نيوم يلاعب غرناطة والعربي القطري ولاس بالماس «ودياً»

أعلن نادي نيوم برنامج مبارياته الودية خلال معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، ضمن تحضيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كريستوف غالتييه.

ويستهل نيوم مبارياته الودية بمواجهة بيتربورو يونايتد الإنجليزي في 17 يوليو (تموز) على ملعب بانوس فوتبول سنتر، قبل أن يلتقي غرناطة الإسباني في 22 يوليو على ملعب ماربيا فوتبول سنتر.

ويواصل الفريق استعداداته بمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في 24 يوليو على ملعب استيبونا فوتبول سنتر، ثم يواجه العربي القطري في 27 يوليو على الملعب ذاته.

ويختتم نيوم مبارياته الودية في المعسكر بمواجهة لاس بالماس الإسباني يوم 31 يوليو على ملعب بانوس فوتبول سنتر.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة الإعداد التي تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، ومنح الجهاز الفني فرصة الوقوف على مستويات العناصر الجديدة وتطبيق الجوانب التكتيكية قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.