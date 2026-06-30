مرسيليا يعلن رحيل مدربه حبيب باي

انفصل نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم عن مدربه السنغالي حبيب باي، الذي أشرف عليه منذ فبراير (شباط)، وفق ما أعلن الثلاثاء، في خطوة تمهد لوصول برونو جينيزيو إلى النادي الجنوبي.

وقال النادي، في بيان مقتضب: «يعلن مرسيليا إنهاء تعاونه مع حبيب باي. يشكر النادي حبيب باي ويتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة».

وتولى باي، لاعب مرسيليا وقائده السابق، المهمة في منتصف فبراير (شباط) خلفاً للإيطالي روبرتو دي زيربي، الذي قرر مغادرة النادي.

إلا أنه لم يحقق الأهداف الرياضية التي حددها النادي، والمتمثلة في إحراز لقب كأس فرنسا والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وخرج مرسيليا من ربع نهائي الكأس أمام تولوز، وأنهى الدوري في المركز الخامس.

ومع مرسيليا، حقق المدرب السابق لرين 6 انتصارات مقابل تعادلين و5 هزائم.

وخلال الأسابيع الماضية، ظلّ ملف المدرب مجمداً داخل النادي الذي فضّل التركيز على المواعيد المهمة التي كانت تنتظره أمام الهيئة الوطنية للرقابة المالية، وكذلك هيئة الرقابة التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفرضت الرابطة الوطنية للرقابة المالية على مرسيليا، الجمعة الماضي، قيوداً على كتلة الأجور وتعويضات الانتقالات (نفقات الصفقات)، كما حدث سابقاً في صيف 2021 وشتاء 2023.

وتتطابق هذه العقوبة إلى حد كبير مع تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل أيام، والتي تضمنت «قيوداً على قدرة تسجيل لاعبين جدد» في مسابقة «يوروبا ليغ» الأوروبي الموسم المقبل، إضافة إلى غرامة قدرها 10 ملايين يورو.

ومن المنتظر الإعلان عن المدرب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة. وتشير عدة مصادر داخل النادي إلى أن الخيار سيتجه نحو برونو جينيزيو، الذي غادر ليل نهاية الموسم الماضي.