مواجهة سابقة بين ريال بيتيس وريال سوسيداد (رويترز)
مواجهة سابقة بين ريال بيتيس وريال سوسيداد (رويترز)

يستهل ريال بيتيس وريال سوسيداد مشوارهما في الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة، بمواجهة مرتقبة على ملعب «لا كارتوخا» ضمن منافسات الجولة الثانية، بعدما غاب الفريقان عن الجولة الافتتاحية.

ويدخل بيتيس الموسم بطموحات كبيرة بعدما أنهى النسخة الماضية من الدوري في المركز الخامس، ليضمن المشاركة في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، متقدماً بفارق ست نقاط على سيلتا فيغو صاحب المركز السادس.

ويتطلع فريق المدرب مانويل بيليغريني إلى مواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، رغم تحركاته المحدودة في سوق الانتقالات؛ إذ عزز صفوفه بثلاثة لاعبين فقط هم فاكوندو برنال وفران غارسيا ودييغو كوندي، بينما كان سيرجي ألتيميرا أبرز المغادرين من حيث قيمة الصفقة.

وخاض بيتيس ست مباريات ودية استعداداً للموسم، حقق خلالها الفوز على ليون وألميريا وآرسنال، وتعادل مع بورنموث، بينما خسر أمام غرناطة وإنتر ميلان.

في المقابل، يدخل ريال سوسيداد الموسم بعد احتلاله المركز العاشر في الدوري خلال الموسم الماضي، لكنه ضمن المشاركة الأوروبية بفضل تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا.

ولم يبرم سوسيداد أي صفقة جديدة حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية، فيما لم تكن نتائجه خلال فترة الإعداد مستقرة، بعدما خسر أربعاً من مبارياته الودية السبع، بينها آخر ثلاث مواجهات، واختتم تحضيراته بالخسارة 1 - 3 أمام تشيلسي.

وتصب المواجهات المباشرة في مصلحة بيتيس، الذي حقق 42 انتصاراً خلال 120 مباراة أمام سوسيداد، فيما حصد الأخير نقطة واحدة فقط من آخر ثلاث مواجهات بين الفريقين في الدوري، ويعود انتصاره الأخير إلى ديسمبر (كانون الأول) 2024 بنتيجة 2 - 0.

ويفتقد بيتيس خدمات دييغو كوندي وأيتور رويبال بسبب الإصابة، مع وجود شكوك حول جاهزية جونزالو بيتي وجيوفاني لو سيلسو، بينما يُنتظر أن يسجل الوافدان فران غارسيا وبرنال ظهورهما الأول مع الفريق.

على الجانب الآخر، يغيب ألفارو أودريوزولا عن سوسيداد بسبب الإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة جونزالو غيديش، وقد يبدأ ميكيل أويارزابال المباراة على مقاعد البدلاء بسبب قلة مشاركاته خلال فترة الإعداد.

ويسعى الفريقان إلى تدشين الموسم بانتصار، قبل أن يخوض سوسيداد مباراته المؤجلة من الجولة الأولى أمام ريال مدريد في 26 أغسطس (آب).

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الرياضة رياضة عالمية

«الفار يحرمنا متعة كرة القدم»... الجماهير الألمانية تطالب بإلغائه

آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند في كأس ألمانيا (رويترز)
آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند في كأس ألمانيا (رويترز)
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«الفار يحرمنا متعة كرة القدم»... الجماهير الألمانية تطالب بإلغائه

آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند في كأس ألمانيا (رويترز)
آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند في كأس ألمانيا (رويترز)

تستعد مجموعات من مشجعي عدد من الأندية الألمانية لتنظيم احتجاجات واسعة خلال مباريات الدور الأول من كأس ألمانيا لكرة القدم هذا الأسبوع، اعتراضاً على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «ڤار»، ومطالبة بإلغائها نهائياً.

ونشرت مجموعات جماهيرية من مختلف أنحاء ألمانيا بيانات مشتركة تنتقد فيها التقنية، معلنة تنظيم تحركات احتجاجية خلال مباريات الكأس التي تنطلق الجمعة.

ولا تُستخدم تقنية الفيديو عادة في الأدوار الأولى من كأس ألمانيا، إذ كان يبدأ تطبيقها من دور الـ16، لكن تقرر هذا الموسم استخدامها بدءاً من الدور الثاني.

وجاء البيان الجماهيري تحت عنوان «تقنية الفيديو تحرمنا متعة كرة القدم»، إذ اعتبرت روابط المشجعين أن التقنية أفسدت أكثر لحظات المباريات إثارة، وحوّلت الاحتفال العفوي بالأهداف إلى حالة من الترقب وعدم اليقين بانتظار احتمال مراجعة اللقطة.

وقالت مجموعات المشجعين: «نريد العودة بشكل نهائي إلى روح كرة القدم القديمة، ولذلك نطالب بإلغاء تقنية حكم الفيديو في كرة القدم الألمانية».

ولا تُعد الاحتجاجات الجماهيرية أمراً جديداً في الملاعب الألمانية، إذ شهدت المواسم الأخيرة تحركات متكررة ضد مواعيد المباريات وأسعار التذاكر، إضافة إلى الاعتراض على اتفاق رابطة الدوري الألماني مع صندوق الاستثمار «سي في سي».

وخلال موسم 2023-2024، لجأت الجماهير إلى أساليب احتجاجية لافتة، من بينها إلقاء كرات التنس وقطع الشوكولاتة المعدنية على أرض الملعب، ما تسبب في تأخير عدد من المباريات، قبل أن يتم التخلي عن الاتفاق الاستثماري رغم حصوله على تأييد غالبية الأندية.

