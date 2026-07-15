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الرياضة رياضة عالمية

نيوم يلاعب غرناطة والعربي القطري ولاس بالماس «ودياً»

لاعبو نيوم في لقطة مرحة بعد التدريبات الأخيرة (موقع النادي)
لاعبو نيوم في لقطة مرحة بعد التدريبات الأخيرة (موقع النادي)
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نيوم يلاعب غرناطة والعربي القطري ولاس بالماس «ودياً»

لاعبو نيوم في لقطة مرحة بعد التدريبات الأخيرة (موقع النادي)
لاعبو نيوم في لقطة مرحة بعد التدريبات الأخيرة (موقع النادي)

أعلن نادي نيوم برنامج مبارياته الودية خلال معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، ضمن تحضيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كريستوف غالتييه.

ويستهل نيوم مبارياته الودية بمواجهة بيتربورو يونايتد الإنجليزي في 17 يوليو (تموز) على ملعب بانوس فوتبول سنتر، قبل أن يلتقي غرناطة الإسباني في 22 يوليو على ملعب ماربيا فوتبول سنتر.

ويواصل الفريق استعداداته بمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في 24 يوليو على ملعب استيبونا فوتبول سنتر، ثم يواجه العربي القطري في 27 يوليو على الملعب ذاته.

ويختتم نيوم مبارياته الودية في المعسكر بمواجهة لاس بالماس الإسباني يوم 31 يوليو على ملعب بانوس فوتبول سنتر.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة الإعداد التي تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، ومنح الجهاز الفني فرصة الوقوف على مستويات العناصر الجديدة وتطبيق الجوانب التكتيكية قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

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حامد القرني (تبوك)
الرياضة رياضة عالمية

نيجيريا ساخرة من فرنسا: الفوز على إسبانيا ليس بالأمر السهل

مبابي متحسراً عقب الخسارة أمام إسبانيا (أ.ف.ب)
مبابي متحسراً عقب الخسارة أمام إسبانيا (أ.ف.ب)
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نيجيريا ساخرة من فرنسا: الفوز على إسبانيا ليس بالأمر السهل

مبابي متحسراً عقب الخسارة أمام إسبانيا (أ.ف.ب)
مبابي متحسراً عقب الخسارة أمام إسبانيا (أ.ف.ب)

استحضر منتخب نيجيريا ذكرى انتصاره على منتخب إسبانيا في نسخة بطولة كأس العالم عام 1998، للسخرية من المنتخب الفرنسي، عقب خسارته أمام نظيره الإسباني في المونديال الحالي.

وأخفق منتخب فرنسا (الديوك) في التأهل للمباراة النهائية بكأس العالم 2026، عقب خسارته الموجعة صفر / 2 أمام منتخب إسبانيا (الماتادور)، في الدور قبل النهائي للمونديال.

ووجه منتخب نيجيريا على حسابه الخاص بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي رسالة ساخرة مباشرة إلى المنتخب الفرنسي، حيث كتب فيها «الفوز على إسبانيا ليس بالأمر السهل».

وكانت نيجيريا حققت فوزاً تاريخياً 3 / 2 على إسبانيا في مرحلة المجموعات قبل 28 عاماً، حيث تسببت تلك النتيجة في خروج المنتخب الأوروبي مبكراً من تلك النسخة التي استضافتها فرنسا.

وأنهت إسبانيا مسيرتها في المجموعة بالمركز الثالث، خلف منتخب نيجيريا (المتصدر) برصيد 6 نقاط، ومنتخب باراغواي، صاحب المركز الثاني بخمس نقاط، لتخرج مبكراً من مرحلة المجموعات.

ويحلم منتخب إسبانيا بالتتويج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة عام 2010 بجنوب أفريقيا.

مواضيع
كأس العالم نيجيريا
الرياضة رياضة عالمية

تقارير صادمة: حارس السنغال ميندي تحمل تكاليف علاجه في المونديال

ميندي خلال وجوده في المونديال قبل عودته إلى جدة (رويترز)
ميندي خلال وجوده في المونديال قبل عودته إلى جدة (رويترز)
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تقارير صادمة: حارس السنغال ميندي تحمل تكاليف علاجه في المونديال

ميندي خلال وجوده في المونديال قبل عودته إلى جدة (رويترز)
ميندي خلال وجوده في المونديال قبل عودته إلى جدة (رويترز)

لا يزال التوتر يخيم على المنتخب السنغالي بعد إخفاقه في كأس العالم 2026؛ ففي الوقت الذي تواصل فيه الصحافة السنغالية كشف العديد من الاختلالات في الطاقم الطبي، وعدم صرف المكافآت، والفوضى التنظيمية، كشف موقع «سبورت نيوز أفريكا» عن حلقة جديدة تسلط الضوء على الصعوبات التي واجهها «أسود التيرانغا» خلال البطولة. هذه المرة، تركز الانتقادات على إدارة التأمين.

