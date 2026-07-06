«دورة ويمبلدون»: كوبولي يطيح بدي مينور ويبلغ ربع النهائي

تأهل لاعب التنس الإيطالي فلافيو كوبولي إلى دور الثمانية من بطولة ويمبلدون ثالث بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي عقب فوزه المستحق على الأسترالي أليكس دي مينور بثلاث مجموعات دون رد بنتيجة 7 - 5 و7 - 6 و6 - 3، الاثنين، في دور الـ16 بعد مباراة استغرقت ساعتين و40 دقيقة.

وبعد الماراثون الصعب الذي خاضه كوبولي في الدور السابق أمام الروسي كارين خاشانوف، الذي قلب فيه تأخره إلى فوز مثير في المجموعة الخامسة، بدت الأمور أكثر سهولة في مواجهة دي مينور، ليحقق النجم الإيطالي انتصاره الأول في مسيرته الاحترافية على أحد المصنفين العشرة الأوائل في العالم في بطولة ويمبلدون.

الأسترالي أليكس دي مينور ودّع ويمبلدون (رويترز)

وكرر كوبولي إنجاز العام الماضي في ويمبلدون حينما بلغ دور الثمانية قبل الخسارة أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

والتحق كوبولي بمواطنه يانيك سينر الذي تأهل لدور الثمانية، الأحد، وسيلتقي مع الفائز من مواجهة الأسترالي آرثر فيري والبلغاري غريغور ديميتروف.