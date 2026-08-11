ليفركوزن يتعاقد رسمياً مع الأرجنتيني ميدينا

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، الثلاثاء، تعاقده مع الأرجنتيني فاكوندو ميدينا، قادماً من أولمبيك مرسيليا الفرنسي، بعقد يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2031.

ويجيد ميدينا، البالغ من العمر 27 عاماً، اللعب في مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع، وسيرتدي القميص رقم 2 مع ليفركوزن.

وقال سيمون رولفس، المدير الرياضي لليفركوزن للموقع الرسمي للنادي، إن ميدينا «محترف يتمتع بخبرة كبيرة، وسيكون بفضل جودته وشخصيته القوية لاعباً مهماً في الفريق بشكل فوري».

وانضم ميدينا إلى الدوري الفرنسي عام 2020 عبر بوابة لانس، قبل الانتقال إلى مرسيليا في 2025. كما كان ضمن منتخب الأرجنتين الذي حل وصيفاً في كأس العالم 2026.

وقال ميدينا إن الانتقال إلى ليفركوزن «رائع»، مشيراً إلى أن مواطنه إزيكيل بالاسيوس تحدث معه كثيراً عن النادي، وأشاد به، مؤكداً رغبته في تحقيق نجاحات مماثلة مع الفريق الألماني.