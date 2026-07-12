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الرياضة رياضة عالمية

صناع مسلسل تيد لاسو: شعبية الكرة في أميركا أكبر مما يُعتقد

يقول صناع المسلسل إن نمو كرة القدم في أكبر اقتصاد في العالم يسبق ظهور المسلسل (أ.ف.ب)
يقول صناع المسلسل إن نمو كرة القدم في أكبر اقتصاد في العالم يسبق ظهور المسلسل (أ.ف.ب)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

صناع مسلسل تيد لاسو: شعبية الكرة في أميركا أكبر مما يُعتقد

يقول صناع المسلسل إن نمو كرة القدم في أكبر اقتصاد في العالم يسبق ظهور المسلسل (أ.ف.ب)
يقول صناع المسلسل إن نمو كرة القدم في أكبر اقتصاد في العالم يسبق ظهور المسلسل (أ.ف.ب)

قال بريندان هانت، أحد صناع وأبطال مسلسل تيد لاسو، إن الاعتقاد بأن كرة القدم لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة أمر «فيه قدر من المبالغة»، وإن النسخة الحالية من كأس العالم ساعدت في إثبات ذلك، معترفاً بأن عمله الكوميدي الحائز على جائزة «إيمي»، ربما ساهم في جذب مشجعين جدد لهذه الرياضة.

وفي حديثه للصحافيين في مدينة كانساس سيتي قبل مباراة الأرجنتين وسويسرا في دور الثمانية، في وقت لاحق، قال هانت إنه سمع روايات تفيد بأن المشاهدين الذين كانوا يتجاهلون كرة القدم في السابق أصبحوا مهتمين بها بفضل المسلسل الذي يعرض عبر خدمة «أبل تي في +» لبثّ المحتوى الرقمي.

وحقّق المسلسل الكوميدي، الذي تدور أحداثه حول مدرب أميركي يتولى تدريب نادٍ إنجليزي لكرة القدم على نحو غير متوقع، نجاحاً باهراً خلال عرضه على مدار 3 مواسم من عام 2020 إلى عام 2023، وحصد 13 جائزة إيمي، اثنتان منها لأفضل مسلسل كوميدي.

وعندما سئل عما إذا كان الفضل ينسب إلى المسلسل في المساعدة على زيادة شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة، قال أحد صناع المسلسل وأبطاله جيسون سوديكيس مازحاً: «أفعل ذلك داخل منزلي».

وأضاف: «زاد من شعبيتها»، قبل أن يوجه الكلمة إلى هانت، الذي يلعب دور المدرب بيرد.

مازح هانت، قائلاً إن مبدعي المسلسل قد «خدعوا» بعض المشاهدين ليقبلوا على هذه الرياضة. ومع ذلك، أكد أن نمو كرة القدم في أكبر اقتصاد في العالم يسبق ظهور المسلسل.

النسخة الحالية من كأس العالم ساعدت في إثبات شعبية كرة القدم (أ.ف.ب)

وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا، بعد أكثر من 3 عقود من استضافتها بطولة عام 1994. ورغم أن تلك البطولة ساهمت في زيادة الاهتمام بهذه الرياضة، مع انطلاق الدوري الأميركي لكرة القدم بعد ذلك بعامين، فإن كرة القدم ليست الأكثر شعبية في أميركا رغم أن لاعبين أمثال بيليه وديفيد بيكهام، والآن ليونيل ميسي، لعبوا هناك.

وقال هانت إن المشجعين الأميركيين كانوا أكثر استعداداً بكثير لكأس العالم هذه مقارنة بعام 1994، عندما كان الوعي بالبطولة أقل. وقال: «لسنا متأخرين كثيراً فيما يتعلق بشعبية هذه الرياضة كما يصور البعض، وأعتقد أن كأس العالم هذه قد أظهرت ذلك. الحديث عن عدم شعبية كرة القدم هنا فيه قدر من المبالغة... إنها في طريقها لتصبح شعبية. الآن، نظراً لأن كل كأس عالم تجذب مشجعين جدداً في كل بلد، يبقى أن نرى ما إذا كان بعضهم سيستمر في متابعة اللعبة لفترة أطول قليلاً».

وظل مستقبل المسلسل غير مؤكد لفترة طويلة بعد أن صرّح مبدعوه بأنهم كانوا يتصورون في الأصل أن المسلسل سيستمر 3 مواسم، لكنهم أعلنوا في مارس (آذار) 2025 عن موسم رابع.

