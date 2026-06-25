عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:33 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: تضحية الأخ قادت «زيكو الصغير» إلى التألق مع منتخب مصر

مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» (أ.ف.ب)
مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: تضحية الأخ قادت «زيكو الصغير» إلى التألق مع منتخب مصر

مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» (أ.ف.ب)
مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» (أ.ف.ب)

بعد تسجيله هدفاً في الفوز الأخير على نيوزيلندا الذي وضع مصر في صدارة المجموعة السابعة لمونديال 2026، قال مصطفى عبد الرؤوف «زيكو»: «كنت أستعد لقضاء إجازة الصيف في الساحل الشمالي ثم فوجئت باستدعاء حسام حسن لأنضم للمنتخب، وها أنا ألعب وأسجل في كأس العالم».

أصبح زيكو (29 عاماً) أول لاعب مصري يسجل ويصنع في المباراة نفسها بكأس العالم، قبل أن يلحق به محمد صلاح في المباراة عينها، وبالتالي ستخوض مصر مواجهة إيران، الجمعة، في سياتل وهي متصدرة لمجموعتها.

لكن قصة وصول زيكو إلى أهم بطولة في العالم لم تكن مفروشة بالورود.

في سن الـ14 توفي والده، فواصل العمل في بيع الملابس بجانب ممارسة كرة القدم التي رفض التوقف عنها، مؤمناً بقدرته على تأمين حياة أفضل لأسرته من خلال ملاعبها.

قرر وقتها شقيقه عبد الرؤوف التوقف عن اللعب والتفرغ للعمل من أجل الأسرة، ولإتاحة الفرصة أمام مصطفى لمواصلة مشواره.

قال عبد الرؤوف، لاعب طنطا السابق، لوكالة الصحافة الفرنسية: «حين توفي والدنا تحملنا المسؤولية بالعمل معاً، ثم قررت أن أتوقف عن اللعب مع التركيز على ممارسة مصطفى لكرة القدم، ولاحقاً أغلقنا المحل من أجل التركيز الكامل في مشواره».

وعن إطلاق كنية «زيكو»، شرح الشقيق الأكبر: «حين مارست كرة القدم كان اسمي طويلاً للغاية، لذا أطلق عليّ خالي اسم (زيكو) للتدليل، كونه مشتقاً من اسم العائلة زكي، ولحبّه للاعب البرازيل القديم زيكو. حين بدأ مصطفى ممارسة كرة القدم أطلقوا عليه (زيكو الصغير) قبل أن يصبح هو زيكو مع توقفي عن اللعب».

انتقل زيكو إلى حرس الحدود في موسم 2020، وقاده بعد موسمين للصعود إلى الدرجة الأولى، فانضم للمرة الأولى إلى منتخب مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 على يد البرتغالي روي فيتوريا، لكن دون أن يشارك.

انتقل بعد أربعة مواسم إلى «زد» ليلفت انتباه أندية القمة في الدوري المصري، فجذبه بيراميدز في صيف 2025 وأصبح أحد أهم عناصر الفريق الذي تُوج بلقب كأس مصر الموسم الماضي.

قال «زيكو» في لقاء تلفزيوني سابق: «ساعدني اللعب في الدرجة الثانية كثيراً على أن أصبح أقوى بدنياً. الملاعب وضغط المباريات والقوة البدنية لأغلب اللاعبين تجعل اللعب في الدرجة الثانية تجربة صعبة للغاية». وتابع: «كرة القدم لا تتعلق فقط بالمهارة داخل الملعب، بل تشمل أيضاً الإدارة والاستقرار العقلي والاحترافية وطريقة تسويق اللاعب وإعداده ذهنياً. كل تلك العوامل تسهم في صناعة لاعب كبير قادر على الاستمرار».

قبل المعسكر الأخير لمنتخب مصر استعداداً لكأس العالم، فاجأ المدرب حسام حسن الجميع بضم «زيكو» والناشئ حمزة عبد الكريم، فيما استبعد مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي.

قال «زيكو» وقتها: «سعيد بالانضمام وإن لم أتوقع ذلك. محمود حسن (تريزيغيه) هو لاعبي المفضل، لذا أنا سعيد باللعب معه، كما أنني شديد الإعجاب بمحمد صلاح الذي استقبلني بصورة رائعة وطالبني بالتركيز وعدم الشعور بالرهبة».

