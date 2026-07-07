دورة ويمبلدون: سينر يواصل حملته ويبلغ نصف النهائي بصحبة غوف

واصل الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً، حملة الدفاع عن لقبه وبلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، بفوزه الثلاثاء على الألماني يان-لينارد شتروف المصنف 74 بنتيجة 7-5 و7-6 (7-4) و6-3.

وفي أول ربع نهائي له في إحدى البطولات الكبرى عن 36 عاماً، قدم شتروف أداءً قوياً أمام الإيطالي البالغ 24 عاماً في المجموعتين الأولى والثانية اللتين جاءتا متكافئتين إلى حد كبير.

لكن خبرة سينر في النقاط الحاسمة سمحت له بكسر إرسال منافسه ليتقدم 6-5، قبل أن يحسم المجموعة الأولى على إرساله.

وفي المجموعة الثانية، حصل الألماني على كرة لحسمها على إرساله وهو متقدم 5-4، لكن سينر أنقذها بثلاثة إرسالات رابحة، قبل أن يفرض تفوقه في الشوط الفاصل، مستفيداً من قوة إرساله الأول (16 إرسالاً ساحقاً مقابل 12 لشتروف في اللقاء).

وعانى المصنف 74 عالمياً أكثر على الإرسال في المجموعة الثالثة (نسبة نجاح 36 في المائة في الإرسال الأول)، قبل أن ينهار أمام ضربة خلفية طويلة على الخط من الإيطالي الذي تقدم 5-3 ثم حسم فوزه الرابع على الألماني في رابع مواجهة بينهما على إرساله، منهياً اللقاء في ساعتين و35 دقيقة.

ولحجز بطاقته إلى النهائي، قد يتواجه سينر في نصف النهائي مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثامن، الساعي عن 39 عاماً إلى لقبه الخامس والعشرين القياسي في البطولات الكبرى، والذي يلتقي لاحقا مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الرابع.

غوف وبيغولا تتعانقان عقب المباراة (أ.ب)

وعند السيدات، تأهلت الأميركية كوكو غوف، المصنفة سابعة عالمياً والباحثة عن لقبها الكبير الثالث، إلى نصف النهائي لأول مرة في ويمبلدون بعدما قلبت الطاولة على مواطنتها جيسيكا بيغولا الرابعة بالفوز عليها 4-6 و6-3 و6-3.

ودخلت ابنة الـ22 عاماً إلى بطولة هذا العام من دون أي فوز على الملاعب العشبية منذ 2024، لكنها سجلت في ملاعب نادي عموم إنجلترا انتصارها الخامس توالياً بتفوقها على مواطنتها بيغولا.

وستخوض غوف الخميس أول نصف نهائي لها في إحدى بطولات الغراند سلام منذ «رولان غاروس» 2025 حين توجت باللقب.

بيغولا ودعت «ويمبلدون» (أ.ف.ب)

وستلتقي في الدور المقبل اليابانية ناومي أوساكا الرابعة عشرة عالمياً أو التشيكية كارولينا موخوفا التاسعة.

وخسرت غوف، المتوجة بلقب بطولة الولايات المتحدة عام 2023 إضافة إلى لقبها في «رولان غاروس» عام 2025، مبارياتها الثلاث في نصف النهائي على الملاعب العشبية منذ بداية مسيرتها: «برلين» عامي 2022 و2024، و«إيستبورن» عام 2023.

وبدأت غوف المباراة بشكل سيئ، حيث خسرت إرسالها سريعا، قبل أن تعوض الكسر وتدرك التعادل 3-3.

لكنها سرعان ما فقدت إرسالها مجدداً من دون مقاومة، لتخسر المجموعة الأولى بعد دقائق قليلة.

وعادت غوف بقوة وكسرت إرسال بيغولا من دون أن تخسر نقطة، لتتقدم 4-3 في المجموعة الثانية.

وبعدما أهدرت أفضلية كسر الإرسال في بداية المجموعة الثالثة الحاسمة، أنهت الأمور لصالحها بكسر جديد لإرسال بيغولا من دون خسارة نقطة، لتتقدم 4-3 ثم 5-3.

وبعد لحظات، منح الخطأ المباشر الـ24 لبيغولا في اللقاء، بطاقة العبور إلى دور الأربعة لمواطنتها الشابة.