وسيُعرض الموسم لأول مرة على خدمة «أبل تي في +» لبثّ المحتوى الرقمي في 5 أغسطس (آب)، ويعود فيه تيد إلى ريتشموند لتدريب فريق نسائي في الدرجة الثانية.

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النرويجيون يحتفلون رغم الوداع

رغم ألم الهزيمة أمام إنجلترا تدفق آلاف المشجعين النرويجيين إلى شوارع أوسلو للاحتفال بالمشوار التاريخي للمنتخب (رويترز)
رغم ألم الهزيمة أمام إنجلترا تدفق آلاف المشجعين النرويجيين إلى شوارع أوسلو للاحتفال بالمشوار التاريخي للمنتخب (رويترز)
  • أوسلو النرويج : «الشرق الأوسط»
TT
  • أوسلو النرويج : «الشرق الأوسط»
TT

النرويجيون يحتفلون رغم الوداع

رغم ألم الهزيمة أمام إنجلترا تدفق آلاف المشجعين النرويجيين إلى شوارع أوسلو للاحتفال بالمشوار التاريخي للمنتخب (رويترز)
رغم ألم الهزيمة أمام إنجلترا تدفق آلاف المشجعين النرويجيين إلى شوارع أوسلو للاحتفال بالمشوار التاريخي للمنتخب (رويترز)

رغم ألم الهزيمة أمام إنجلترا، تدفق آلاف المشجعين النرويجيين إلى شوارع أوسلو في الساعات الأولى من يوم الأحد ليحولوا ليلتهم الأخيرة في كأس العالم لكرة القدم إلى احتفال بمشوار تاريخي للمنتخب في البطولة.

ورغم أن الساعة كانت تشير إلى الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، عقب الخسارة 2-1 أمام إنجلترا في دور الثمانية بعد وقت إضافي في ميامي، سار المشجعون، الذين ارتدوا ملابس بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق، من مختلف أنحاء أوسلو نحو القصر الملكي للمشاركة في احتفال التجديف الشهير على طريقة الفايكنغ الخاص بمنتخب النرويج، الذي شكّل ظاهرة انتشرت على نطاق واسع خلال كأس العالم.

وقال أحد المشجعين لقناة «إن آر كيه» الرسمية النرويجية، لدى انضمامه إلى الحشود للاحتفال بإنجاز كان من المستبعد حدوثه حتى وقت قريب: «لم تحقق النرويج أي انتصار في أدوار خروج المغلوب بكأس العالم قبل النسخة الحالية. نحن فخورون بهم. شكراً على الذكريات الرائعة».

وملأت الاحتفالات أجواء الليل لدرجة أنها لم تكن معبرة بأي شكل عن أن الفريق خسر، لكن رحلة المنتخب جعلت المشجعين متفائلين بالمستقبل، وتعالت هتافات: «سنفوز ببطولة أوروبا بعد عامين».

وقال مشجع آخر بالقرب من القصر الملكي، لم يأخذ الهزيمة على محمل سيئ: «إنه فخر وطني، نحن نحتفل بشيء حققناه معاً»، وذلك بينما كان النشيد الوطني يتردد في الليل وأضواء المشاعل تضيء السماء والألعاب النارية تعلو فوق عشرات الآلاف من المشجعين.

وقال مشجع نرويجي آخر: «كانت رحلة مذهلة. انتشرت احتفالات الفايكنغ في جميع أنحاء العالم، وحققنا كل ما كنا نحلم به وأكثر».

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الرياضة رياضة عالمية

الأرجنتيني ماك أليستر يدشن أهدافه في مونديال 2026

ماك أليستر يحتفل رفقة ميسي (د.ب.أ)
ماك أليستر يحتفل رفقة ميسي (د.ب.أ)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

الأرجنتيني ماك أليستر يدشن أهدافه في مونديال 2026

ماك أليستر يحتفل رفقة ميسي (د.ب.أ)
ماك أليستر يحتفل رفقة ميسي (د.ب.أ)

سجّل الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر باكورة أهدافه في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وافتتح ماك أليستر التسجيل للأرجنتين في لقائها ضد سويسرا، الذي يجرى الآن بمدينة كانساس سيتي، ضمن منافسات دور الثمانية للمونديال في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.

وتابع ماك أليستر ركلة ركنية، نفّذها ليونيل ميسي عرضية من الجانب الأيسر، ليقابلها بضربة رأس رائعة، واضعاً الكرة على يسار حارس مرمى منتخب سويسرا داخل الشباك.

