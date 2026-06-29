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الرياضة رياضة عالمية

ديفيد بيكهام ووالدته يخطفان الأنظار في مقصورة ويمبلدون الملكية

ديفيد بيكهام مع والدته (رويترز)
ديفيد بيكهام مع والدته (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
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ديفيد بيكهام ووالدته يخطفان الأنظار في مقصورة ويمبلدون الملكية

ديفيد بيكهام مع والدته (رويترز)
ديفيد بيكهام مع والدته (رويترز)

يحصل ديفيد بيكهام، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق، على استراحة قصيرة من متابعة منافسات كأس العالم، من أجل حضور اليوم الافتتاحي لبطولة ويمبلدون للتنس، حيث جلس في المقصورة الملكية بالملعب الرئيسي، الاثنين.

ورافق بيكهام والدته ساندرا، كما انضم إليهما في المقصورة الملكية عدد من الشخصيات الشهيرة، من بينهم الممثل مارك رايلانس، ومغني فرقة «بويزون» رونان كيتينج.

وكان الحضور على موعد مع انطلاق مباريات الملعب الرئيسي، حيث افتتح حامل اللقب الإيطالي يانيك سينر المنافسات بمواجهة الصربي ميومير كيكمانوفيتش، بينما كان من المقرر أن تخوض المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، إلى جانب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بطل البطولة 7 مرات، مباراتيهما في الدور الأول لاحقاً.

ويواصل بيكهام، نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، والذي تحول إلى رجل أعمال وأحد أبرز رموز الموضة، التنقل بين المدن الأميركية لحضور مباريات كأس العالم خلال الشهر الحالي، وكان حاضراً في مدرجات مباراة إنجلترا الأخيرة أمام بنما في ختام دور المجموعات، مساء السبت.

كما تابع بيكهام، الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي، خسارة منتخب اسكوتلندا أمام البرازيل في ميامي، وكذلك تعادل منتخب إنجلترا مع غانا بالقرب من مدينة بوسطن.

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الرياضة الدوري الإنجليزي كأس العالم تنس غراند سلام بريطانيا

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تشيلسي يكشف كواليس رحيل مدربه السابق ماريسكا إلى مان سيتي

الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب سيتي الجديد (أ.ب)
الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب سيتي الجديد (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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تشيلسي يكشف كواليس رحيل مدربه السابق ماريسكا إلى مان سيتي

الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب سيتي الجديد (أ.ب)
الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب سيتي الجديد (أ.ب)

قال نادي تشيلسي الإنجليزي إن مدربه الإيطالي السابق إنزو ماريسكا كان مركزاً بشكل كبير على فرصة خلافة الإسباني جوسيب غوارديولا في مانشستر سيتي، وذلك خلال فترة تدريبه للفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مانشستر سيتي أعلن تعيين المدرب الإيطالي بعقد لمدة ثلاثة أعوام بعد الموافقة على تسوية مع تشيلسي وصلت إلى 17 مليون جنيه إسترليني (4.‏22 مليون دولار).

وكان عقد ماريسكا يتبقى منه أكثر من ثلاث سنوات مع تشيلسي حينما غادر النادي في يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية، بالإضافة إلى علاقته المتوترة مع إدارة وملاك النادي.

وسارع تشيلسي إلى إصدار بيان، بعد إعلان مانشستر سيتي تعيين ماريسكا، ليوضح الحقائق حول رحيله عن تشيلسي، كما أكد أن المدرب الإيطالي سيدفع بنفسه تعويضاً للنادي وفقاً للتسوية.

وقال تشيلسي في بيانه: «بعد التطورات الأخيرة نرى أنه من المهم أن نشرح لجماهيرنا ماذا حدث ولماذا غادر مدربنا السابق النادي في الأول من يناير 2026».

وأضاف: «في خريف العام الماضي أخبرنا مدربنا السابق أنه لديه فرصة لخلافة جوسيب غوارديولا بنهاية الموسم الجاري، بدا واضحاً لنا رغبته القوية في خلافة غوارديولا وأنه حريص على الحصول على تلك الفرصة، رغم العقد الطويل الذي يربطه بنا والذي ليس لديه الحق في فسخه».

وأوضح: «لا يوجد نادٍ يريد التخلي عن مدربه في منتصف الموسم، ورغم ذلك فإنه بعد قراره بعدم مواصلة مشواره حتى نهاية الموسم، لم يكن لدى النادي أي خيار سوى حماية لاعبينا وجماهيرنا وقبلنا الاستقالة».

