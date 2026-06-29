ديفيد بيكهام ووالدته يخطفان الأنظار في مقصورة ويمبلدون الملكية

يحصل ديفيد بيكهام، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق، على استراحة قصيرة من متابعة منافسات كأس العالم، من أجل حضور اليوم الافتتاحي لبطولة ويمبلدون للتنس، حيث جلس في المقصورة الملكية بالملعب الرئيسي، الاثنين.

ورافق بيكهام والدته ساندرا، كما انضم إليهما في المقصورة الملكية عدد من الشخصيات الشهيرة، من بينهم الممثل مارك رايلانس، ومغني فرقة «بويزون» رونان كيتينج.

وكان الحضور على موعد مع انطلاق مباريات الملعب الرئيسي، حيث افتتح حامل اللقب الإيطالي يانيك سينر المنافسات بمواجهة الصربي ميومير كيكمانوفيتش، بينما كان من المقرر أن تخوض المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، إلى جانب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بطل البطولة 7 مرات، مباراتيهما في الدور الأول لاحقاً.

ويواصل بيكهام، نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، والذي تحول إلى رجل أعمال وأحد أبرز رموز الموضة، التنقل بين المدن الأميركية لحضور مباريات كأس العالم خلال الشهر الحالي، وكان حاضراً في مدرجات مباراة إنجلترا الأخيرة أمام بنما في ختام دور المجموعات، مساء السبت.

كما تابع بيكهام، الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي، خسارة منتخب اسكوتلندا أمام البرازيل في ميامي، وكذلك تعادل منتخب إنجلترا مع غانا بالقرب من مدينة بوسطن.