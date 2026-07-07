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الرياضة رياضة عالمية

دورة ويمبلدون: سينر يواصل حملته ويبلغ نصف النهائي بصحبة غوف

سينر (أ.ب)
سينر (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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دورة ويمبلدون: سينر يواصل حملته ويبلغ نصف النهائي بصحبة غوف

سينر (أ.ب)
سينر (أ.ب)

واصل الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً، حملة الدفاع عن لقبه وبلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، بفوزه الثلاثاء على الألماني يان-لينارد شتروف المصنف 74 بنتيجة 7-5 و7-6 (7-4) و6-3.

وفي أول ربع نهائي له في إحدى البطولات الكبرى عن 36 عاماً، قدم شتروف أداءً قوياً أمام الإيطالي البالغ 24 عاماً في المجموعتين الأولى والثانية اللتين جاءتا متكافئتين إلى حد كبير.

لكن خبرة سينر في النقاط الحاسمة سمحت له بكسر إرسال منافسه ليتقدم 6-5، قبل أن يحسم المجموعة الأولى على إرساله.

وفي المجموعة الثانية، حصل الألماني على كرة لحسمها على إرساله وهو متقدم 5-4، لكن سينر أنقذها بثلاثة إرسالات رابحة، قبل أن يفرض تفوقه في الشوط الفاصل، مستفيداً من قوة إرساله الأول (16 إرسالاً ساحقاً مقابل 12 لشتروف في اللقاء).

وعانى المصنف 74 عالمياً أكثر على الإرسال في المجموعة الثالثة (نسبة نجاح 36 في المائة في الإرسال الأول)، قبل أن ينهار أمام ضربة خلفية طويلة على الخط من الإيطالي الذي تقدم 5-3 ثم حسم فوزه الرابع على الألماني في رابع مواجهة بينهما على إرساله، منهياً اللقاء في ساعتين و35 دقيقة.

ولحجز بطاقته إلى النهائي، قد يتواجه سينر في نصف النهائي مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثامن، الساعي عن 39 عاماً إلى لقبه الخامس والعشرين القياسي في البطولات الكبرى، والذي يلتقي لاحقا مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الرابع.

غوف وبيغولا تتعانقان عقب المباراة (أ.ب)

وعند السيدات، تأهلت الأميركية كوكو غوف، المصنفة سابعة عالمياً والباحثة عن لقبها الكبير الثالث، إلى نصف النهائي لأول مرة في ويمبلدون بعدما قلبت الطاولة على مواطنتها جيسيكا بيغولا الرابعة بالفوز عليها 4-6 و6-3 و6-3.

ودخلت ابنة الـ22 عاماً إلى بطولة هذا العام من دون أي فوز على الملاعب العشبية منذ 2024، لكنها سجلت في ملاعب نادي عموم إنجلترا انتصارها الخامس توالياً بتفوقها على مواطنتها بيغولا.

وستخوض غوف الخميس أول نصف نهائي لها في إحدى بطولات الغراند سلام منذ «رولان غاروس» 2025 حين توجت باللقب.

بيغولا ودعت «ويمبلدون» (أ.ف.ب)

وستلتقي في الدور المقبل اليابانية ناومي أوساكا الرابعة عشرة عالمياً أو التشيكية كارولينا موخوفا التاسعة.

وخسرت غوف، المتوجة بلقب بطولة الولايات المتحدة عام 2023 إضافة إلى لقبها في «رولان غاروس» عام 2025، مبارياتها الثلاث في نصف النهائي على الملاعب العشبية منذ بداية مسيرتها: «برلين» عامي 2022 و2024، و«إيستبورن» عام 2023.

وبدأت غوف المباراة بشكل سيئ، حيث خسرت إرسالها سريعا، قبل أن تعوض الكسر وتدرك التعادل 3-3.

لكنها سرعان ما فقدت إرسالها مجدداً من دون مقاومة، لتخسر المجموعة الأولى بعد دقائق قليلة.

