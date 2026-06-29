صربيا تستضيف مباراة آيرلندا وإسرائيل بدوري الأمم الأوروبية

أعلن الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم، الاثنين، عن إقامة مواجهة فريقه أمام إسرائيل ببطولة دوري الأمم الأوروبية دون جماهير في صربيا.
وكان الاتحاد الآيرلندي قد أعلن أوائل الشهر الجاري أن المباراة التي ستقام يوم الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في ملعب محايد، وتم الكشف عن أن ملعب «تي إس سي» في باكا توبولا بشمال صربيا، سيستضيف المباراة.
من جانبه، وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (يويفا) على تغيير مكان إقامة المباراة.
كما سيلتقي الفريقان يوم 27 سبتمبر (أيلول) المقبل في مدينة ديبريسين المجرية التي تستضيف مباريات منتخب إسرائيل.
ودعت الجماهير منتخب آيرلندا لمقاطعة مبارياته أمام إسرائيل، وفي مباراة ودية للفريق على أرضه أمام قطر، قام نشطاء آيرلنديون بإلقاء كرات تنس على أرض الملعب وحملت الكرات عبارة «أوقفو اللعب»؛ في إشارة لمواجهة إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية.
ورد الاتحاد الآيرلندي بأن المقاطعة تعني ضياع فرص الفريق في التأهل لبطولة أمم أوروبا 2028 والتي تستضيفها البلاد إلى جانب بريطانيا.
وأوضح الاتحاد الآيرلندي أنه طلب من الاتحاد الأوروبي (يويفا) باستبعاد إسرائيل من بطولات الاتحاد الأوروبي، وذلك احتجاجاً على العمليات العسكرية في غزة.
ولا يشارك منتخب آيرلندا أو إسرائيل في كأس العالم 2026.