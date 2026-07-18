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الرياضة رياضة عالمية

هل يصبح نهائي كأس العالم 2026 الأغلى في تاريخ الرياضة؟

19.8 % من مشتري تذاكر النهائي جاءوا من خارج الولايات المتحدة

DALLAS, TEXAS - JULY 13: Players of Spain train during a Spain Training Session at Cotton Bowl on July 13, 2026 in Dallas, Texas. Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
DALLAS, TEXAS - JULY 13: Players of Spain train during a Spain Training Session at Cotton Bowl on July 13, 2026 in Dallas, Texas. Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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هل يصبح نهائي كأس العالم 2026 الأغلى في تاريخ الرياضة؟

DALLAS, TEXAS - JULY 13: Players of Spain train during a Spain Training Session at Cotton Bowl on July 13, 2026 in Dallas, Texas. Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
DALLAS, TEXAS - JULY 13: Players of Spain train during a Spain Training Session at Cotton Bowl on July 13, 2026 in Dallas, Texas. Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

عندما طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تذاكر نهائي كأس العالم 2026 للبيع لأول مرة، أصيب كثير من الجماهير بالصدمة من أسعارها. فقد بلغ سعر العديد من المقاعد في المدرجات العلوية 4210 دولارات، فيما وصلت أسعار المقاعد الأقرب إلى أرضية الملعب إلى 6730 دولاراً. وبعد أشهر، رفع «فيفا» الأسعار مرة أخرى، حتى وصل سعر تذكرة الفئة الأولى إلى 10990 دولاراً، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات حول العالم.

لكن قبل أيام قليلة من المباراة النهائية، أصبحت تلك الأسعار تبدو وكأنها صفقة ممتازة، مقارنة بما وصلت إليه الأسعار في سوق إعادة بيع التذاكر.

وحسب تقرير لشبكة «The Athletic»، فإن نهائي كأس العالم 2026 يتجه ليصبح أغلى حدث رياضي في التاريخ من حيث أسعار التذاكر في السوق الثانوية.

جانب من تحضيرات الأرجنتين للنهائي (رويترز)

وأكد متحدثون باسم منصة «سيت غيك» أن متوسط سعر التذاكر المبيعة عبر المنصة بلغ 12751 دولاراً، وهو رقم يزيد بأكثر من ألفي دولار على الرقم القياسي السابق، الذي سجله السوبر بول 2024 بين كانساس سيتي تشيفز وسان فرانسيسكو في لاس فيغاس، عندما بلغ متوسط سعر التذكرة المعاد بيعها 10540 دولاراً.

ورغم الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر نهائيات دوري كرة السلة الأميركي هذا العام، فإن المباراة الثالثة بين نيويورك نيكس وسان أنطونيو سبيرز توقفت عند متوسط 9033 دولاراً، لتبقى أقل من نهائي كأس العالم.

أما منصة «ستب هَب» فأوضحت أن الطلب على نهائي كأس العالم لا يزال يأتي بعد السوبر بول 2024، وكذلك بعد المباراة السادسة المحتملة لنهائي دوري الـ«إن بي إيه»، لكن تلك المباراة لم تُلعب أصلاً بعد حسم نيويورك نيكس اللقب في خمس مباريات.

ويؤكد خبراء سوق التذاكر أن المقارنة تصبح أكثر إثارة عند النظر إلى حجم الحدث؛ إذ تُقام المباراة النهائية على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي، الذي يتسع لأكثر من 80600 متفرج خلال كأس العالم، وهي سعة تفوق بكثير ملعب أليجيانت الذي استضاف السوبر بول 2024 بسعة 61629 متفرجاً، كما تتجاوز بأضعاف سعة ماديسون سكوير غاردن الذي يستضيف مباريات الـ«إن بي إيه».

وقال كيث باجيلو، مؤسس موقع «داتا دوت كوم» المتخصص في متابعة أسعار التذاكر، إن ضخامة السعة الجماهيرية تجعل الأسعار الحالية أكثر إثارة للإعجاب؛ لأنها تحققت رغم توفر عدد كبير جداً من المقاعد.

