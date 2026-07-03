بايرن يعزز دفاعه بالدولي براون قادماً من فرانكفورت

عزز بايرن ميونيخ دفاعه بضم الدولي ناثانييل براون قادماً من آينتراخت فرانكفورت بعقد يمتد حتى عام 2031، وفق ما أعلن الجمعة بطل الدوري الألماني لكرة القدم.

وأفادت التقارير بأن قيمة صفقة ضم ابن الـ23 عاماً بلغت قرابة 55 مليون يورو (63 مليون دولار).

ووصف براون الذي سيتنافس مع الكندي ألفونسو ديفيز على مركز الظهير الأيسر لا سيما في ظل الإصابات المتكررة للأخير، بايرن بأنه «أحد أفضل الأندية في العالم»، مشيراً إلى أن محادثاته مع المدرب البلجيكي للعملاق البافاري فنسنت كومباني أقنعته بإتمام الصفقة.

وقال: «حلمت دائماً باللعب من أجل أكبر الألقاب على أعلى مستوى. وضعت لنفسي أعلى الأهداف وأرغب في استخراج أقصى ما لدي كل يوم».

ويسعى بايرن إلى مزيد من التعزيزات بعد موسم مميز توج خلاله بلقبي الدوري والكأس المحليين، إضافة لوصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن النادي البافاري الأربعاء ضم لاعب الوسط المغربي إسماعيل صيباري الذي يتألق مع منتخب بلاده في كأس العالم المقامة حالياً في أميركا الشمالية.

وأشاد المدير الرياضي لبايرن، ماكس إيبرل، بـ«التطور السريع» لبراون، عادّاً أن اللاعب «لا يزال يملك الكثير من الإمكانات وهو عنصر للمستقبل».

وكان بمقدور براون أن يمثل الولايات المتحدة عبر والده، لكنه دشن مسيرته مع منتخب ألمانيا في أكتوبر (تشرين الأول)، ونجح منذ ذلك الحين في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية.

وسجل براون الذي يتميز بسرعته الكبيرة هدفاً وقدم تمريرة حاسمة في فوز ألمانيا على كوراساو 7-1 في افتتاح المشوار المونديالي الذي انتهى عند دور الـ32 على يد الباراغواي بركلات الترجيح.

ودافع براون عن ألوان آينتراخت فرانكفورت منذ 2024، قادماً من نورمبرغ مقابل ثلاثة ملايين يورو، وهو شارك في جميع مباريات الفريق تقريباً (33 من أصل 34) في الدوري الألماني الموسم الماضي، مسجلاً أربعة أهداف مع أربع تمريرات حاسمة.