منح حسن الفرصة لـ«زيكو» بديلاً في مباراة روسيا الودية فكافأه بتسجيل هدف المباراة الوحيد. واصل تألقه حين سجل هدفاً في مباراته الثانية أمام البرازيل في الودية الأخيرة للفراعنة فضمن مكاناً أساسياً في تشكيلة حسن للمونديال.

وأضاف: «حسام حسن منحني الثقة منذ الدقيقة الأولى ولم أخيّب ظنه. لم نحقق شيئاً بعد ولمَ لا نذهب لأبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة؟».

نجاح واكبه «زيكو الكبير» الذي أضاف لوكالة لصحافة الفرنسية: «قبل مباراة نيوزيلندا تحدثت هاتفياً مع مصطفى وعلمت أنه سيبدأ المباراة، وأخبرته أنه سيسجل». وتابع: «التفّ الجيران والأصدقاء وأهل البلد جميعاً حول بيتنا عقب المباراة للاحتفال. الجميع هنا يحب مصطفى، وهو يستحق ذلك لأنه بار بأهله ومحب لأهل بلده. نثق بأنه سيواصل التألق وأن المنتخب سيصل بعيداً في هذه البطولة».

بدوره، قال «زيكو» عقب المباراة: «أهدي الفوز والهدف لوالدتي وشقيقي عبد الرؤوف الذي كان أبي الحقيقي منذ وفاة والدي. كنت أتمنى أن يكون حياً ليرى ما حققته، لكنني أعلم أنه سعيد بنا».

فور نهاية مباراة مصر ونيوزيلندا بفوز الفراعنة 3-1 ورفع رصيدهم إلى أربع نقاط بعد التعادل الافتتاحي مع بلجيكا (1-1)، كان الإعلام البرازيلي يتحدث عن «زيكو الذي عاد بعد 40 عاماً ليسجل في نيوزيلندا من جديد»، إذ كان أرتور أنتونيس كويمبرا (زيكو) قد هز شباك نيوزيلندا مرتين في كأس العالم نسخة 1982، فإن مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» فعلها في نسخة 2026.

مواضيع
كرة القدم كأس العالم رياضة مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مونديال 2026: ميسي - مبابي... التنافس في أبهى صوره

رياضة عالمية ميسي ومبابي التنافس في أبهى صوره (أ.ف.ب)

مونديال 2026: ميسي - مبابي... التنافس في أبهى صوره

ليونيل ميسي يرد على كيليان مبابي وكيليان مبابي يرد على ليونيل ميسي: منذ بداية كأس العالم دخل النجمان وهما يتظاهران بتجاهل بعضهما بعضاً.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
رياضة عالمية ميروسلاف كوبيك (رويترز)
رياضة عالمية

مدرب التشيك: ودَّعنا المونديال بسبب إرهاق السفر و«الأخطاء الساذجة»

ألقى ميروسلاف كوبيك، مدرب منتخب جمهورية التشيك، باللوم ​على «الأخطاء الساذجة» والإرهاق الناتج عن السفر الطويل في خروج فريقه من كأس العالم لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
رياضة عربية كريم بوضياف لاعب منتخب قطر (يمين) بمواجهة لاعب البوسنة (رويترز)
رياضة عربية

بوضياف يأسف لخروج قطر المبكر من المونديال

أبدى كريم بوضياف، لاعب منتخب قطر، أسفه لخروج «العنابي» من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (سياتل (الولايات المتحدة))
رياضة عربية عبد العزيز حاتم لاعب منتخب قطر (أ.ب)
رياضة عربية

«مونديال 2026»: عبد العزيز حاتم متفائل بمستقبل منتخب قطر

أعرب عبد العزيز حاتم، لاعب منتخب قطر، عن تفاؤله بمستقبل الفريق رغم الخسارة أمام البوسنة والهرسك في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (سياتل (الولايات المتحدة))
رياضة عربية جولين لوبيتيغي مدرب منتخب قطر يواسي قائده الهيدوس (رويترز)
رياضة عربية

لوبيتيغي: كرة القدم لم تكافئ قطر أمام البوسنة!

قال جولين لوبيتيغي، مدرب منتخب قطر، إنَّ كرة القدم لم تكافئ فريقه بعد توديع مونديال 2026 من الدور الأول.