يامال الأمال معلقة عليه (رويترز)

ويرصد الموقع ما يُعرف بـ«سعر الدخول»، أي أرخص تذكرة متاحة في مواقع إعادة البيع. وحتى مساء الخميس، بلغ أقل سعر لحضور النهائي بين الأرجنتين وإسبانيا نحو 7600 دولار.

وبذلك أصبح حضور نهائي كأس العالم 2026 أغلى من: جميع مباريات السوبر بول التي أُقيمت بعد جائحة كورونا، ومباراتي نهائي دوري الـ«إن بي إيه» اللتين أقيمتا مؤخراً في نيويورك، واللتين بلغ أقل سعر لتذاكرهما 6728 و3406 دولارات، وجميع نهائيات بطولة الجامعات الأميركية لكرة القدم، بما في ذلك نهائي 2025 بين أوهايو ستيت ونوتردام، الذي لم يتجاوز أعلى سعر فيه 6103 دولارات.

ويشير التقرير إلى أن السوبر بول الوحيد الذي اقترب من هذه الأسعار كان نهائي عام 2015 بين نيو إنغلاند باتريوتس وسياتل سي هوكس، عندما تجاوز أقل سعر للتذكرة 11000 دولار قبل ساعات من المباراة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن ذلك كان ظرفاً استثنائياً ناتجاً عن أزمة في سوق إعادة البيع، وليس نتيجة طلب طبيعي من الجماهير.

وفي رياضات أخرى، قد تقترب بعض الأحداث من هذه الأسعار، مثل بطولة الماسترز للغولف، أو بطولة ويمبلدون للتنس، أو بعض نهائيات الألعاب الأولمبية والملاكمة، وكذلك نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن الخبراء يرون أن نهائي كأس العالم 2026 يتفوق عليها جميعاً عند الجمع بين متوسط الأسعار وعدد التذاكر المبيعة.

ميسي يريد النجمتين (رويترز)

وقبل نحو 70 ساعة من انطلاق المباراة، بلغ أقل سعر متاح على منصة إعادة البيع الرسمية التابعة لـ«فيفا» 8280 دولاراً، لمقعد يقع في الصفوف قبل الأخيرة من أحد أركان المدرجات العلوية، بينما تجاوز أقل سعر لتذاكر الفئة الأولى 12000 دولار.

أما على مواقع إعادة البيع الخارجية، فقد بلغ أقل سعر لتذكرة من الفئة الأولى نحو 11500 دولار، وفقاً لبيانات منصة «داتا دوت كوم».

وفي منصة «ستب هَب»، كان هناك نحو 135 عرضاً تتراوح أسعارها بين 7800 و10000 دولار، لكنها جميعاً تقريباً كانت في المدرجات الوسطى أو العلوية، بينما بلغ أقل سعر لمقعدين في المدرج السفلي 10803 دولارات، خلف أحد المرميين في الصف التاسع والثلاثين.

ورغم أن الأسعار الحالية تبدو مرتفعة للغاية، فإنها في الواقع أقل مما كانت عليه قبل شهر. فمنذ ديسمبر (كانون الأول) وحتى مايو (أيار)، ظل أقل سعر للتذكرة يتراوح بين 8000 و9000 دولار، قبل أن ينخفض إلى ما بين 7000 و8000 دولار في بداية يونيو (حزيران).

لكن مع انطلاق البطولة وتصاعد الحماس، قفز أقل سعر للتذكرة إلى نحو 12000 دولار، وبلغ ذروته في 23 يونيو تقريباً، قبل أن يتراجع مرة أخرى. وحتى يوم الاثنين الماضي، كان بالإمكان شراء تذكرة بأقل من 6700 دولار.

لافتة كبيرة ليامال تشعل الرغبة في نفوس المشجعين للحضور (رويترز)

غير أن فوز الأرجنتين المثير على إنجلترا في نصف النهائي أعاد الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، لتقترب من 8000 دولار لأرخص تذكرة متاحة.

