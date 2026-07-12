صناع مسلسل تيد لاسو: شعبية الكرة في أميركا أكبر مما يُعتقد

قال بريندان هانت، أحد صناع وأبطال مسلسل تيد لاسو، إن الاعتقاد بأن كرة القدم لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة أمر «فيه قدر من المبالغة»، وإن النسخة الحالية من كأس العالم ساعدت في إثبات ذلك، معترفاً بأن عمله الكوميدي الحائز على جائزة «إيمي»، ربما ساهم في جذب مشجعين جدد لهذه الرياضة.

وفي حديثه للصحافيين في مدينة كانساس سيتي قبل مباراة الأرجنتين وسويسرا في دور الثمانية، في وقت لاحق، قال هانت إنه سمع روايات تفيد بأن المشاهدين الذين كانوا يتجاهلون كرة القدم في السابق أصبحوا مهتمين بها بفضل المسلسل الذي يعرض عبر خدمة «أبل تي في +» لبثّ المحتوى الرقمي.

وحقّق المسلسل الكوميدي، الذي تدور أحداثه حول مدرب أميركي يتولى تدريب نادٍ إنجليزي لكرة القدم على نحو غير متوقع، نجاحاً باهراً خلال عرضه على مدار 3 مواسم من عام 2020 إلى عام 2023، وحصد 13 جائزة إيمي، اثنتان منها لأفضل مسلسل كوميدي.

وعندما سئل عما إذا كان الفضل ينسب إلى المسلسل في المساعدة على زيادة شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة، قال أحد صناع المسلسل وأبطاله جيسون سوديكيس مازحاً: «أفعل ذلك داخل منزلي».

وأضاف: «زاد من شعبيتها»، قبل أن يوجه الكلمة إلى هانت، الذي يلعب دور المدرب بيرد.

مازح هانت، قائلاً إن مبدعي المسلسل قد «خدعوا» بعض المشاهدين ليقبلوا على هذه الرياضة. ومع ذلك، أكد أن نمو كرة القدم في أكبر اقتصاد في العالم يسبق ظهور المسلسل.

النسخة الحالية من كأس العالم ساعدت في إثبات شعبية كرة القدم (أ.ف.ب)

وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا، بعد أكثر من 3 عقود من استضافتها بطولة عام 1994. ورغم أن تلك البطولة ساهمت في زيادة الاهتمام بهذه الرياضة، مع انطلاق الدوري الأميركي لكرة القدم بعد ذلك بعامين، فإن كرة القدم ليست الأكثر شعبية في أميركا رغم أن لاعبين أمثال بيليه وديفيد بيكهام، والآن ليونيل ميسي، لعبوا هناك.

وقال هانت إن المشجعين الأميركيين كانوا أكثر استعداداً بكثير لكأس العالم هذه مقارنة بعام 1994، عندما كان الوعي بالبطولة أقل. وقال: «لسنا متأخرين كثيراً فيما يتعلق بشعبية هذه الرياضة كما يصور البعض، وأعتقد أن كأس العالم هذه قد أظهرت ذلك. الحديث عن عدم شعبية كرة القدم هنا فيه قدر من المبالغة... إنها في طريقها لتصبح شعبية. الآن، نظراً لأن كل كأس عالم تجذب مشجعين جدداً في كل بلد، يبقى أن نرى ما إذا كان بعضهم سيستمر في متابعة اللعبة لفترة أطول قليلاً».

وظل مستقبل المسلسل غير مؤكد لفترة طويلة بعد أن صرّح مبدعوه بأنهم كانوا يتصورون في الأصل أن المسلسل سيستمر 3 مواسم، لكنهم أعلنوا في مارس (آذار) 2025 عن موسم رابع.

وسيُعرض الموسم لأول مرة على خدمة «أبل تي في +» لبثّ المحتوى الرقمي في 5 أغسطس (آب)، ويعود فيه تيد إلى ريتشموند لتدريب فريق نسائي في الدرجة الثانية.