وكان هذا هو الهدف السابع لماك أليستر في مباراته الـ52 التي يخوضها مع المنتخب الأرجنتيني (حامل اللقب)، علماً بأنه ثاني أهدافه في المونديال، بعدما سبق أن هز الشباك خلال فوز منتخب «راقصي التانغو» 2 - صفر على بولندا في مرحلة المجموعات للنسخة الماضية للبطولة عام 2022 في قطر.

وقبل مواجهة سويسرا، كانت المرة الأخيرة التي تمكن فيها ماك أليستر من التسجيل خلال الفوز 6 - صفر على بورتوريكو وديّاً، حيث أحرز حينها ثنائية في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

ويسعى منتخب الأرجنتين لمواصلة الدفاع عن لقبه. وفي حال تأهله للدور قبل النهائي، سوف يتعين عليه خوض مواجهة نارية ضد منتخب إنجلترا.

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رياضة كأس العالم الأرجنتين
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هاري كين: بيلينغهام صنع الفارق... والأفضل لم يأتِ بعد

هاري كين يحتفل رفقة بيلينغهام (أ.ب)
هاري كين يحتفل رفقة بيلينغهام (أ.ب)
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT

هاري كين: بيلينغهام صنع الفارق... والأفضل لم يأتِ بعد

هاري كين يحتفل رفقة بيلينغهام (أ.ب)
هاري كين يحتفل رفقة بيلينغهام (أ.ب)

شدّد هاري كين، نجم منتخب إنجلترا، على صعوبة فوز فريقه على منتخب النرويج وتأهله للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وواصل جود بيلينغهام هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، وقاد منتخب إنجلترا للتأهل للدور قبل النهائي للمونديال، عقب فوزه الثمين 2 - 1 على منتخب النرويج، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في دور الثمانية للبطولة، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال قائد منتخب إنجلترا في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب المباراة: «بذلنا جهداً جباراً. كانت تلك المباراة أصعب من لقاء المكسيك (في دور الـ16)».

أضاف كين: «أثّرت الحرارة والرطوبة علينا بشكل كبير. كان يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا ونجد طريقنا، خاصة في الشوط الثاني والوقت الإضافي، كان العزم والإصرار هما العامل الحاسم اليوم».

أوضح كين: «لقد كانت المباراة متكافئة إلى حد كبير من حيث الاستحواذ والفرص، ولكن عندما يكون لديك لاعب مثل جود (بيلينغهام) القادر على تغيير مجرى المباراة لصالحنا كما فعل اليوم، فهذا عامل مهم بلا شك. إن عزيمة اللاعبين وإصرارهم هما ما أوصلانا إلى الفوز».

وواصل كين حديثه عن بيلينغهام، حيث قال: «أظل أتحدث عن لحظات البطولة. يبدو أنني أو جود من نسجل الأهداف حالياً، لكن الجميع كان متميزاً اليوم، يستحق جود الإشادة عن جدارة؛ هدفان رائعان في أهم مباراة أوصلانا إلى قبل النهائي».

وشدّد اللاعب الإنجليزي: «أنت بحاجة للاعبين قادرين على حسم المباريات للفوز بأي لقب والوصول إلى مراحل متقدمة في أي بطولة. نحتاج للاعبين قادرين على حسم المباريات، مستعدين لبذل أقصى جهدهم واستخراج أفضل ما لديهم ليقودونا إلى الفوز، وقد قام جود بذلك لنا اليوم».

وتحدث كين عن هدفه الملغي في اللقاء، قائلاً: «اعتقدت أنه كان تسللاً واضحاً. كان الأمر مزعجاً في تلك اللحظة. كما كنت أرى أنني أستحق ركلة جزاء كان من الممكن احتسابها بسهولة. لكن في النهاية، لا يهم. لقد تأهلنا إلى قبل النهائي، وسأكون سعيداً بذلك». وحول بلوغ قبل النهائي، شدّد كين: «كانت رسالتنا قبل مباراة اليوم هي الانطلاق بكل قوة. لقد شاهدت تدريباتنا ورأيت قدراتنا، خاصة في الثلث الهجومي الأخير. لم نقدم أفضل ما لدينا بشكل كامل بعد. لكننا وصلنا لقبل نهائي كأس العالم دون أن نقدم أفضل ما لدينا».

واختتم كين تصريحاته قائلاً: «إذا استطعنا استعادة مستوانا في قبل النهائي، فقد يكون ذلك هو الفارق بين الفوز والخسارة في هذه البطولة. سوف نستمتع بالمباراة، ونتعافى، ثم نبدأ الاستعدادات لمباراة أخرى خلال أيام».

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