ويرى التقرير أن وصول ليونيل ميسي إلى النهائي، واحتمال أن تكون المباراة الأخيرة له في تاريخ كأس العالم، ساهم بلا شك في زيادة الطلب، لكن الخبراء يؤكدون أن الإقبال القياسي بدأ قبل فترة طويلة من ضمان مشاركة الأرجنتين في النهائي.

وقال كريس ليدن، المدير الأول للتسويق في منصة «سيت غيت»، إن الطلب الحالي يعكس مدى ندرة هذا الحدث وأهميته العالمية، مشيراً إلى أن نهائي كأس العالم يمثل مناسبة لا تتكرر إلا مرة كل أربع سنوات، وتحظى باهتمام جماهيري من مختلف أنحاء العالم.

كما أوضح خبراء صناعة التذاكر أن سوق نهائي كأس العالم أكثر عالمية بكثير من سوق السوبر بول، وهو ما يرفع الطلب بصورة أكبر. ووفقاً لمنصة «ستب هَب»، فإن 19.8 في المائة من مشتري تذاكر النهائي جاءوا من خارج الولايات المتحدة، مقارنة بـ4.5 في المائة فقط في السوبر بول 2024.

نهائي كأس العالم سيكون الأغلى في التاريخ (رويترز)

وأشار التقرير أيضاً إلى أن أسعار التذاكر في الرياضة الأميركية عموماً ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بوتيرة تفوق معدلات التضخم، وهو ما استخدمه «فيفا» لتبرير الأسعار القياسية التي اعتمدها منذ بداية عملية بيع تذاكر البطولة.

ورغم الانتقادات الواسعة للأسعار، فإن كأس العالم 2026 حطم بالفعل جميع الأرقام القياسية للحضور الجماهيري؛ إذ تجاوز متوسط امتلاء الملاعب 99 في المائة طوال البطولة، بينما يتوقع أن يُباع نهائي الأحد بالكامل، في حين لا تزال هناك بعض التذاكر المتاحة لمباراة تحديد المركز الثالث بين إنجلترا وفرنسا.

لافتة لميسي فيما فتاة تمر من جانبها (رويترز)

ومن المنتظر أيضاً أن يحطم النهائي الأرقام القياسية على شاشات التلفزيون؛ إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من مليار مشاهد سيتابعون المباراة حول العالم، وهو رقم يفوق جمهور أي حدث رياضي آخر.

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رودري يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين في نيويورك (أ.ب)
رودري يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين في نيويورك (أ.ب)
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رودري قبل نهائي المونديال: علينا أن نرغب في الفوز أكثر من خوفنا من الخسارة

رودري يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين في نيويورك (أ.ب)
رودري يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين في نيويورك (أ.ب)

شدد قائد المنتخب الإسباني رودريغو هيرنانديز (رودري) على ضرورة دخول نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين بطموح كبير، مؤكداً أن رغبة لاعبي إسبانيا في الفوز يجب أن تكون أقوى من خوفهم من الخسارة.

وتلتقي إسبانيا مع الأرجنتين الأحد على ملعب ميتلايف بضواحي نيويورك، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الإسباني إلى التتويج بلقبه العالمي الثاني.

وقال رودري خلال مؤتمر صحافي في مركز جافيتس بمانهاتن: «مررنا بعملية نمو تدريجية، وشاهدنا المنتخب ينضج خلال السنوات الأخيرة. قلت سابقاً إن هذا الجيل سيترك بصمته، وقد سلكنا الطريق نحو أعظم ما يمكن أن يحققه لاعب كرة القدم، من دوري الأمم الأوروبية إلى كأس أوروبا، والآن نهائي كأس العالم».

وأضاف: «نحن سعداء، لكن طموحنا أكبر بكثير. لدينا يوم الأحد تحدٍ جميل لجعل هذا الجيل خالداً في الذاكرة».

