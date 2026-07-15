السباحة الأسترالية أوكالاغان تكشف عن إصابتها بكسور في العمود الفقري

كشفت البطلة الأولمبية السباحة الأسترالية مولي أوكالاغان الأربعاء، أنها تلقت تعليمات بالتوقف عن السباحة فوراً الشهر الماضي بسبب كسور إجهادية في العمود الفقري، ولكن سُمح لها بالمشاركة في دورة ألعاب الكومنولث الأسبوع المقبل.

وتحدثت أوكالاغان، بطلة سباق 200 م حرة في أولمبياد باريس 2024، عن معاناتها قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في غلاسكو في 23 يوليو (تموز)، وبطولة بان باسيفيك للسباحة في كاليفورنيا في أغسطس (آب) المقبل.

وكتبت السباحة البالغة 22 عاماً عبر حسابها في «إنستغرام»: «أُبلغت الشهر الماضي أني لن أتمكن من المشاركة في التصفيات المحلية، أو دورة ألعاب الكومنولث، أو بطولة بان باسيفيك. كما طُلب مني التوقف عن السباحة فوراً».

وأضافت المتوجة بخمس ذهبيات أولمبية وبـ11 في بطولات العالم «لقد كانت لحظة أكدت لي مدى أهمية تمثيل أستراليا بالنسبة لي، ومدى رغبتي الشديدة في أن أكون جزءاً من هذا الفريق».

وأوضحت أوكالاغان أن الفحوصات أظهرت وجود كسور إجهادية ووذمة عظمية في فقرات أسفل ظهرها، وأن فريقها استشار اختصاصياً في العمود الفقري.

بعد «تقييم إضافي» عقب تجارب السباحة، صرّحت أوكالاغان بأنها حصلت على الضوء الأخضر للمشاركة في دورة ألعاب الكومنولث وبطولة بان باسيفيك.

وتشارك أوكالاغان في ثلاث مسابقات فردية في غلاسكو، وهي سباق 100م و200م حرة، و50م (ظهر)، بالإضافة إلى عدة سباقات تتابع للسيدات والمختلطة، لكنها لمّحت إلى إمكانية تغيير جدولها.

وأردفت: «قد تبدو الأمور مختلفة بعض الشيء بالنسبة لي في دورة ألعاب الكومنولث وبطولة بان باسيفيك، لكنني سأبذل قصارى جهدي وأقدم أفضل ما لديّ في كل سباق».

وتأتي تصريحات أوكالاغان الصحية بعد يوم من إعلان مواطنتها شاينا جاك اعتزالها المنافسات بعد دورة ألعاب الكومنولث.

وقالت ابنة الـ27 عاماً في مقطع فيديو مؤثر: «أنا مستعدة للإعلان عن اعتزالي وأن أكون شاينا جاك»، واستذكرت فيه كيف أن «حياتي انهارت في 2019».

مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية 2020، انهار عالمها بعد ثبوت تعاطيها لمادة ليغاندرول، وهي مادة محظورة لنمو العضلات، في اختبار أُجري خارج المنافسات في يونيو (حزيران) 2019.

تم إيقافها لمدة أربع سنوات رغم إصرارها على براءتها، مؤكدة أن المادة دخلت جسمها عن طريق التلوث.

ختمت قائلة: «أريد أن أشارك في المنافسات مرفوعة الرأس، فخورة بنفسي، وفخورة بمن أمثل، وفخورة بما أودعه».