«الشرق الأوسط» (سياتل (الولايات المتحدة))
الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: ميسي - مبابي... التنافس في أبهى صوره

ميسي ومبابي التنافس في أبهى صوره (أ.ف.ب)
ميسي ومبابي التنافس في أبهى صوره (أ.ف.ب)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: ميسي - مبابي... التنافس في أبهى صوره

ميسي ومبابي التنافس في أبهى صوره (أ.ف.ب)
ميسي ومبابي التنافس في أبهى صوره (أ.ف.ب)

ليونيل ميسي يرد على كيليان مبابي وكيليان مبابي يرد على ليونيل ميسي: منذ بداية كأس العالم دخل النجمان، وهما يتظاهران يتجاهل بعضهما بعضاً، في مبارزة طويلة الأمد خطفت الأنفاس مع دافع قوي لتفوق كل واحد على الآخر، وعلى المحك تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في نهائيات كأس العالم والفوز بنجمة ثانية.

قال المهاجم الدولي السابق الفرنسي تييري هنري، الفائز بمونديال 1998، لقناة «فوكس سبورتس» الأميركية، الاثنين، بعد آخر إنجازات الأرجنتيني والفرنسي: «ليونيل ميسي يريد دائماً المزيد، وسيظل كذلك. إنه كذلك وكيليان مبابي كذلك».

تساءل البعض قائلاً: «كيف يمكنك أن تصنع لنفسك مكانة أكثر مجداً في التاريخ العظيم لكرة القدم، عندما تكون قد رسخت مكانتك هناك منذ زمن طويل؟ فجاء الرد: من خلال تجاوز الحدود. وبالفعل، فإن إضافة المزيد من السطور إلى سجل مثقل بالألقاب والكؤوس هو بالضبط ما يُحرّك في هذا الحدث العالمي، الأرجنتيني بطل العالم الحالي، والفرنسي الذي سبقه في سجلات الأرقام القياسية في مونديال روسيا 2018، وكلاهما يسعى للحصول على لقب ثانٍ. يتبقى لكل منهما ست مباريات ممكنة في هذه النسخة للوصول إلى مبتغاه، وهو ماراثون لا شك أنه سيكون مليئاً بالتأرجح. لكنهما انطلقا في سباق تهديفي محموم، يمحو من السجلات، واحداً تلو الآخر، أمجاد الماضي القريب أو الحديث».

استهل ميسي مشاركته السادسة في كأس العالم، وهو رقم قياسي آخر يتقاسمه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والمكسيكي غييرمو أوتشوا، على بُعد 3 أهداف عن الرقم القياسي السابق للمهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه، أفضل هداف في تاريخ نهائيات كأس العالم (16 هدفاً). عادل «البرغوث» الرقم القياسي السابق ثم تفوق على كلوزه بهدفين، حيث سجل ثلاثية الفوز على الجزائر 3-0، ثم ثنائية الفوز على النمسا 2-0 الاثنين.

مبابي، سجل 12 هدفا في نسختين فقط من كأس العالم، على غرار الأسطورة البرازيلي بيليه. بعد ثنائيته أمام السنغال (3-1) ثم العراق (3-0)، رفع رصيده إلى 16 هدفاً في 16 مباراة في كأس العالم. تفوق مهاجم ريال مدريد الإسباني أيضاً على مواطنه جوست فونتين (13 هدفاً)، والألماني غيرد مولر (14)، والبرازيلي رونالدو (15)، وتساوى مع كلوزه في حين لم يعد يتفوق عليه سوى ميسي. لكن حتى من مسافة بعيدة في هذه المرحلة، حيث من الممكن أن تصل فرنسا والأرجنتين إلى المباراة النهائية في تكرار لسيناريو مونديال قطر قبل 4 سنوات، ينظر كل من ليو و«كيكي» إلى بعضهما بعضاً ويتبادلان الأهداف لأن الحظ، منذ بداية النسخة الحالية من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، جعلهما يلعبان في اليوم نفسه، بفارق بضع ساعات فقط.

الثلاثاء الماضي، وبعدما اخترق مبابي دفاع السنغال مرتين، سجل ميسي أول ثلاثية له في مسيرته في كأس العالم لمعاقبة المنتخب الجزائري. وبينما قلل من شأن الأمر ووصفه بأنه «مجرد إحصائية لا أكثر»، لم يتردد الأرجنتيني في القول إنه «يتشرف بوجوده إلى جانب كلوزه وغيره من العظماء، (البرازيلي) رونالدو، وكيليان مبابي الذي سجل هدفين اليوم (مع فرنسا)». كان ميسي، الذي بلغ الأربعاء 39 عاماً، يعلم جيداً أن زميله السابق في باريس سان جيرمان والذي يصغره بـ11 عاماً قد تفوق عليه مؤقتاً في تصنيف أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم، ومن الواضح أنه شرع في العودة إلى المقدمة بتسجيله ثلاثية.