وأوضح لاعب وسط مانشستر سيتي أن المنتخب الإسباني وصل إلى البطولة بهدف إحراز اللقب، قائلاً: «جئنا من أجل الفوز، وكنا مقتنعين بأن ذلك ممكن. سنواجه أصعب منافس، وهو الاختبار المثالي لمعرفة ما إذا كنا قادرين على رفع الكأس. قلت للاعبين الشباب إن علينا أن نمتلك رغبة أكبر في الفوز من الخوف من الخسارة».

رودري يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي قبل مواجهة إسبانيا والأرجنتين (أ.ف.ب)

وأكد رودري أن إسبانيا لا تعتمد أسلوباً ثابتاً في جميع المباريات، موضحاً أن طريقة اللعب تتغير وفقاً لظروف المواجهة.

وقال: «لم نشاهد إسبانيا نفسها في كل المباريات. سيكون النهائي مختلفاً، ومواجهة مباشرة، وأكثر قوة من الناحية البدنية. ما يميزنا هو قدرتنا على التكيف مع مختلف فترات المباراة».

وعن الصراع في خط الوسط، أضاف: «أؤمن كثيراً بأهمية خط الوسط. الأرجنتين تملك خطاً رائعاً، ونحن أيضاً، ولا أعتقد أنه سيكون العامل الوحيد الحاسم، لكن المنتخب الذي يفرض سيطرته ستكون لديه فرص أكبر للفوز».

وتطرق رودري إلى احتمال لجوء لاعبي الأرجنتين إلى الاستفزازات، والألعاب النفسية، قائلاً: «إنها جزء من اللعبة، لكننا منتخب يسلك طريقاً مختلفاً. إذا اتجهت المباراة إلى ذلك، فعلينا تجاهل الأمر، وعدم الانجرار إلى الاستفزازات».

وردّ مازحاً عندما سئل عن نقطة ضعف المنتخب الإسباني: «لن أخبركم بها، وإلا فسيدوّنون الملاحظات. مثل جميع المنتخبات، لدينا نقاط قوة وضعف، لكننا فريق متكامل جداً، ومن الصعب التغلب علينا، ونجيد التعامل مع منطقتي الجزاء، والسيطرة على خط الوسط».

وأشاد رودري بقائد الأرجنتين ليونيل ميسي، واصفاً إياه بأنه الأفضل في تاريخ كرة القدم، لكنه شدد على أن قوة المنتخب الأرجنتيني لا تقتصر عليه وحده.

وقال: «لا حاجة للحديث عما يمثله ميسي كلاعب، وما يعنيه للأرجنتين. بالنسبة لي هو الأفضل في التاريخ بلا شك، لكنه جزء من منتخب متكامل للغاية، ويملك مستوى عالياً جداً. أعتقد أننا المنتخبان اللذان يقدمان أفضل أداء جماعي».

وأضاف: «الأرجنتين هي المنتخب الأكثر تألقاً خلال السنوات الأخيرة، وتستحق الكثير من الإشادة، أما نحن فنحاول إثبات أننا قادرون على أن نكون أفضل فريق في العالم».

رودري خلال المؤتمر الصحافي للمنتخب الإسباني قبل نهائي كأس العالم 2026 في نيويورك (رويترز)

وعن نجاح الأرجنتين في تسجيل أهداف حاسمة خلال الدقائق الأخيرة، قال رودري: «هذا يعكس شخصيتها التنافسية القوية، وقدرتها على قلب الأوضاع الصعبة. نحن ندرك ذلك، وسنحاول إيذاءها بالطريقة التي نستطيعها. علينا أن نلعب من أجل الفوز، وأن نكون طموحين، وأوفياء لأسلوبنا طوال المباراة».

وتحدث قائد إسبانيا أيضاً عن دوره داخل غرفة الملابس، موضحاً أنه تعلم من القادة السابقين، وأن حمل شارة القيادة يفرض عليه مسؤولية إضافية أمام زملائه.

