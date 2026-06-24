«مونديال 2026»: ساحر غاني يبطل تعويذة ألقاها على كين

ادعى أحد السحرة الغانيين أنه أبطل تعويذة ألقاها على قائد منتخب إنجلترا هاري كين، بعدما فشل المهاجم في تسجيل أي هدف خلال مباراة الثلاثاء التي انتهت بالتعادل السلبي في كأس العالم لكرة القدم.

وصرح نانا كواكو بونسام، الذي يصف نفسه بأنه معالج روحاني، قبل مباراة إنجلترا أمام غانا في المجموعة الـ12، بأنه سيطلق تعويذة لمنع كين من التسجيل.

وقال بونسام في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: «الآن سوف أحرر هاري كين حتى يتمكن من التسجيل في مباراته المقبلة. هاري، سأزورك. لا تنزعج. نحن صديقان».

وسجل كين هدفين في فوز إنجلترا 4 - 2 على كرواتيا في المباراة الأولى بكأس العالم، لكن في المباراة الثانية أمام غانا، أهدر مهاجم بايرن ميونيخ فرصة تسجيل ممتازة عندما سدد الكرة فوق العارضة من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، مما حرم إنجلترا من فوز كان سيضمن لها التأهل إلى أدوار خروج المغلوب.

لكن كين قال إنه لا يبكي على الفرصة المهدرة في الدقائق الأخيرة بمباراة أمس.

وأضاف: «كنت أنتظر أن تتاح لي مثل هذه الفرصة، وقد أتت، لكنني لم أتمكن من الوصول إلى الكرة بشكل جيد. لعبت مهاجماً بما يكفي من الوقت لأعرف أن الكرات لا تدخل المرمى دائماً».