وكان المشجعون قد عارضوا الاتفاق بسبب ما اعتبروه غياباً للشفافية، محذرين من أنه يدفع كرة القدم الألمانية نحو مزيد من «الإفراط في التسويق».

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الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

ألونسو يثير الغموض حول مستقبل إنزو فرنانديز مع تشيلسي

تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (رويترز)
تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (رويترز)
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ألونسو يثير الغموض حول مستقبل إنزو فرنانديز مع تشيلسي

تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (رويترز)
تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (رويترز)

تجنب تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، حسم مستقبل لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز، في ظل التكهنات المحيطة بإمكانية رحيله عن النادي اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مكتفياً بالتأكيد أن اللاعب يستعد بصورة جيدة لانطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت تقارير إعلامية بريطانية قد ذكرت أن تشيلسي منح مانشستر سيتي مهلة حتى 14 أغسطس (آب) للموافقة على دفع 120 مليون جنيه إسترليني (163.52 مليون دولار) مقابل التعاقد مع فرنانديز.

وانضم الدولي الأرجنتيني إلى تشيلسي قادماً من بنفيكا في يناير (كانون الثاني) 2023، بعقد يمتد لثمانية أعوام ونصف العام، في صفقة بلغت قيمتها 106.8 مليون جنيه إسترليني، وكانت حينها رقماً قياسياً في كرة القدم البريطانية.

وعندما سُئل ألونسو عما إذا كان فرنانديز سيبقى مع تشيلسي بعد إغلاق سوق الانتقالات في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، قال: «إنزو لاعب في تشيلسي، وهو لاعب من الطراز الأول. يتدرب بصورة جيدة للغاية منذ انضمامه إلى الفريق قبل عشرة أيام، واندمج بشكل رائع. نحن سعداء بوجوده، وهو يستعد لمباراة الاثنين».

لكن المدرب الإسباني تجنب الإجابة بشكل مباشر عندما سُئل عما إذا كان بطل العالم 2022 قد أبلغه برغبته في الاستمرار مع النادي، قائلاً: «يتدرب بشكل جيد للغاية ويتمتع بعقلية إيجابية، وهذا ما نريده. إنه يبذل قصارى جهده للاستعداد لانطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز».

وكان ألونسو قد تولى قيادة تشيلسي بعد رحيله عن ريال مدريد في يناير الماضي، عقب سبعة أشهر فقط من توليه تدريب الفريق الإسباني، ليبدأ مهمة إعادة بناء النادي اللندني بعد موسم مضطرب أنهاه في المركز العاشر بالدوري من دون تحقيق أي لقب.

ويستهل تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز الاثنين المقبل عندما يحل ضيفاً على فولهام، في مواجهة تحمل طابعاً خاصاً لألونسو، إذ يلتقي زميله السابق وصديقه ألفارو أربيلوا، المدرب الجديد لفولهام.

وقال ألونسو عن مواجهة أربيلوا: «قد تجمعنا علاقة خارج الملعب، لكن بمجرد دخولنا إليه لا توجد صداقة، بل 90 دقيقة يقاتل خلالها كل منا من أجل ناديه».

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الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

الرياض ثانية محطات مقابلات متطوعي «كأس آسيا 2027 - السعودية»

«كأس آسيا 2027 - السعودية» (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)
«كأس آسيا 2027 - السعودية» (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)
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الرياض ثانية محطات مقابلات متطوعي «كأس آسيا 2027 - السعودية»

«كأس آسيا 2027 - السعودية» (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)
«كأس آسيا 2027 - السعودية» (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)

انتقلت مقابلات المتقدمين إلى «برنامج متطوعي كأس آسيا 2027 - السعودية» إلى مدينة الرياض، في ثاني محطات «البرنامج» المخصص لاختيار المتطوعين المشاركين في تنظيم البطولة، حيث تشهد هذه المرحلة إجراء أكثر من 5 آلاف مقابلة شخصية.

وتأتي محطة الرياض بعد المرحلة الأولى التي أُقيمت في مدينة الخبر، وشهدت إجراء أكثر من 3 آلاف مقابلة، على أن تتواصل المقابلات لاحقاً في جدة، ضمن برنامج يمتد شهرين ويغطي المدن الثلاث المستضيفة البطولة، وصولاً إلى اختيار المتطوعين وتوزيعهم على 20 مساراً للعمل في مختلف مجالات التنظيم.

وسجل البرنامج، منذ فتح باب التسجيل، إقبالاً واسعاً تجاوز 30 ألف طلب. وتُركز المقابلات على التعرف إلى مهارات المتقدمين وقدراتهم وتحديد المسارات المناسبة لهم؛ تمهيداً لبدء البرامج التدريبية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن تُنفذ وفق طبيعة كل مسار والمهام الموكلة إلى المتطوعين خلال البطولة. وتشمل مسارات العمل عدداً من المجالات المرتبطة بالعمليات التنظيمية وخدمات الجماهير والمنتخبات والإعلام، ويستمر استقبال طلبات التسجيل حتى 31 أغسطس (آب) الحالي، مع إتاحة تسجيل الساعات التطوعية للمشاركين عبر «المنصة الوطنية للعمل التطوعي».

ويشارك المتطوعون في تشغيل مختلف مواقع البطولة بالرياض وجدة والخبر، ضمن الاستعدادات لاستضافة «كأس آسيا 2027 - السعودية»، التي تقام لأول مرة في المملكة خلال الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط) 2027، بمشاركة 24 منتخباً يتنافسون في 51 مباراة، تستضيفها 8 ملاعب بالمدن الثلاث.

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