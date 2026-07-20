رقصة ترمب على منصة التتويج تخطف الأضواء

شهدت مراسم تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم مشهداً لافتاً، بعدما رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب مغادرة المنصة خلال احتفال اللاعبين برفع الكأس، في موقف أعاد إلى الأذهان ما حدث خلال نهائي كأس العالم للأندية العام الماضي.

وبعد فوز إسبانيا على الأرجنتين بهدف دون رد، صعد ترمب إلى منصة التتويج إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، حيث سلّما قائد المنتخب الإسباني رودري الكأس، بعدما تُوج أيضاً بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

لكن، وبعد تسليم الكأس، لم يغادر ترمب المنصة كما جرت العادة، بل بقي واقفاً إلى جانب لاعبي إسبانيا أثناء لحظة رفع الكأس، بل وأدَّى رقصته الشهيرة أمام عدسات الكاميرات، في مشهد أثار الكثير من الجدل.

وبحسب صحيفة الـ«تلغراف»، حاول إنفانتينو إقناع ترمب بمغادرة المنصة لإفساح المجال أمام اللاعبين للاحتفال، إذ توجه إليه وأشار له بالابتعاد، غير أن الرئيس الأميركي تجاهل طلبه، بينما بدا رئيس «فيفا» محرجاً وهو يراقب استمرار ترمب في الوقوف إلى جانب الفريق.

وكان ترمب وإنفانتينو قد تابعا المباراة من المقصورة الرئيسية خلف زجاج مضاد للرصاص، وسط إجراءات أمنية مشددة في ملعب ميتلايف، قبل أن يتعرضا لصافرات استهجان من الجماهير عند نزولهما إلى أرضية الملعب عقب نهاية المباراة.

وخلال مراسم التتويج، صافح معظم لاعبي المنتخب الإسباني ترمب أثناء تسلمهم الميداليات والكأس، كما كان من بين الحضور ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيس نادي نيوكاسل يونايتد، الذي صافح ترمب وإنفانتينو على المنصة.

وقبل ساعات من المباراة، أجرى ترمب مقابلة مع شبكة «فوكس سبورتس»، دعا خلالها إنفانتينو بشكل علني إلى إعادة استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم مرة أخرى خلال حياته.

وأشاد ترمب بنسبة الحضور الجماهيري التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي بلغت 99.9 في المائة طوال البطولة، مؤكداً أنها فاقت توقعاته، لكنه اقترح أن تستضيف دولة أخرى النسخة التالية قبل عودة البطولة إلى الولايات المتحدة مرة جديدة، على حد تعبيره، من أجل «تخفيف الصدمة والغضب».

وقال ترمب: «كانت لدي فكرة لجياني. عندما بدأ المشروع قلت له إننا سنستضيف البطولة، وكان هناك من يتوقع وجود ملاعب فارغة، لكن ذلك لم يحدث».

وأضاف: «رأيت أن نسبة الحضور بلغت 99.9 في المائة، وأعتقد أنها كانت أعلى من ذلك لأن الملاعب كانت ممتلئة بالكامل تقريباً. لذلك اقترحت على جياني أن يعلن منح الولايات المتحدة حق الاستضافة مرة أخرى، ثم يمنح النسخة التي تليها لدولة أخرى، لأن ذلك سيخفف من الصدمة والغضب».

وختم حديثه قائلاً: «أعتقد أنها فكرة رائعة. وبناءً على هذه الأرقام، سنطلب استضافة البطولة مجدداً في أقرب وقت ممكن. قلت له أعلن فوزنا بحق الاستضافة، ثم امنح النسخة التالية لدولة أخرى، لكن يجب أن نستضيف كأس العالم مرة أخرى وأنا ما زلت موجوداً... هل سمعتني يا جياني؟».