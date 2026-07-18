هل يصبح نهائي كأس العالم 2026 الأغلى في تاريخ الرياضة؟

عندما طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تذاكر نهائي كأس العالم 2026 للبيع لأول مرة، أصيب كثير من الجماهير بالصدمة من أسعارها. فقد بلغ سعر العديد من المقاعد في المدرجات العلوية 4210 دولارات، فيما وصلت أسعار المقاعد الأقرب إلى أرضية الملعب إلى 6730 دولاراً. وبعد أشهر، رفع «فيفا» الأسعار مرة أخرى، حتى وصل سعر تذكرة الفئة الأولى إلى 10990 دولاراً، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات حول العالم.

لكن قبل أيام قليلة من المباراة النهائية، أصبحت تلك الأسعار تبدو وكأنها صفقة ممتازة، مقارنة بما وصلت إليه الأسعار في سوق إعادة بيع التذاكر.

وحسب تقرير لشبكة «The Athletic»، فإن نهائي كأس العالم 2026 يتجه ليصبح أغلى حدث رياضي في التاريخ من حيث أسعار التذاكر في السوق الثانوية.

جانب من تحضيرات الأرجنتين للنهائي (رويترز)

وأكد متحدثون باسم منصة «سيت غيك» أن متوسط سعر التذاكر المبيعة عبر المنصة بلغ 12751 دولاراً، وهو رقم يزيد بأكثر من ألفي دولار على الرقم القياسي السابق، الذي سجله السوبر بول 2024 بين كانساس سيتي تشيفز وسان فرانسيسكو في لاس فيغاس، عندما بلغ متوسط سعر التذكرة المعاد بيعها 10540 دولاراً.

ورغم الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر نهائيات دوري كرة السلة الأميركي هذا العام، فإن المباراة الثالثة بين نيويورك نيكس وسان أنطونيو سبيرز توقفت عند متوسط 9033 دولاراً، لتبقى أقل من نهائي كأس العالم.

أما منصة «ستب هَب» فأوضحت أن الطلب على نهائي كأس العالم لا يزال يأتي بعد السوبر بول 2024، وكذلك بعد المباراة السادسة المحتملة لنهائي دوري الـ«إن بي إيه»، لكن تلك المباراة لم تُلعب أصلاً بعد حسم نيويورك نيكس اللقب في خمس مباريات.

ويؤكد خبراء سوق التذاكر أن المقارنة تصبح أكثر إثارة عند النظر إلى حجم الحدث؛ إذ تُقام المباراة النهائية على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي، الذي يتسع لأكثر من 80600 متفرج خلال كأس العالم، وهي سعة تفوق بكثير ملعب أليجيانت الذي استضاف السوبر بول 2024 بسعة 61629 متفرجاً، كما تتجاوز بأضعاف سعة ماديسون سكوير غاردن الذي يستضيف مباريات الـ«إن بي إيه».

وقال كيث باجيلو، مؤسس موقع «داتا دوت كوم» المتخصص في متابعة أسعار التذاكر، إن ضخامة السعة الجماهيرية تجعل الأسعار الحالية أكثر إثارة للإعجاب؛ لأنها تحققت رغم توفر عدد كبير جداً من المقاعد.

يامال الأمال معلقة عليه (رويترز)

ويرصد الموقع ما يُعرف بـ«سعر الدخول»، أي أرخص تذكرة متاحة في مواقع إعادة البيع. وحتى مساء الخميس، بلغ أقل سعر لحضور النهائي بين الأرجنتين وإسبانيا نحو 7600 دولار.

وبذلك أصبح حضور نهائي كأس العالم 2026 أغلى من: جميع مباريات السوبر بول التي أُقيمت بعد جائحة كورونا، ومباراتي نهائي دوري الـ«إن بي إيه» اللتين أقيمتا مؤخراً في نيويورك، واللتين بلغ أقل سعر لتذاكرهما 6728 و3406 دولارات، وجميع نهائيات بطولة الجامعات الأميركية لكرة القدم، بما في ذلك نهائي 2025 بين أوهايو ستيت ونوتردام، الذي لم يتجاوز أعلى سعر فيه 6103 دولارات.

ويشير التقرير إلى أن السوبر بول الوحيد الذي اقترب من هذه الأسعار كان نهائي عام 2015 بين نيو إنغلاند باتريوتس وسياتل سي هوكس، عندما تجاوز أقل سعر للتذكرة 11000 دولار قبل ساعات من المباراة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن ذلك كان ظرفاً استثنائياً ناتجاً عن أزمة في سوق إعادة البيع، وليس نتيجة طلب طبيعي من الجماهير.

