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الرياضة رياضة عالمية

«جائزة ألمانيا للموتو جي بي»: مارك ماركيز يفوز بسباق السرعة

دراج دوكاتي الإسباني مارك ماركيز بطل السرعة في ألمانيا (أ.ف.ب)
دراج دوكاتي الإسباني مارك ماركيز بطل السرعة في ألمانيا (أ.ف.ب)
  • هونشتاين إيرنشتال ألمانيا: «الشرق الأوسط»
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  • هونشتاين إيرنشتال ألمانيا: «الشرق الأوسط»
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«جائزة ألمانيا للموتو جي بي»: مارك ماركيز يفوز بسباق السرعة

دراج دوكاتي الإسباني مارك ماركيز بطل السرعة في ألمانيا (أ.ف.ب)
دراج دوكاتي الإسباني مارك ماركيز بطل السرعة في ألمانيا (أ.ف.ب)

فاز دراج دوكاتي الإسباني، مارك ماركيز، بطل العالم الحالي، بسباق السرعة (سبرينت) ضمن جائزة ألمانيا الكبرى، خلال الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي»، السبت.

وجاءت نتائج السباق في المراكز الثلاثة الأولى متطابقة مع التجارب التأهيلية؛ حيث هيمن ماركيز منذ البداية حتى النهاية متقدماً على شقيقه الأصغر أليكس (دوكاتي-غريزيني) والإيطالي فابيو دي جان أنتونيو (دوكاتي - في آر 46).

وحلّ الياباني آي أغورا (أبريليا-تراكهاوس) رابعاً أمام زميله راؤول فرنانديس، والإسباني خورخي مارتين متصدر الترتيب (أبريليا).

وشهدت التجارب تعرض الإيطالي ماركو بيتسيكي لحادث قوي أدى إلى إصابته بكسر في عظمة الترقوة اليسرى، وسيخضع لعملية جراحية قريباً، وفق ما أعلن فريقه أبريليا.

وهي المرة التاسعة في الفئة الأولى ينطلق فيها مارك ماركيز من المركز الأول على حلبة زاكسنرينغ الألمانية، ليصبح أول دراج في التاريخ يُحقق هذا الإنجاز.

حجز ماركيز مكانه في مقدمة خط الانطلاق بتسجيله رقماً قياسياً جديداً لأسرع لفة على الإطلاق بزمن 1:19.041 دقيقة.

ويسعى الكاتالوني المكنّى بـ«ملك الحلبة» والبالغ 33 عاماً، الأحد، إلى تحقيق فوزه الثالث عشر على الإطلاق على الحلبة الألمانية، والعاشر له في فئة «موتو جي بي».

وقال ماركيز بطل العالم 7 مرات: «كان هدفي هو الانطلاق من الصف الأول، لكن الانطلاق من المركز الأول، خاصة تسجيل أسرع لفة هنا في زاكسنرينغ... أمر رائع».

وسيُمكّنه الفوز في سباق الأحد من معادلة رقمين قياسيين يحملهما الأسطورة الإيطالية جياكومو أغوستيني، وهما أكبر عدد من الانتصارات في سباق واحد (13) وأكبر عدد من الانتصارات على الحلبة ذاتها في الفئة الأولى (10).

وبعد أسبوعين من تعرضه لحادث بسرعة تقارب 200 كم/ساعة في هولندا من دون أن يُصاب بأذى، فقد بيتسيكي هذه المرة السيطرة على الجزء الخلفي من دراجته بسرعة تزيد على 130 كم/ساعة، وانقلب فوق مقودها (انقلاب جانبي) قبل أن يسقط مرة أخرى على المسار، ثم يرتد عدة مرات في الحصى.

وأفاد أبريليا في بيان: «بعد الحادث، نُقل بيتسيكي إلى المركز الطبي التابع للحلبة؛ حيث خضع لفحص بالأشعة كشف عن كسر كامل ومُزاح في عظمة الترقوة اليسرى».

وأضاف: «يتطلب هذا النوع من الكسور إجراء جراحة لضمان الشفاء الأمثل. وسيُجريه الطبيب الدكتور جوزيبي بورتشيليني في إيطاليا. ويعتزم ماركو بيتسيكي العودة إلى إيطاليا في أقرب وقت ممكن».

