كالفين فيليبس معاراً من مان سيتي إلى شيفيلد يونايتد

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء، عودة لاعب الوسط كالفين فيليبس إلى شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد فترة قصيرة قضاها مع الفريق في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وانضم فيليبس، البالغ من العمر 30 عاماً، إلى شيفيلد يونايتد في فبراير (شباط) 2026، لكنه شارك في ثلاث مباريات فقط قبل تعرضه لإصابة في الركبة أنهت موسمه مبكراً.

ويعود لاعب مانشستر سيتي إلى شيفيلد يونايتد لمواصلة تجربته مع الفريق خلال موسم 2026 - 2027، بعدما وقع عقد الإعارة الجديد.

وصنع فيليبس اسمه مع ليدز يونايتد، حيث أمضى ثمانية مواسم مع النادي، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي في صيف 2022. وشارك في 21 مباراة خلال موسمه الأول مع الفريق، الذي شهد تتويجه بالثلاثية التاريخية.

وخاض فيليبس 10 مباريات مع سيتي في الموسم التالي، قبل إعارته إلى وست هام يونايتد في يناير (كانون الثاني) 2024 حتى نهاية الموسم، ثم انتقل إلى إيبسويتش تاون على سبيل الإعارة خلال موسم 2024-2025.

وخاض فيليبس 32 مباراة بقميص مانشستر سيتي في جميع المسابقات، وسجل هدفاً واحداً، جاء أمام ريد ستار بلغراد في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.