كما استعاد ذكريات المنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم عام 2010، قائلاً: «مر وقت طويل، وتغيرت كرة القدم، لكن يمكننا أن نستمد من ذلك الجيل عقلية تحقيق أمر كان يبدو مستحيلاً في ذلك الوقت. ما أحتفظ به منهم هو العزيمة، والعقلية الإيجابية».

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كأس العالم إسبانيا الأرجنتين
الرياضة رياضة عالمية

الأرجنتين… لا تلعب أفضل لكنها تعرف كيف تنتصر

منتخب الأرجنتين يعرف طريقة الفوز (رويترز)
منتخب الأرجنتين يعرف طريقة الفوز (رويترز)
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الأرجنتين… لا تلعب أفضل لكنها تعرف كيف تنتصر

منتخب الأرجنتين يعرف طريقة الفوز (رويترز)
منتخب الأرجنتين يعرف طريقة الفوز (رويترز)

قد لا تكون الأرجنتين الفريق الأكثر إقناعاً في كأس العالم 2026، لكنها أثبتت مرة أخرى أنها تعرف الطريق إلى الانتصارات، حتى عندما تبدو في موقف صعب. وهذا ما يجعلها منافساً بالغ الخطورة لإسبانيا في نهائي الأحد.

ووفقاً لشبكة «The Athletic»، لم يكن مشوار المنتخب الأرجنتيني نحو النهائي سلساً؛ إذ اضطر للعودة في النتيجة أكثر من مرة خلال الأدوار الإقصائية، وبلغ وقتاً إضافياً أمام الرأس الأخضر في دور الـ32، ولم ينجُ من الإقصاء إلا بهدف عكسي في الدقيقة 111. كما استفاد أمام سويسرا في ربع النهائي من طرد مثير للجدل لبريل إمبولو، قبل أن يقلب تأخره أمام إنجلترا إلى فوز متأخر بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

ورغم أن أداء فريق ليونيل سكالوني لم يكن الأفضل أمام إنجلترا، فإنه نجح في استغلال اللحظات الحاسمة، وهو ما يدفع إسبانيا إلى التعامل بحذر مع حامل اللقب.

ويرى التقرير أن اعتماد سكالوني على رباعي الوسط المكون من رودريغو دي بول، وإنزو فرنانديز، وأليكسيس ماك أليستر، ولياندرو باريديس منح الفريق جودة في العمق، لكنه أفقده جزءاً من الحيوية الهجومية، لذلك دفع بجوليانو سيميوني أساسياً أمام إنجلترا لإضافة السرعة، والضغط، مع قيامه أيضاً بدور واضح في إيقاف هجمات المنافس عبر الأخطاء التكتيكية.

كما برزت الكرات الثابتة سلاحاً مؤثراً للأرجنتين، إذ سجلت منها أكبر عدد من الأهداف بين جميع المنتخبات في البطولة، وكانت ثلاثة من أهدافها الركنية حاسمة في تغيير نتائج المباريات.

ويعد اللعب الهوائي أحد أبرز نقاط القوة، إذ لا يوجد منتخب سجل أهدافاً بالرأس أكثر من الأرجنتين في البطولة، كما يحتل الفريق مراكز متقدمة في معدل العرضيات، وهو ما قد يضع دفاع إسبانيا، الذي لا يتميز بالطول، تحت ضغط مستمر في النهائي.

في المقابل، يؤكد التقرير أن استحواذ إسبانيا، وقدرتها على السيطرة على وسط الملعب، كما فعلت أمام فرنسا، قد يحدان من خطورة الأرجنتين، خصوصاً أن منتخب سكالوني لا يجيد الضغط العالي، ويأتي في مركز متأخر من حيث استعادة الكرة في الثلث الهجومي.