ويحتل بيتسيكي (27 عاماً) الذي هيمن على انطلاقة البطولة؛ حيث فاز بـ4 سباقات، منها الثلاثة الأولى الافتتاحية، حالياً المركز الثاني في الترتيب بعدما تخلى في هولندا عن الصدارة لصالح زميله مارتين الذي سيحصل على فرصة توسيع الفارق في نهاية هذا الأسبوع، قبل عطلة صيفية لمدة 4 أسابيع.

واكتفى مارتين باحتلال المركز التاسع في التجارب خلف بيتسيكي قبل حادثه الذي بات الآن خارج المنافسة لبقية عطلة نهاية الأسبوع.

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لامين يامال أفضل لاعب بمواجهة إسبانيا وبلجيكا (فيفا)
لامين يامال أفضل لاعب بمواجهة إسبانيا وبلجيكا (فيفا)
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هل أصبحت جائزة رجل المباراة في كأس العالم لا تمنح للأفضل؟

لامين يامال أفضل لاعب بمواجهة إسبانيا وبلجيكا (فيفا)
لامين يامال أفضل لاعب بمواجهة إسبانيا وبلجيكا (فيفا)

أثارت جائزة أفضل لاعب في المباراة خلال كأس العالم 2026 جدلاً واسعاً، بعدما ذهبت في أكثر من مناسبة إلى نجوم كبار رغم وجود لاعبين قدموا أداءً أكثر تأثيراً داخل الملعب، ما أعاد التساؤلات حول آلية اختيار الفائزين.

وحسب شبكة «The Athletic»، ومنذ مونديال 2010، لم يعد «فيفا» يختار رجل المباراة، بل أصبحت الجماهير صاحبة القرار عبر التصويت الإلكتروني، الذي يبدأ من نهاية الشوط الأول ويستمر حتى صفارة النهاية، مع إمكانية تغيير التصويت في أي وقت قبل نهاية اللقاء. ويمنح هذا النظام أفضلية واضحة للنجوم أصحاب الشعبية الكبيرة، وهو ما ظهر هذا الصيف مع فوز ليونيل ميسي بالجائزة أربع مرات في أول خمس مباريات للأرجنتين، كما حصد كريستيانو رونالدو الجائزة مرتين مع البرتغال، رغم تعرض بعض اختياراته لانتقادات واسعة.

ومن أبرز الحالات المثيرة للجدل، تتويج رونالدو بجائزة مباراة البرتغال وكرواتيا في دور الـ32، رغم أن مساهمته اقتصرت على تسجيل ركلة جزاء، بينما رأى كثيرون أن زملاءه كانوا أكثر تأثيراً. كما فاز لامين يامال بالجائزة بعد انتصار إسبانيا على النمسا، رغم أن المهاجم ميكيل أويارزابال سجّل هدفين وقاد منتخب بلاده للفوز. وفي المقابل، حصل أويارزابال على الجائزة في مباراة السعودية بعدما سجّل هدفين وصنع هدفاً ليامال.

وشهد مونديال قطر 2022 واقعة مشابهة عندما اعترف البلجيكي كيفن دي بروين بأنه لا يعرف سبب فوزه بالجائزة أمام كندا، قائلاً: «ربما بسبب اسمي».

وتتصدر قائمة أكثر الفائزين بالجائزة في النسخة الحالية ليونيل ميسي (4 مرات)، يليه جود بيلينغهام وإيرلينغ هالاند وفينيسيوس جونيور (3 مرات لكل منهم)، ثم هاري كين ومحمد صلاح وكيليان مبابي وكريستيانو رونالدو وغيرهم. ورغم استمرار الجائزة باعتبارها تكريماً رسمياً من «فيفا»، فإن اعتمادها بالكامل على تصويت الجماهير يجعلها، في كثير من الأحيان، أقرب إلى مسابقة شعبية منها إلى تقييم فني خالص للأداء داخل المستطيل الأخضر.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم ميسي كريستيانو رونالدو أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: فوز باتين وهليوفارا بلقب زوجي الرجال

الزوجي المكون من البريطاني هنري باتين والفنلندي هاري هليوفارا أبطال ويمبلدون (إ.ب.أ)
الزوجي المكون من البريطاني هنري باتين والفنلندي هاري هليوفارا أبطال ويمبلدون (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة ويمبلدون»: فوز باتين وهليوفارا بلقب زوجي الرجال

الزوجي المكون من البريطاني هنري باتين والفنلندي هاري هليوفارا أبطال ويمبلدون (إ.ب.أ)
الزوجي المكون من البريطاني هنري باتين والفنلندي هاري هليوفارا أبطال ويمبلدون (إ.ب.أ)

تُوِّج الزوجي المصنَّف الأول عالمياً المكوَّن من البريطاني هنري باتين والفنلندي هاري هليوفارا، بلقب منافسات زوجي الرجال في بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثانية في تاريخهما محققين لقبهما الكبير الثالث معاً في مسيرتهما الاحترافية.