وفي رياضات أخرى، قد تقترب بعض الأحداث من هذه الأسعار، مثل بطولة الماسترز للغولف، أو بطولة ويمبلدون للتنس، أو بعض نهائيات الألعاب الأولمبية والملاكمة، وكذلك نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن الخبراء يرون أن نهائي كأس العالم 2026 يتفوق عليها جميعاً عند الجمع بين متوسط الأسعار وعدد التذاكر المبيعة.

ميسي يريد النجمتين (رويترز)

وقبل نحو 70 ساعة من انطلاق المباراة، بلغ أقل سعر متاح على منصة إعادة البيع الرسمية التابعة لـ«فيفا» 8280 دولاراً، لمقعد يقع في الصفوف قبل الأخيرة من أحد أركان المدرجات العلوية، بينما تجاوز أقل سعر لتذاكر الفئة الأولى 12000 دولار.

أما على مواقع إعادة البيع الخارجية، فقد بلغ أقل سعر لتذكرة من الفئة الأولى نحو 11500 دولار، وفقاً لبيانات منصة «داتا دوت كوم».

وفي منصة «ستب هَب»، كان هناك نحو 135 عرضاً تتراوح أسعارها بين 7800 و10000 دولار، لكنها جميعاً تقريباً كانت في المدرجات الوسطى أو العلوية، بينما بلغ أقل سعر لمقعدين في المدرج السفلي 10803 دولارات، خلف أحد المرميين في الصف التاسع والثلاثين.

ورغم أن الأسعار الحالية تبدو مرتفعة للغاية، فإنها في الواقع أقل مما كانت عليه قبل شهر. فمنذ ديسمبر (كانون الأول) وحتى مايو (أيار)، ظل أقل سعر للتذكرة يتراوح بين 8000 و9000 دولار، قبل أن ينخفض إلى ما بين 7000 و8000 دولار في بداية يونيو (حزيران).

لكن مع انطلاق البطولة وتصاعد الحماس، قفز أقل سعر للتذكرة إلى نحو 12000 دولار، وبلغ ذروته في 23 يونيو تقريباً، قبل أن يتراجع مرة أخرى. وحتى يوم الاثنين الماضي، كان بالإمكان شراء تذكرة بأقل من 6700 دولار.

لافتة كبيرة ليامال تشعل الرغبة في نفوس المشجعين للحضور (رويترز)

غير أن فوز الأرجنتين المثير على إنجلترا في نصف النهائي أعاد الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، لتقترب من 8000 دولار لأرخص تذكرة متاحة.

ويرى التقرير أن وصول ليونيل ميسي إلى النهائي، واحتمال أن تكون المباراة الأخيرة له في تاريخ كأس العالم، ساهم بلا شك في زيادة الطلب، لكن الخبراء يؤكدون أن الإقبال القياسي بدأ قبل فترة طويلة من ضمان مشاركة الأرجنتين في النهائي.

وقال كريس ليدن، المدير الأول للتسويق في منصة «سيت غيت»، إن الطلب الحالي يعكس مدى ندرة هذا الحدث وأهميته العالمية، مشيراً إلى أن نهائي كأس العالم يمثل مناسبة لا تتكرر إلا مرة كل أربع سنوات، وتحظى باهتمام جماهيري من مختلف أنحاء العالم.

كما أوضح خبراء صناعة التذاكر أن سوق نهائي كأس العالم أكثر عالمية بكثير من سوق السوبر بول، وهو ما يرفع الطلب بصورة أكبر. ووفقاً لمنصة «ستب هَب»، فإن 19.8 في المائة من مشتري تذاكر النهائي جاءوا من خارج الولايات المتحدة، مقارنة بـ4.5 في المائة فقط في السوبر بول 2024.

نهائي كأس العالم سيكون الأغلى في التاريخ (رويترز)

وأشار التقرير أيضاً إلى أن أسعار التذاكر في الرياضة الأميركية عموماً ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بوتيرة تفوق معدلات التضخم، وهو ما استخدمه «فيفا» لتبرير الأسعار القياسية التي اعتمدها منذ بداية عملية بيع تذاكر البطولة.

ورغم الانتقادات الواسعة للأسعار، فإن كأس العالم 2026 حطم بالفعل جميع الأرقام القياسية للحضور الجماهيري؛ إذ تجاوز متوسط امتلاء الملاعب 99 في المائة طوال البطولة، بينما يتوقع أن يُباع نهائي الأحد بالكامل، في حين لا تزال هناك بعض التذاكر المتاحة لمباراة تحديد المركز الثالث بين إنجلترا وفرنسا.

لافتة لميسي فيما فتاة تمر من جانبها (رويترز)

ومن المنتظر أيضاً أن يحطم النهائي الأرقام القياسية على شاشات التلفزيون؛ إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من مليار مشاهد سيتابعون المباراة حول العالم، وهو رقم يفوق جمهور أي حدث رياضي آخر.