«جائزة ألمانيا للموتو جي بي»: مارك ماركيز يفوز بسباق السرعة

فاز دراج دوكاتي الإسباني، مارك ماركيز، بطل العالم الحالي، بسباق السرعة (سبرينت) ضمن جائزة ألمانيا الكبرى، خلال الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي»، السبت.

وجاءت نتائج السباق في المراكز الثلاثة الأولى متطابقة مع التجارب التأهيلية؛ حيث هيمن ماركيز منذ البداية حتى النهاية متقدماً على شقيقه الأصغر أليكس (دوكاتي-غريزيني) والإيطالي فابيو دي جان أنتونيو (دوكاتي - في آر 46).

وحلّ الياباني آي أغورا (أبريليا-تراكهاوس) رابعاً أمام زميله راؤول فرنانديس، والإسباني خورخي مارتين متصدر الترتيب (أبريليا).

وشهدت التجارب تعرض الإيطالي ماركو بيتسيكي لحادث قوي أدى إلى إصابته بكسر في عظمة الترقوة اليسرى، وسيخضع لعملية جراحية قريباً، وفق ما أعلن فريقه أبريليا.

وهي المرة التاسعة في الفئة الأولى ينطلق فيها مارك ماركيز من المركز الأول على حلبة زاكسنرينغ الألمانية، ليصبح أول دراج في التاريخ يُحقق هذا الإنجاز.

حجز ماركيز مكانه في مقدمة خط الانطلاق بتسجيله رقماً قياسياً جديداً لأسرع لفة على الإطلاق بزمن 1:19.041 دقيقة.

ويسعى الكاتالوني المكنّى بـ«ملك الحلبة» والبالغ 33 عاماً، الأحد، إلى تحقيق فوزه الثالث عشر على الإطلاق على الحلبة الألمانية، والعاشر له في فئة «موتو جي بي».

وقال ماركيز بطل العالم 7 مرات: «كان هدفي هو الانطلاق من الصف الأول، لكن الانطلاق من المركز الأول، خاصة تسجيل أسرع لفة هنا في زاكسنرينغ... أمر رائع».

وسيُمكّنه الفوز في سباق الأحد من معادلة رقمين قياسيين يحملهما الأسطورة الإيطالية جياكومو أغوستيني، وهما أكبر عدد من الانتصارات في سباق واحد (13) وأكبر عدد من الانتصارات على الحلبة ذاتها في الفئة الأولى (10).

وبعد أسبوعين من تعرضه لحادث بسرعة تقارب 200 كم/ساعة في هولندا من دون أن يُصاب بأذى، فقد بيتسيكي هذه المرة السيطرة على الجزء الخلفي من دراجته بسرعة تزيد على 130 كم/ساعة، وانقلب فوق مقودها (انقلاب جانبي) قبل أن يسقط مرة أخرى على المسار، ثم يرتد عدة مرات في الحصى.

وأفاد أبريليا في بيان: «بعد الحادث، نُقل بيتسيكي إلى المركز الطبي التابع للحلبة؛ حيث خضع لفحص بالأشعة كشف عن كسر كامل ومُزاح في عظمة الترقوة اليسرى».

وأضاف: «يتطلب هذا النوع من الكسور إجراء جراحة لضمان الشفاء الأمثل. وسيُجريه الطبيب الدكتور جوزيبي بورتشيليني في إيطاليا. ويعتزم ماركو بيتسيكي العودة إلى إيطاليا في أقرب وقت ممكن».

ويحتل بيتسيكي (27 عاماً) الذي هيمن على انطلاقة البطولة؛ حيث فاز بـ4 سباقات، منها الثلاثة الأولى الافتتاحية، حالياً المركز الثاني في الترتيب بعدما تخلى في هولندا عن الصدارة لصالح زميله مارتين الذي سيحصل على فرصة توسيع الفارق في نهاية هذا الأسبوع، قبل عطلة صيفية لمدة 4 أسابيع.

واكتفى مارتين باحتلال المركز التاسع في التجارب خلف بيتسيكي قبل حادثه الذي بات الآن خارج المنافسة لبقية عطلة نهاية الأسبوع.