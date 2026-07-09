نوسكوفا تلحق بموخوفا إلى نهائي «ويمبلدون» في مواجهة تشيكية خالصة

نوسكوفا تلحق بموخوفا إلى نهائي «ويمبلدون» في مواجهة تشيكية خالصةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5294264-%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%81%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A9
فيري يحلم بمواصلة المفاجأة.. وديوكوفيتش يطارد التاريخ في نصف نهائي ويمبلدونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5294258-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحتفل بعد فوزه على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم في ربع نهائي فردي الرجال ببطولة ويمبلدون (إ.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
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لندن:«الشرق الأوسط»
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فيري يحلم بمواصلة المفاجأة.. وديوكوفيتش يطارد التاريخ في نصف نهائي ويمبلدون
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحتفل بعد فوزه على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم في ربع نهائي فردي الرجال ببطولة ويمبلدون (إ.ب.أ)
تتجه الأنظار، الجمعة، إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون، حيث يواصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش سعيه لكتابة التاريخ بمواجهة الإيطالي يانيك سينر، فيما يحاول البريطاني آرثر فيري مواصلة رحلته الاستثنائية عندما يلتقي الألماني ألكسندر زفيريف.
وخطف فيري، المشارك ببطاقة دعوة، الأضواء بعدما شق طريقه إلى نصف النهائي في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، ليصبح على بعد خطوة واحدة من بلوغ النهائي في يوم عيد ميلاده الرابع والعشرين.
ويُعد فيري ثاني لاعب فقط في تاريخ ويمبلدون يبلغ نصف النهائي ببطاقة دعوة، بعد الكرواتي غوران إيفانيسيفيتش، بطل نسخة 2001.
وبعد خمسة انتصارات متتالية، كان آخرها اكتساح الإيطالي فلافيو كوبولي في ربع النهائي، أصبح فيري حديث البطولة وواجهة عناوينها.
ورغم ذلك، يدخل زفيريف المواجهة بثقة كبيرة، بعدما توج بلقب رولان غاروس هذا العام، ويطمح إلى إحراز لقبين متتاليين في البطولات الأربع الكبرى، بعدما لم يخسر سوى مجموعتين طوال مشواره في البطولة.
وقال زفيريف: «تعلمت أن مباراة التنس هي مجرد مباراة. لن يموت أحد، ولن تتغير حياة أحد بشكل جذري. الحياة ستستمر».
وفي المباراة الثانية، يواصل ديوكوفيتش، البالغ من العمر 39 عاماً، مطاردة لقبه الـ25 في البطولات الأربع الكبرى، وهو إنجاز غير مسبوق.
وبلغ النجم الصربي نصف نهائي البطولات الكبرى للمرة الـ55 في مسيرته، وهو رقم قياسي، كما وصل إلى نصف نهائي ويمبلدون للمرة الـ15.
وقال ديوكوفيتش: «ما زلت في البطولة، وما زلت أريد التقدم خطوة أخرى. أحاول أن أثبت لنفسي وللآخرين أنني قادر على منافسة أفضل لاعبي العالم والفوز عليهم في أكبر البطولات».
أما سينر، المصنف الأول عالمياً وحامل اللقب، فلم يواجه أي لاعب مصنف منذ انطلاق البطولة، لكنه يدرك أن اختباره الحقيقي سيكون أمام ديوكوفيتش.
وقال الإيطالي: «كل مباراة أمام ديوكوفيتش لها قصتها الخاصة».
وكان سينر قد تفوق على ديوكوفيتش في نصف نهائي ويمبلدون العام الماضي، قبل أن يرد الصربي اعتباره في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام.
وتقام مباراتا نصف النهائي، الجمعة، على الملعب الرئيسي، حيث يلتقي آرثر فيري مع ألكسندر زفيريف، قبل مواجهة يانيك سينر ونوفاك ديوكوفيتش.
ابنة بيليه: نظام كرة القدم في البرازيل منهار ويحتاج إلى إصلاح جذريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5294252-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D9%8A
كيلي ناسيمنتو دي لوكا صانعة أفلام وثائقية والابنة الكبرى لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه (رويترز)
تورونتو:«الشرق الأوسط»
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تورونتو:«الشرق الأوسط»
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ابنة بيليه: نظام كرة القدم في البرازيل منهار ويحتاج إلى إصلاح جذري
كيلي ناسيمنتو دي لوكا صانعة أفلام وثائقية والابنة الكبرى لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه (رويترز)
قالت كيلي ناسيمنتو، ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، إن نظام كرة القدم في البرازيل «منهار»، معتبرة أن غياب الشفافية والمساءلة في إدارة اللعبة ينعكس بشكل مباشر على نتائج المنتخب الوطني.
وأضافت ناسيمنتو، في مقابلة مع «رويترز»: «كرة القدم البرازيلية منهارة. سواء كان السبب الفساد أو غيره، فهي أشبه بنظام بيئي مغلق ومتشابك للغاية، لا يمكن لأحد رؤية ما يحدث داخله. الجميع يعرف سبب عدم نجاحه، لكن لا أحد يستطيع إصلاحه».
