هوغو أوليفيرا يقترب من تدريب ستراسبورغ

ذكر تقرير إعلامي أن هوغو أوليفيرا، المدير الفني لفريق فاماليكاو البرتغالي لكرة القدم، اقترب من الرحيل من منصبه، لتدريب فريق ستراسبورغ الفرنسي.

ووفقاً لصحيفة «إيه بولا»، يستعد النادي الفرنسي لدفع الشرط الجزائي في عقد أوليفيرا (47 عاماً) البالغ 4 ملايين يورو. وذكر موقع «فوت ميركاتو» أن ستراسبورغ كان قد وضع قائمة من المرشحين، من بينهم فاسكو بوتيليو دا كوستا قبل أن يحسم قراره بالتعاقد مع أوليفيرا.

وكان أوليفيرا على رادار فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، الذي قرر في النهاية اختيار سيزار بيكسوتو لقيادة الفريق في مهمته للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي فاماليكاو، مهّد رحيل أوليفيرا الطريق للتعاقد مع كارلوس كارفالهال.

ويعد كارفالهال (60 عاماً)، والمتاح حالياً، ويحظى بتقدير كبير، المرشح الأوفر حظاً لخلافة أوليفيرا، مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد بالفعل وجدولة عدد من المباريات الودية.