بناءً على وصية إريك روا... بريست يعيّن جوليان لاشوير مدرباً

عيّن نادي بريست الفرنسي لكرة القدم، السبت، جوليان لاشوير، مدرباً جديداً له «للموسمين المقبلين» خلفاً لإريك روا بعد وفاته.

وجاء في بيان النادي: «بناءً على رغبة إريك روا قبل وفاته في 17 يونيو (حزيران)، وافق جوليان لاشوير على مواصلة عمل المدرب المنحدر من نيس، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق فترة الإعداد المقررة يوم الخميس 2 يوليو (تموز) المقبل».

وتوفي روا في وقت سابق من هذا الشهر عن 58 عاماً، بعد معاناة مع مرض سرطان البنكرياس.

وكان المدرب الفرنسي، الذي شُخّصت حالته عام 2023، قد قاد بريست لاحتلال المركز الثاني عشر في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وكانت رغبته في أن يتولى مساعده لاشوير (49 عاماً) المهمة.

ويُعد لاشوير من الوجوه القديمة في بريست، إذ انضم إلى النادي أول مرة بصفته حارس مرمى عام 2005 بعد مسيرة في أندية فرنسية، مثل فالنسيان وأنجيه وأميان.

وانضم إلى الجهاز الفني عقب اعتزاله اللعب في 2010 بصفته مدرباً لحراس المرمى، قبل أن يُعين مدرباً مساعداً عام 2022.