وأشارت إلى أن البرازيل لا تزال تمتلك ثروة هائلة من المواهب القادرة على إنتاج لاعبين من الطراز العالمي، إلا أن تراجع نتائج المنتخب يعكس مشكلات هيكلية أعمق.
وكان المنتخب البرازيلي قد ودّع كأس العالم 2026 بعد خسارته 2-1 أمام النرويج، في أول إخفاق له في بلوغ الدور ربع النهائي منذ عام 1990، علماً بأن آخر ألقابه الخمسة في المونديال يعود إلى عام 2002.
وأكدت ناسيمنتو أن والدها الراحل بيليه كان يعبر باستمرار عن قلقه تجاه أوضاع كرة القدم في البرازيل، مشيرة إلى أن دولاً مثل فرنسا نجحت في بناء أنظمة أكثر كفاءة واستقراراً.
وفي المقابل، رأت أن الاستثمارات الأجنبية في الأندية البرازيلية تمثل تطوراً إيجابياً، مستشهدة بنادي بوتافوغو، الذي عاد للمنافسة بقوة منذ استحواذ رجل الأعمال الأميركي جون تكستور على حصة الأغلبية فيه عام 2022.
وقالت: «هناك كثير من الانتقادات لطريقة إدارته، لكن لكل شيء إيجابياته وسلبياته. وما يضيفه هو الشفافية، لأنه يخضع للمساءلة أمام جهة خارجية، وأرى أن هذا أمر إيجابي مهما كانت الانتقادات الموجهة إليه».
الأرجنتين تواجه سويسرا في ربع النهائي... وذكريات مواجهة 2014 تعود إلى الواجهةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5294248-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-2014-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89
لاوتارو مارتينيز يحتفل بفوز الأرجنتين بعد مواجهة مصر في دور الـ16 (د.ب.أ)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
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نيويورك:«الشرق الأوسط»
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الأرجنتين تواجه سويسرا في ربع النهائي... وذكريات مواجهة 2014 تعود إلى الواجهة
لاوتارو مارتينيز يحتفل بفوز الأرجنتين بعد مواجهة مصر في دور الـ16 (د.ب.أ)
تتجدد المواجهة بين الأرجنتين وسويسرا في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، عندما يلتقي المنتخبان، السبت، في الدور ربع النهائي، وسط استحضار ذكريات لقائهما الشهير في مونديال 2014، حين حسم أنخيل دي ماريا المواجهة بهدف في الوقت الإضافي، ليقود منتخب بلاده إلى الدور التالي.
وشهدت السنوات الـ12 الماضية تغييرات كبيرة في المنتخبين. ففي مونديال البرازيل، كانت الأرجنتين تسعى لإنهاء صيامها الطويل عن لقب كأس العالم، بينما كانت سويسرا تبحث عن أول ظهور لها في ربع النهائي منذ عام 1954.
أما اليوم، فتدخل الأرجنتين المباراة بصفتها حاملة اللقب، بعدما قلبت تأخرها بهدفين دون رد أمام مصر في دور الـ16 إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، بفضل انتفاضة في الدقائق الـ11 الأخيرة.
وقال ليونيل ميسي: «عانينا مرة أخرى، لكن هذه هي كأس العالم. كل مباراة تسير بهذه الطريقة. هذه المجموعة لا تستسلم أبداً وتواصل القتال حتى النهاية».
في المقابل، تصنع سويسرا تاريخها الخاص، بعدما بلغت الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ 72 عاماً، إثر فوزها على كولومبيا بركلات الترجيح عقب تعادل سلبي.
ولم يتبق من التشكيلتين اللتين خاضتا مواجهة 2014 سوى ثلاثة لاعبين، هم ليونيل ميسي، وقائد سويسرا جرانيت تشاكا، والمدافع ريكاردو رودريغيز.
وقال تشاكا: «يشرفني أن أكون من جيل لعب أمام ميسي. واجهناه في 2014، ونعرف جيداً ما يمتلكه من قدرات، وكذلك المنتخب الأرجنتيني بأكمله».
بدوره، قال رودريغيز: «الأرجنتين منتخب كبير، يضم لاعبين أقوياء ومدرباً مميزاً. نعرف أسلوب لعبهم، ولديهم أفضل لاعب في العالم».
ويأمل المنتخب السويسري في استعادة لاعب الوسط يوهان مانزامبي، الذي غاب عن مواجهة كولومبيا بسبب إصابة في الركبة، بينما يرى المدرب مراد ياكين أن المعاناة التي واجهتها الأرجنتين أمام الرأس الأخضر ومصر كشفت عن نقاط ضعف يمكن استغلالها.
وقال ياكين: «نواجه حامل اللقب، وهذه فرصة فريدة. لكننا أدركنا أيضاً أن الأرجنتين ليست فريقاً لا يُقهر، وأتوقع مباراة غنية من الناحية التكتيكية».
من جانبه، توقع مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني مواجهة صعبة أمام منتخب «يملك خبرة كبيرة في كأس العالم ويضم لاعبين مميزين».
وبعد 12 عاماً من هدف دي ماريا الذي أنهى حلم سويسرا في البرازيل، يعود المنتخبان إلى مواجهة جديدة، وهذه المرة على بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم.