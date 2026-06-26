نجم ألمانيا السابق شفاينشتايغر ينفي «مزاعم العنصرية»

رفض باستيان شفاينشتايغر، الفائز بكأس العالم والمحلل التلفزيوني، الجمعة، الاتهامات بأن تعليقاته بشأن كرة القدم الأفريقية كانت عنصرية، قائلاً إنه كان يقدم مجرد تحليل لأسلوب اللعب، فيما دعمته شبكة البث الرسمية الألمانية.

وكان إيميرس فاي مدرب كوت ديفوار قال، الخميس، إن تعليقات شفاينشتايغر التي وصف فيها كرة القدم الأفريقية بأنها «فوضوية» و«خارجة عن الأساليب التقليدية أحياناً» يمكن وصفها بالعنصرية.

وقال شفاينشتايغر في بيان أرسلته شبكة البث الإذاعي والتلفزيوني العامة في ألمانيا (إيه آر دي) لـ«رويترز»: «كنت أتحدث عن كرة القدم، وليس عن الناس. هذا تحليل كروي، لا أكثر ولا أقل. بالتأكيد لم أكن أنوي الإساءة لأي أحد».

ويعمل شفاينشتايغر، المتوج بكأس العالم 2014 مع ألمانيا، محللاً للشبكة خلال النسخة الحالية من البطولة. والأسبوع الماضي، وقبل فوز ألمانيا على كوت ديفوار في مباراتهما الثانية بالمجموعة الخامسة في تورونتو، قال إن ألمانيا بحاجة إلى أن تكون «مستعدة لأمور قد لا يمكن التنبؤ بها في بعض الأحيان».

وذكر أن لاعبي كوت ديفوار يلعبون «كرة قدم أفريقية»، ووصفها بأنها «خارجة عن الأساليب التقليدية أحياناً، وغير منضبطة بعض الشيء، وأقل ميلاً للطابع الخططي».

وقال أكسيل بالكوسكي، منسق الرياضة في شبكة «إيه آر دي» في البيان: «علق باستيان شفاينشتايغر على توقعاته بشأن أسلوب لعب منتخب كوت ديفوار، ملخصاً خبراته وملاحظاته من المباريات الأخيرة».

وأضاف: «كان النقاش يدور حول تقييم كروي، وليس عن الأشخاص أنفسهم. لا يمكنني رصد أي شكل من أشكال العنصرية في تصريحاته أو في اختياره للكلمات».

وتابع: «إذا تحدث مدرب كوت ديفوار، إيميرس فاي، مباشرة مع باستيان، فأنا على يقين من أن شكوكه ستتبدد في لمح البصر. ربما تتاح مثل هذه الفرصة في وقت لاحق من البطولة».

رداً على سؤال حول رد فعله بعد فوز كوت ديفوار 2-صفر على كوراساو يوم الخميس لينهي فريقه الدور الأول في المركز الثاني بمجموعته خلف ألمانيا ويتأهل إلى دور 32 في كأس العالم، أبلغ فاي الصحافيين بأنه يشعر بخيبة أمل من تعليقات شفاينشتايغر.

وقال فاي: «عندما تعرف كرة القدم بالطريقة التي يعرفها هو، فمن الغريب أن يتحدث بهذه الطريقة... وهو ما يمكن أن نسميه (حديثاً) عنصرياً إذا أردنا تسمية الأشياء بأسمائها. لكن هذا هو الواقع. نحن نعيش اليوم في عالم يتمتع فيه الجميع بحرية التعبير عن آرائهم».

وأضاف: «لا يمكنني تغيير وجهة نظره. لا يمكنني تغيير طريقة حديثه. لكن كل ما يمكنني فعله هو أن أظهر على أرض الملعب أن كرة القدم الأفريقية لا تقتصر على القوة البدنية فحسب. نتمتع بمهارات فنية عالية إضافة إلى خطط ممتازة أيضاً».

وتابع فاي: «لقد كان نجماً عالمياً، لكنه أصبح منسياً بعض الشيء الآن؛ لذا فهو يحاول إثارة ضجة. هنيئاً له، إذا كان هذا هو ما يعتقده. هو حر في ذلك. لكننا سنمضي قدماً وسنحاول تجاهل هذا الأمر».