ومن المتوقع أن يعتمد سكالوني على دفاع متأخر، وتقارب الخطوط، مع تكليف نيكولاس تاليافيكو بمراقبة لامين يامال، في محاولة للحد من خطورة الأطراف الإسبانية، بينما قد يعيد المدرب الأرجنتيني خطة «الماسة» في الوسط لمعادلة التفوق العددي الذي تمتعت به إسبانيا في نصف النهائي.

ورغم أن إسبانيا فازت بجميع المباريات التي تقدمت فيها بالنتيجة خلال البطولة، فإن الأرجنتين أثبتت أنها الأخطر في الدقائق الأخيرة؛ إذ يملك الفريق فارق أهداف سلبياً قبل الدقيقة 80، لكنه يتحول إلى فارق إيجابي كبير بعدها، في مؤشر على قدرته الاستثنائية على قلب النتائج.

ويخلص إلى أن الأرجنتين قد لا تكون أفضل منتخبات كأس العالم من حيث الأداء، لكنها تبدو الأكثر قدرة على الفوز، وهو ما يجعلها منافساً لا يمكن التقليل من حظوظه في الاحتفاظ باللقب.

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الرياضة رياضة عالمية

رئيس الأرجنتين: لن أحضر النهائي لإيماني بـ«الخرافات»… سأرتدي «سترة» شركة النفط لنفوز

خافيير ميلي الرئيس الأرجنتيني (رويترز)
خافيير ميلي الرئيس الأرجنتيني (رويترز)
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رئيس الأرجنتين: لن أحضر النهائي لإيماني بـ«الخرافات»… سأرتدي «سترة» شركة النفط لنفوز

خافيير ميلي الرئيس الأرجنتيني (رويترز)
خافيير ميلي الرئيس الأرجنتيني (رويترز)

قرر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عدم السفر إلى الولايات المتحدة لحضور نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، مفضلاً متابعة المباراة من مقر إقامته الرئاسي، تمسكاً بطقوس يعتقد أنها تجلب الحظ للمنتخب الأرجنتيني.

ووفقاً لشبكة «The Athltic»، أكد ميلي (55 عاماً) أنه سيتابع المباراة من مقر الرئاسة في أوليفوس، كما فعل في جميع مباريات المنتخب خلال البطولة، قائلاً: «مستحيل أن أذهب. سأواصل مشاهدة جميع المباريات من أوليفوس».

وأوضح الرئيس الأرجنتيني أن قراره يرتبط بالخرافات الرياضية التي يتمسك بها، مشيراً إلى أنه اعتاد ارتداء سترة تحمل شعار إحدى شركات النفط خلال المباريات. وأضاف: «في مباراة سويسرا شعرت بحر شديد فنزعتها، فسجلوا في مرمانا. أعدت ارتداءها ولم أنزعها منذ ذلك الحين».

ولا يقتصر التمسك بهذه الطقوس على الرئيس الأرجنتيني، إذ سبق لمدرب المنتخب ليونيل سكالوني أن كشف في عام 2024 أنه يحرص دائماً على دخول أرضية الملعب بقدمه اليمنى أولاً، وهي عادة رافقته منذ بداية مسيرته لاعباً. وقال: «أفعل ذلك منذ بدأت لعب كرة القدم، ولن أتوقف عنه، بغض النظر عن نتيجة المباراة».

كما يتمسك عدد من لاعبي المنتخب بطقوس خاصة قبل المواجهات الكبرى، إذ يلتقط ليونيل ميسي ورودريغو دي بول ورئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا صورة جماعية قبل المباريات المهمة، وهي عادة بدأت منذ الفوز بكأس كوبا أميركا 2021 على حساب البرازيل، ثم تكررت قبل مواجهة «فيناليسيما» أمام إيطاليا عام 2022، وكذلك قبل نهائي كأس العالم في العام نفسه أمام فرنسا، وانتهت جميعها بتتويج الأرجنتين باللقب.

ويأمل المنتخب الأرجنتيني في مواصلة سلسلة نجاحاته عندما يواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم، ساعياً للاحتفاظ باللقب الذي أحرزه في نسخة 2022.

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