ووفقاً للموقع، وحسبما نقلت صحيفة «فوت ميركاتو» الفرنسية، لم يكن اللاعبون ولا الجهاز الفني ولا أي من أعضاء الوفد الآخرين مؤمناً عليهم خلال كأس العالم، إذ لم يقم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بتوفير أي تغطية تأمينية لحماية من هم تحت مسؤوليته.

وقد عانى إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي السعودي من ذلك بنفسه، بعد إصابته في ركبته أمام النرويج خلال المباراة الثانية من دور المجموعات.

واضطر حارس المرمى السنغالي، الذي أجبر على الخضوع لفحص بالرنين المغناطيسي لتحديد مدى خطورة إصابته، إلى دفع تكاليف الفحص بنفسه، وهو أمر مكلف للغاية في الولايات المتحدة. وهذا مثال آخر على الفوضى التي شابت حملة السنغال في كأس العالم.

وكان منتخب السنغال قد ودع بطولة كأس العالم 2026 بعد خسارة درامية أمام بلجيكا (2 - 3) في دور الـ32.

مواضيع
كأس العالم السنغال
الرياضة رياضة عالمية

أوليسي يرغب بالانضمام للريال... والبايرن ينتظر صفقة قياسية

أوليسي يتعرض للسقوط خلال مباراة فرنسا وإسبانيا الأخيرة (أ.ف.ب)
أوليسي يتعرض للسقوط خلال مباراة فرنسا وإسبانيا الأخيرة (أ.ف.ب)
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أوليسي يرغب بالانضمام للريال... والبايرن ينتظر صفقة قياسية

أوليسي يتعرض للسقوط خلال مباراة فرنسا وإسبانيا الأخيرة (أ.ف.ب)
أوليسي يتعرض للسقوط خلال مباراة فرنسا وإسبانيا الأخيرة (أ.ف.ب)

بعد عامين من انضمامه لصفوف بايرن ميونيخ الألماني، يستعد النجم الدولي الفرنسي مايكل أوليسي لتحد جديد، حيث يرغب في الانضمام لفريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما أفاد تقرير إخباري، الأربعاء.

ويعتبر أوليسي حتى الآن، صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو ما جعله من بين أكثر اللاعبين المطلوبين في العالم.

وقدم أوليسي موسماً استثنائياً مع بايرن، حيث شارك في 52 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 22 هدفاً، وقدم 31 تمريرة حاسمة لزملائه خلال الموسم المنقضي.

وكشف موقع «فوت ميركاتو» الإلكتروني الفرنسي، في تقرير له، عن أنه من المرجح أن يطلب بايرن ما لا يقل عن 200 مليون يورو، لمجرد النظر في إمكانية رحيله عن الفريق هذا الصيف.

وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي أعلن فيه بايرن موقفه الحازم، رافضاً رحيل جناحه، إلا أن المناقشات الداخلية تشير إلى خلاف ذلك، فقد تواصلت إدارة النادي بالفعل مع العديد من اللاعبين الذين يمكنهم شغل مكانه في حال إتمام الصفقة، من بينهم برادلي باركولا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضاف التقرير أن أوليسي الذي ينتهي عقده في يونيو (حزيران) عام 2029، يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف، ويعتقد اللاعب الفرنسي الدولي أن فريق العاصمة الإسبانية يوفر البيئة المثالية لمواصلة تطوره والارتقاء بمسيرته الكروية.

وفي المقابل، تدرك إدارة بايرن تماماً هذه الرغبة، وتأمل في إتمام صفقة انتقال أوليسي بمبلغ قياسي، وفقاً للتقرير.

واختتم المصدر ذاته تقريره بالإشارة إلى أنه بينما لا يزال بايرن يسعى لتمديد عقد أوليسي، فإن النادي يدرك أيضاً أن رحيله يبقى وارداً في حال وصول عرض استثنائي.

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