البطولة الختامية لرابطة المحترفات تنتقل من الرياض إلى إنديان ويلز

أعلن اتحاد لاعبات التنس المحترفات والاتحاد السعودي للتنس، الأربعاء، إنهاء اتفاقية استضافة البطولة الختامية لموسم السيدات في الرياض قبل موعدها، لتقام نسخة عام 2026 في إنديان ويلز بولاية كاليفورنيا.

وتستضيف إنديان ويلز، التي تحتضن سنوياً بطولة مشتركة من فئة ألف نقطة في مارس (آذار)، البطولة الختامية خلال الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، بمشاركة أفضل 8 لاعبات في الفردي وأفضل 8 أزواج في الزوجي.

وقالت فاليري كاميلو، رئيسة اتحاد لاعبات التنس المحترفات: «توفر إنديان ويلز مسرحاً استثنائياً للبطولة الختامية»، مضيفة أن مرافقها العالمية وقاعدتها الجماهيرية وسجلها في تنظيم بطولات كبرى تجعلها قادرة على إبراز أفضل ما في تنس السيدات.

وكان الاتحاد قد أبلغ «رويترز» هذا العام بأنه يجري محادثات مع شركاء محتملين حول العالم لاستضافة البطولة اعتباراً من عام 2027، في وقت لم تكن فيه هناك مؤشرات على نقل نسخة هذا العام من الرياض.

وكانت الرياض قد حصلت على عقد استضافة البطولة بدلاً من كانكون، في اتفاق شمل جوائز مالية قياسية بلغت 15 مليون دولار. وحصلت بطلة النسخة الماضية إيلينا ريباكينا على جائزة قياسية قدرها 5.235 مليون دولار، بعد فوزها على أرينا سابالينكا في النهائي من دون خسارة أي مباراة.

وقال الاتحاد السعودي للتنس إن الشراكة مع اتحاد اللاعبات المحترفات ساعدت على الوصول إلى أكثر من 30 ألف شخص عبر برامج مجتمعية، شملت ورش عمل للمدربات، ودورات لمعلمي التربية البدنية، ومبادرات لدعم الناجيات من سرطان الثدي من خلال عيادات متخصصة.

وأضاف الاتحاد السعودي أن الشراكة أسهمت في تعزيز حضور تنس السيدات داخل المملكة وعلى المستوى العالمي، مشيراً إلى أن البطولة شهدت نمواً بنسبة 20 في المائة في أعداد الحضور مقارنة بالعام السابق، مع إقبال جماهيري لافت في الأدوار المتقدمة.

ورغم انتقال نسخة هذا العام إلى إنديان ويلز، من المتوقع أن يستمر البحث عن مقر دائم للبطولة الختامية. وكانت شنتشن الصينية قد استضافت نسخة 2019 ضمن اتفاق لعشر سنوات، قبل أن تلغي الجائحة نسخة 2020 ثم تنتقل البطولة لاحقاً إلى المكسيك وتكساس وكانكون في نسخ متتالية.