وعادت غوف بقوة وكسرت إرسال بيغولا من دون أن تخسر نقطة، لتتقدم 4-3 في المجموعة الثانية.

وبعدما أهدرت أفضلية كسر الإرسال في بداية المجموعة الثالثة الحاسمة، أنهت الأمور لصالحها بكسر جديد لإرسال بيغولا من دون خسارة نقطة، لتتقدم 4-3 ثم 5-3.

وبعد لحظات، منح الخطأ المباشر الـ24 لبيغولا في اللقاء، بطاقة العبور إلى دور الأربعة لمواطنتها الشابة.

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مصطفى شوبير حارس مصر يضاعف الرقم القياسي السلبي لميسي في المونديال

مصطفى شوبير تصدى لركلة جزاء من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (د.ب.أ)
مصطفى شوبير تصدى لركلة جزاء من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (د.ب.أ)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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مصطفى شوبير حارس مصر يضاعف الرقم القياسي السلبي لميسي في المونديال

مصطفى شوبير تصدى لركلة جزاء من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (د.ب.أ)
مصطفى شوبير تصدى لركلة جزاء من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (د.ب.أ)

فرط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فرصة ثمينة لتسجيل هدف خلال مباراة منتخب بلاده أمام مصر الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتقدم المنتخب المصري بهدف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي المصري في الدقيقة 15، بضربة رأس بعد عرضية متقنة من لاعب الوسط مروان عطية، وبذلك يسجل المنتخب المصري أول أهدافه في شباك الأرجنتين خلال المواجهات المباشرة بين الفريقين.

وفي المقابل، أهدر ميسي ركلة جزاء في الدقيقة الـ21، تصدى لها مصطفى شوبير حارس مرمى الفراعنة والنادي الأهلي.

وتصدى شوبير لثاني ركلة جزاء في مونديال 2026، بعدما تصدى لتسديدة مهدي طارمي قائد إيران، في مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 1 - 1 في دور المجموعات.

وكذلك أهدر ميسى ثاني ركلة جزاء في هذه النسخة بعد إهدار ركلة في مباراة انتهت بالفوز 2 - صفر على النمسا في الدور الأول أيضاً.

وأصبح النجم الأرجنتيني أول لاعب في تاريخ كأس العالم يهدر ركلتي جزاء خلال نسخة واحدة، باستثناء ركلات الترجيح.

وبات قائد المنتخب الأرجنتيني أيضاً أول لاعب في التاريخ يهدر 4 ركلات جزاء في كأس العالم، حيث أضاع ركلة أمام آيسلندا في مونديال 2018، وبولندا في مونديال 2022، إضافة إلى ركلتي النمسا ومصر في مونديال 2026.

وأهدر ليونيل ميسي فرصة أيضاً للابتعاد بصدارة الهداف التاريخي لكأس العالم التي يعتليها بـ20 هدفاً، يطارده الفرنسي كيليان مبابي (19 هدفاً).

يذكر أن الفائز بهذه المباراة سيتأهل لدور الثمانية لمواجهة الفائز من مباراة كولومبيا وسويسرا.

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الرياضة رياضة عالمية

تيباس يفتح النار على «فيفا» بعد قرار بالوغون

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني (رويترز)
خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني (رويترز)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
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  • مدريد: «الشرق الأوسط»
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تيباس يفتح النار على «فيفا» بعد قرار بالوغون

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني (رويترز)
خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني (رويترز)

شن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم هجوماً عنيفاً على ما وصفه بالصمت المتواطئ الذي يحيط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك في أعقاب القرار المثير للجدل بإلغاء عقوبة إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوغون في مونديال 2026.

وشارك بالوغون في المباراة التي خسرها المنتخب الأميركي أمام بلجيكا 1/4 في دور الـ16، بعدما قررت لجنة الانضباط في «فيفا» تعليق عقوبة إيقافه التلقائي لمباراة واحدة لمدة 12 شهراً.