وجاء هذا الانتصار الثمين بعد تغلبهما في المباراة النهائية، السبت، على الكرواتي ماتي بافيتش والسلفادوري مارسيلو أريفالو، بمجموعتين دون رد بنتيجة 7 /6 و7 /6.

وكان هذا الانتصار تكراراً لإنجاز باتين وهليوفارا في بطولة ويمبلدون عام 2024 وتعويضاً لخسارتهما في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في بداية الصيف الحالي.

الزوجي المكون من البريطاني هنري باتين والفنلندي هاري هليوفارا تألقا في نهائي ويمبلدون (د.ب.أ)

جاء هذا التتويج بعد مسيرة صعبة للثنائي البطل في هذه النسخة حيث حسما ثلاث مباريات من خلال الشوط الفاصل في المجموعة الثالثة في حين لم يخسر الثنائي مارسيلو أريفالو وماتي بافيتش إرسالهما سوى مرة واحدة طوال البطولة قبل خوض النهائي.

وبفضل هذا الفوز أصبح هنري باتين أول لاعب بريطاني يحقق لقب زوجي الرجال في بطولة ويمبلدون مرتين منذ أكثر من قرن.

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الرياضة تنس ويمبلدون بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

وفاة لاعب جنوب أفريقيا جايدن آدمز... وأنباء عن انتحاره

جايدن آدامز لاعب منتخب جنوب أفريقيا الراحل (د.ب.أ)
جايدن آدامز لاعب منتخب جنوب أفريقيا الراحل (د.ب.أ)
  • جوهانسبرغ جنوب أفريقيا: «الشرق الأوسط»
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  • جوهانسبرغ جنوب أفريقيا: «الشرق الأوسط»
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وفاة لاعب جنوب أفريقيا جايدن آدمز... وأنباء عن انتحاره

جايدن آدامز لاعب منتخب جنوب أفريقيا الراحل (د.ب.أ)
جايدن آدامز لاعب منتخب جنوب أفريقيا الراحل (د.ب.أ)

أعلنت وزارة الرياضة في جنوب أفريقيا، السبت، وفاة لاعب خط وسط المنتخب الوطني جايدن آدامز، الذي شارك في جميع مباريات فريقه الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم 2026.

وشارك آدامز (25 عاماً) في التشكيلة الأساسية للفريق في مباراتي المجموعة الأولى أمام المكسيك والتشيك، ودخل بديلاً في المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده 1 - 0 على كوريا الجنوبية، والتي ضمنت للفريق تأهله لأول مرة إلى أدوار خروج المغلوب، قبل أن البطولة بالخسارة من كندا.

وقد تداولت مصادر صحافية وتقارير من شرطة كيب تاون أن الوفاة جاءت إثر انتحاره في منزله، وذلك بعد أيام قليلة من عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

وكان آدمز يلعب في صفوف نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، وساعد الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2025-2026.

وقال اتحاد لاعبي كرة القدم في جنوب أفريقيا، وهو الهيئة الرسمية التي تمثل اللاعبين في البلاد، في بيان: «فقدت كرة القدم في جنوب أفريقيا لاعباً موهوباً، وأحد المخلصين لهذه الرياضة، وشاب في مقبل العمر كانت مسيرته لا تزال واعدة بالكثير».

كما عبر وزير الرياضة في جنوب أفريقيا، جايدن ماكنزي، عن تعازيه.

وقال ماكنزي في بيان: «تشاطر البلاد عائلة اللاعب وزملاءه في الفريق وملايين المشجعين أحزانهم، بعد أن واكبوا رحلة صعوده من لاعب واعد في أكاديمية ناديه إلى لاعب دولي في المنتخب الوطني».

ولم يرد نادي صنداونز واتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم على الفور على طلبات «رويترز» للتعليق.

وتدرب آدامز في أكاديمية نادي ستيلينبوش في جنوب أفريقيا، وانضم إلى صفوف صنداونز في يناير (كانون) الثاني 2025.

وخاض أول مباراة دولية أمام موزمبيق في عام 2022، وشارك في 13 مباراة دولية، وسجل هدفين كانا في تصفيات كأس العالم 2026.

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