وتابع تشيلسي في بيانه: «في ظل هذه الظروف ونظراً للاحترام المتبادل بين الناديين، تم التوصل إلى اتفاق تسوية مع مانشستر سيتي، والذي يتضمن دفع تعويضات، كما تم التوصل إلى تسوية أخرى مع مدربنا السابق حيث سيدفع تعويضات بموجب ذلك».

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي تشيلسي مانشستر سيتي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

توجيه اتهامات لثنائي «إن بي إيه» بسبب المراهنات

نجم «إن بي إيه» السابق مالك بيزلي (رويترز)
نجم «إن بي إيه» السابق مالك بيزلي (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

توجيه اتهامات لثنائي «إن بي إيه» بسبب المراهنات

نجم «إن بي إيه» السابق مالك بيزلي (رويترز)
نجم «إن بي إيه» السابق مالك بيزلي (رويترز)

أعلنت السلطات الأميركية، الاثنين، توجيه اتهامات إلى لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» السابقين مالك بيزلي وإد ديفيس، ضمن أحدث دفعة من الاتهامات في إطار تحقيق حكومي بشأن المراهنات الرياضية.

وقال الادعاء العام إن بيزلي، عندما كان لاعباً في صفوف ميلواكي باكس عام 2024، وافق على تعديل أدائه في بعض المباريات بما يتوافق مع اتجاهات المراهنات المرتبطة بتلك اللقاءات.

وقال المدعي العام الأميركي جوزيف نوسيلا جونيور: «مخططات الرشوة والمراهنات الداخلية، مثل هذه القضية التي تورط فيها لاعبان سابقان في الدوري الأميركي للمحترفين ووكيل لاعبين حالي في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين استغل معلومات داخلية لتحقيق أرباح، تقوض نزاهة الرياضة الأميركية، وتضر بالجمهور الذي يتابعها».

وأضاف نوسيلا أن المخطط تضمن مبالغ مالية تقدر بمئات الآلاف من الدولارات، مشيراً إلى أن لائحة الاتهام، التي صدرت عن هيئة المحلفين الكبرى في بروكلين، شملت 6 أشخاص.

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الرياضة كرة السلة دوري السلة الأميركي أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: بعد رادوكانو... الإصابة تُجبر دريبر على الانسحاب

البريطاني جاك دريبر خارج ويمبلدون للإصابة (رويترز)
البريطاني جاك دريبر خارج ويمبلدون للإصابة (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة ويمبلدون»: بعد رادوكانو... الإصابة تُجبر دريبر على الانسحاب

البريطاني جاك دريبر خارج ويمبلدون للإصابة (رويترز)
البريطاني جاك دريبر خارج ويمبلدون للإصابة (رويترز)

انسحب البريطاني جاك دريبر، المصنف الرابع عالمياً سابقاً، من بطولة ويمبلدون للتنس الاثنين، بسبب إصابة بذراعه، في ضربة قوية ثانية للجماهير البريطانية بعد انسحاب إيما رادوكانو للإصابة.

وكان دريبر قد اضطر إلى إنهاء الموسم الماضي مبكراً، بسبب إصابة في عظم ذراعه، كما يعاني هذا العام من إصابة في الركبة.

وقال اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً في بيان: «يؤسفني إعلان انسحابي من مباراة الدور الأول بسبب تكرار إصابتي في الذراع. مررت بكثير من اللحظات المؤلمة خلال آخر 12 شهراً، لكن هذه اللحظة هي الأسوأ على الإطلاق، فليس هناك شرف أكبر للاعب بريطاني من المشاركة في بطولة ويمبلدون».

وكان من المقرر أن يستهل دريبر مشواره في البطولة أمام الأميركي تايلور فريتز، المصنف السابع عالمياً، الثلاثاء، وسيشارك بدلاً منه الصربي دوسان لايوفيتش.

وكان اللاعب البريطاني قد صرح للصحافيين الأحد، بأن عدد الإصابات في تنس الرجال يمثل مصدر قلق، وأن البطولات ستتأثر سلباً، إذا لم يتخذ القائمون على الرياضة إجراءات حيال ذلك.

وأعلنت رادوكانو (23 عاماً) والفائزة ببطولة أميركا المفتوحة سابقاً، انسحابها يوم الأحد، بسبب إصابتها بكسر إجهادي في أسفل ساقها اليمنى، وبانسحاب دريبر، أصبحت القرعة خالية من أكبر اسمين بريطانيين.

وكان من المقرر أن تواجه المصنفة الأولى في التنس النسائي البريطاني اللاعبة الكرواتية أنتونيا روزيتش على الملعب الأول يوم الاثنين.

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