شهد الاثنين حلقة أخرى من الإثارة، فبعدما قاد ميسي الأرجنتين إلى دور الـ 32 بتسجيله هدفي الفوز في مرمى النمسا، سجل مبابي بدوره ثنائية وساهم في بلوغ فرنسا للدور ذاته. محاولة أخرى لإخلاء المسؤولية، وهذه المرة من الفرنسي الذي قال: «لا يوجد أي دراما... ليو يسجل الأهداف دائماً، لطالما سجل، وهو يسجل وسيسجل دائماً. كل ما أفكر فيه هو مساعدة فريقي. مساعدة فريقي تعني تسجيل الأهداف، وعندما تسجل الأهداف، بالطبع تقترب أكثر من هذا المستوى».

عالمٌ يسود فيه عباقرة كرة القدم ويثيرون إعجاب أقرانهم، في الماضي والحاضر. أثنى ديدييه ديشان مدرب منتخب «الزرق» على مهاجمه الاثنين، قائلاً: «كيليان موجود هنا لتسجيل الأهداف وهو يسجلها بالفعل. لديه هالة عالمية، لديه القدرة على رفع حاجز الرقم القياسي إلى مستوى أعلى».

في وقت سابق، أشاد هنري بالنجم ميسي، زميله السابق في برشلونة الإسباني، قائلاً: «هذا الرجل لا يسعى وراء الأرقام القياسية، بل الأرقام القياسية هي التي تركض خلفه. لا أعرف كيف يفعل ذلك».

مواضيع
كأس العالم كرة القدم رياضة أميركا
الرياضة رياضة عالمية

مدرب التشيك: ودَّعنا المونديال بسبب إرهاق السفر و«الأخطاء الساذجة»

ميروسلاف كوبيك (رويترز)
ميروسلاف كوبيك (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

مدرب التشيك: ودَّعنا المونديال بسبب إرهاق السفر و«الأخطاء الساذجة»

ميروسلاف كوبيك (رويترز)
ميروسلاف كوبيك (رويترز)

ألقى ميروسلاف كوبيك مدرب منتخب جمهورية التشيك، باللوم ​على «الأخطاء الساذجة» والإرهاق الناتج عن السفر الطويل في خروج فريقه من كأس العالم لكرة القدم، عقب الهزيمة 3-صفر أمام المكسيك، إحدى الدول الثلاث المضيفة للبطولة، اليوم (الخميس)، وهي النتيجة التي جعلت الفريق يتذيل المجموعة الأولى.

وقال كوبيك ‌إن كرة القدم ‌التشيكية بحاجة ماسة ​إلى ‌رفع ⁠مستواها الفني ​للمنافسة على ⁠الصعيد الدولي عقب عودتها إلى كأس العالم بعد غياب دام 20 عاماً.

ودافع كوبيك عن استبعاد المهاجم باتريك شيك، موضحاً أنه فضَّل اختيار آدم هلوشيك نظراً إلى لياقته البدنية وملاءمته لاستراتيجية الفريق الهجومية.

وأشار إلى أن التعادل مع ‌جنوب أفريقيا ‌كان فرصة حاسمة لم يُحسنوا ​استغلالها لتحصد التشيك ‌نقطة واحدة فقط.

وقال كوبيك إن ‌كثرة السفر لخوض المباريات في ملاعب مختلفة، من بينها الرحلات الجوية إلى مكسيكو سيتي، أرهق اللاعبين بشدة متسائلاً عن سبب عدم ‌مطالبة المكسيك بالسفر إلى دالاس.

وأضاف كوبيك أن لاعب الوسط ⁠دنيس ⁠فيشينسكي تأثر بشدة بالارتفاع الشاهق في مكسيكو سيتي، في حين وصل عدد من اللاعبين إلى المعسكر وهم يعانون بالفعل من الإرهاق بسبب مشاركتهم مع أنديتهم.

ورداً على سؤال بشأن مستقبله، قال كوبيك: «لديّ عقد ولن أتخلى عن أي معركة... سأفي بالتأكيد بالتزاماتي التعاقدية».