وأثار هذا القرار انتقادات لاذعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي يعيش خلافات مستمرة مع «فيفا»، حيث وصف القرار بأنه غير مسبوق وغير مفهوم ولا يمكن تبريره، في حين غابت الأصوات الناقدة لقرار «فيفا» من مسؤولي كرة القدم خارج القارة العجوز.

واكتفى اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) بإصدار بيان لدعم الحكم البرازيلي رافاييل كلاوس، الذي أدار مواجهة أميركا ضد البوسنة والهرسك وأشهر البطاقة الحمراء في وجه بالوغون بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، وجاء ذلك بعد أن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحكم البرازيلي بأنه مشبوه بعض الشيء، دون أن يوجه «الكونميبول» أي انتقاد مباشر إلى «فيفا» أو ترمب، الذي كشف علناً أنه طلب مراجعة العقوبة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية عن تيباس البالغ من العمر 63 عاماً، تأكيده أن القرار المتعلق باللاعب بالوغون ليس سوى قمة جبل الجليد في سلسلة أحداث تسببت في تآكل مصداقية «فيفا» وكرة القدم بشكل عام لسنوات طويلة، موجهاً اتهامات صريحة لـ«فيفا» بالتحول إلى منظومة مغلقة تتخذ فيها القرارات مسبقاً قبل أي تصويت ودون استشارة الدوريات المحلية.

وكتب تيباس عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «الأسوأ من ذلك كله هو أن جزءاً كبيراً من عالم كرة القدم يدرك هذا الأمر، لكن الكثيرين يفضلون التزام الصمت المتواطئ».

وأضاف رئيس رابطة الدوري الإسباني: «لأن البقاء صامتاً يعد خياراً أكثر راحة من الدفاع عن الاستقلالية والشفافية والحوكمة الرشيدة، وكرة القدم العالمية تستحق مؤسسات خاضعة للمساءلة تحترم القواعد وتحكم بشفافية، وليس من خلال قرارات أحادية وتقديرية وعشوائية تقوض ثقة المشجعين والأندية والرابطات واللاعبين».

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الرياضة رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: زفيريف يهزم ليهيتشكا ليصل إلى دور الثمانية

ألكسندر زفيريف يتقدم في ويمبلدون (د.ب.أ)
ألكسندر زفيريف يتقدم في ويمبلدون (د.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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«دورة ويمبلدون»: زفيريف يهزم ليهيتشكا ليصل إلى دور الثمانية

ألكسندر زفيريف يتقدم في ويمبلدون (د.ب.أ)
ألكسندر زفيريف يتقدم في ويمبلدون (د.ب.أ)

خاض ألكسندر زفيريف مباراة أطول مما كان يأمل في ظل حرارة شديدة، وذلك عند عودته إلى الملعب الرئيسي، الثلاثاء، ليختتم مواجهة ييري ليهيتشكا بالفوز، ويتأهل إلى دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى.

وكان الألماني المصنف الثاني قد خلد إلى النوم في الليلة السابقة وهو على وشك تحقيق إنجاز جديد في ويمبلدون، حيث كان متقدماً بمجموعتين و3 - 3 في المجموعة الثالثة عندما توقفت المباراة كما تنص قواعد ويمبلدون عند حلول الساعة 11 مساءً. وباستئناف المباراة، خسر زفيريف، الذي بدا متعباً، 12 نقطة من أصل 13 نقطة ليخسر المجموعة الثالثة، لكنه تمكن من استعادة تركيزه ليفوز 6 - 4، و7 - 5، و3 - 6، و7 - 6. وارتكب زفيريف خطأً مزدوجاً في نقطة المباراة الثانية في الشوط الفاصل، لكنه حسم اللقاء في الفرصة الثالثة بعد أن ارتكب ليهيتشكا المصنف 13 خطأً بالضربة الخلفية.

وأملاً في قطع خطوة أخرى نحو لقبه الأول في ويمبلدون والثاني في البطولات الكبرى بعد فرنسا المفتوحة، الشهر الماضي، يلعب زفيريف في الدور المقبل أمام الأميركي تيلور فريتز.

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