وأضاف: «كرة القدم التشيكية متأخرة عن الركب ويتعين ​علينا تحسين أسلوب ​لعبنا... واختيار لاعبين قادرين على المنافسة على هذا المستوى».

مواضيع
رياضة كأس العالم كرة القدم المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

أزتيكا... يكتب النهاية الأجمل للمكسيكي أوتشوا

الحارس المخضرم غييرمو أوتشوا حظي بوداع وتحية يليقان بالأساطير (أ.ب)
الحارس المخضرم غييرمو أوتشوا حظي بوداع وتحية يليقان بالأساطير (أ.ب)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

أزتيكا... يكتب النهاية الأجمل للمكسيكي أوتشوا

الحارس المخضرم غييرمو أوتشوا حظي بوداع وتحية يليقان بالأساطير (أ.ب)
الحارس المخضرم غييرمو أوتشوا حظي بوداع وتحية يليقان بالأساطير (أ.ب)

إذا أصبحت مباراة المكسيك أمام التشيك في كأس العالم لكرة القدم التي أُقيمت اليوم (الخميس)، آخر ظهور للحارس المخضرم غييرمو أوتشوا (40 عاماً) بقميص منتخب المكسيك، فإنه لم يكن ليتمنى وداعاً أفضل من هذا.

دخل أوتشوا الملعب في الدقائق الاثنتي عشرة الأخيرة من مباراة فريقه أمام جمهورية التشيك عندما كان متقدماً 2-صفر وفي طريقه للتأهل لدور الـ16 بعد تصدره المجموعة الأولى، فحظي الحارس المكسيكي بهتافات الترحيب من الجماهير في ملعب أزتيكا الذي شهد ظهوره الأول مع فريق كلوب أميركا في عام 2004.

وحافظ أوتشوا على شباكه نظيفة في مشاركته السادسة والأخيرة في كأس العالم، بعد أن بدأ راؤول رانخيل المباراة، إذ سجلت المكسيك هدفاً آخر في الدقائق الأخيرة لتُنهي المباراة بالفوز 3-صفر.

وستلعب المكسيك على ملعب أزتيكا في دور الـ32، لكن من غير المرجح أن يشارك أوتشوا في المباراة ما لم تكن هناك حالة طارئة تتعلق بحراسة المرمى.

كان الحارس المخضرم، الذي يمكن التعرف عليه فوراً بفضل شعره المجعد، راضياً عن دوره.

وقال للتلفزيون المكسيكي: «كانت أولى مبارياتي على ملعب أزتيكا، وآخرها على ملعب أزتيكا. كان فصلاً ختامياً جميلاً لمسيرتي... شكراً لكم جميعاً».

ووسط الهتاف والتشجيع الحماسي من الجماهير التي ارتدت ملابس باللون الأخضر والأبيض والأحمر، لم تكتسح المكسيك الفريق التشيكي، لكنها استحقّت الفوز بفضل أهداف ماتيو تشافيز وجوليان كينونيس وألفارو فيدالغو.

أوتشوا شارك في 6 نسخ من كؤوس العالم (أ.ف.ب)

وقدم الملعب بأكمله التحية لأوتشوا عند صفارة النهاية في بادرة احترام حقيقية للاعب الذي أصبحت تصدياته المذهلة وتصرفاته الفردية الجريئة جزءاً من إرث كرة القدم المكسيكية.

وقال تشافيز عن أوتشوا: «إنه قدوة لنا جميعاً. هو أول من يذهب إلى صالة التدريب وآخر من يغادرها».

وأضاف: «هذا هو التتويج لمسيرة مهنية رائعة. إنه قدوة لنا وساعد على توجيه الفريق بخبرته، وأنا سعيد جداً من أجله».

بالنسبة إلى المشجعين، سارت الأمور وفق السيناريو المثالي والمتمثل في أن كأس العالم على أرض الوطن، ومسيرة مثالية في دور المجموعات، وأسطورة تغادر الملعب، وأصوات هتافات اسمه ترن في أذنيه.

وبدأ المكسيكيون بالفعل يتجرأون على الحديث عن احتمال العودة التي طال انتظارها إلى دور الثمانية في كأس العالم.

ولم تصل المكسيك إلى تلك المرحلة سوى مرتين فقط في عامي 1970 و1986 عندما كانت الدولة المضيفة لكأس العالم.

Your Premium trial has ended

مواضيع
رياضة كأس العالم المكسيك