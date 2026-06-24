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«مونديال 2026»: ساحر غاني يبطل تعويذة ألقاها على كين

قائد منتخب إنجلترا هاري كين (أ.ف.ب)
قائد منتخب إنجلترا هاري كين (أ.ف.ب)
  • كانساس سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: ساحر غاني يبطل تعويذة ألقاها على كين

قائد منتخب إنجلترا هاري كين (أ.ف.ب)
قائد منتخب إنجلترا هاري كين (أ.ف.ب)

ادعى أحد السحرة الغانيين أنه أبطل تعويذة ألقاها على قائد منتخب إنجلترا هاري كين، بعدما فشل المهاجم في تسجيل أي هدف خلال مباراة الثلاثاء التي انتهت بالتعادل السلبي في كأس العالم لكرة القدم.

وصرح نانا كواكو بونسام، الذي يصف نفسه بأنه معالج روحاني، قبل مباراة إنجلترا أمام غانا في المجموعة الـ12، بأنه سيطلق تعويذة لمنع كين من التسجيل.

وقال بونسام في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: «الآن سوف أحرر هاري كين حتى يتمكن من التسجيل في مباراته المقبلة. هاري، سأزورك. لا تنزعج. نحن صديقان».

وسجل كين هدفين في فوز إنجلترا 4 - 2 على كرواتيا في المباراة الأولى بكأس العالم، لكن في المباراة الثانية أمام غانا، أهدر مهاجم بايرن ميونيخ فرصة تسجيل ممتازة عندما سدد الكرة فوق العارضة من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، مما حرم إنجلترا من فوز كان سيضمن لها التأهل إلى أدوار خروج المغلوب.

لكن كين قال إنه لا يبكي على الفرصة المهدرة في الدقائق الأخيرة بمباراة أمس.

وأضاف: «كنت أنتظر أن تتاح لي مثل هذه الفرصة، وقد أتت، لكنني لم أتمكن من الوصول إلى الكرة بشكل جيد. لعبت مهاجماً بما يكفي من الوقت لأعرف أن الكرات لا تدخل المرمى دائماً».

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«دورة إيستبورن»: دريبر يتأهل لدور الثمانية

البريطاني جاك دريبر يتألق في إيستبورن (رويترز)
البريطاني جاك دريبر يتألق في إيستبورن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة إيستبورن»: دريبر يتأهل لدور الثمانية

البريطاني جاك دريبر يتألق في إيستبورن (رويترز)
البريطاني جاك دريبر يتألق في إيستبورن (رويترز)

واصل البريطاني جاك دريبر انطلاقته الجيدة تحت قيادة مدربه الجديد آندي موراي بالفوز على مواطنه جاك بينينغتون جونز، وسط أجواء حارة في بطولة إيستبورن المفتوحة للتنس.

تأهل دريبر، المصنف الرابع عالمياً سابقاً، لدور الثمانية بالفوز بنتيجة 7 / 5 و6 / 4 في البطولة التحضيرية لبطولة ويمبلدون، ليواصل النجم البريطاني تعافيه من سلسلة إصابات في الذراع والركبة.

وسيلعب دريبر ضد الكندي غابرييل ديالو، الخميس، سعياً للتأهل إلى نصف النهائي.

وبعد صدور تحذيرات جوية بشأن الأجواء الحارة، انخفضت درجات الحرارة قليلاً إلى 30 درجة مئوية، عندما دخل دريبر وبينينغتون جونز الملعب في وقت متأخر من بعد الظهر.

بدأ دريبر اللقاء بثقة، في إطار سعيه لتكرار فوزه الكاسح على الأميركي ماركوس جيرون، يوم الاثنين، مستفيداً من دعم مدربه موراي، الفائز ببطولة ويمبلدون مرتين.

وفي أول مواجهة بريطانية خالصة، الأربعاء، فاز يان تشوينسكي على فيليكس جيل، الذي شارك ببطاقة دعوة في ويمبلدون، بنتيجة 6 / 4 و6 / 7 (4 / 7)، و6 / 2.

وكان من المقرر أن يلعب تشوينسكي ضد المصنف السابع عالمياً وحامل اللقب الأميركي تايلور فريتز، الذي انسحب بسبب الإصابة، ليشارك جيل (24 عاماً) في بطولة إيستبورن كخاسر محظوظ.

وفي مباريات أخرى، حقّق البريطاني توبي صامويل، المصنف الخامس، فوزه الأول في جولة رابطة محترفي التنس بتغلبه على الأرجنتيني تياغو أغوستين تيرانتي.

وحسم صامويل (23 عاماً) المباراة لصالحه بنتيجة 6 / 1 و7 / 6 (8 / 7)، ليتأهل لمواجهة المصنف 21 عالمياً الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو في دور الثمانية.

وتأهل سيروندولو المصنف الثامن في البطولة بالفوز على المصنف الثالث، البريطاني آرثر فيري بنتيجة 6 / 2 و7 / 6 (7 / 2).

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«مونديال 2026»: الأميركي بوليسيتش يشعر «بحالة ممتازة»

كريستيان بوليسيتش نجم أميركا (أ.ب)
كريستيان بوليسيتش نجم أميركا (أ.ب)
  • إرفين الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • إرفين الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: الأميركي بوليسيتش يشعر «بحالة ممتازة»

كريستيان بوليسيتش نجم أميركا (أ.ب)
كريستيان بوليسيتش نجم أميركا (أ.ب)

قال كريستيان بوليسيتش إنه يشعر بحالة ممتازة الآن بعد غيابه عن مباراة واحدة في كأس العالم بسبب إصابة في الساق، ويأمل في اللعب مع المنتخب الأميركي في مباراته الأخيرة ضمن دور المجموعات ضد تركيا، مساء الخميس.

وقدّم بوليسيتش أداءً رائعاً في الشوط الأول، خلال فوز المنتخب الأميركي التاريخي 4 - 1 على باراغواي، في افتتاح مباريات كأس العالم على أرضه قبل نحو أسبوعين، لكن لاعب خط وسط ميلان اضطر للخروج بين الشوطين، بعد تفاقم الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات.

وقال بوليسيتش إنه كان على وشك المشاركة في فوز المنتخب الأميركي 2 - صفر على أستراليا، يوم الجمعة الماضي، لكنه استبعد ليقترب من استعادة لياقته البدنية الكاملة للمباريات المقبلة. وقد عاد إلى التدريبات مع زملائه هذا الأسبوع، بعد أن تدرب بمفرده الأسبوع الماضي قبل السفر إلى سياتل.

وأضاف بوليسيتش، قبل حصة تدريب المنتخب الأميركي، الأربعاء، في جريت بارك: «أتمنى بالتأكيد أن أشارك في المباراة ضد تركيا. سأناقش الأمر مع مدربي والطاقم الطبي. من الواضح أنه ليس من المرجح أن ألعب 90 دقيقة كاملة مباشرة بعد عودتي من الغياب عن مباراة، لكن سنرى ما سيحدث».

ولم يكشف مدرب المنتخب الأميركي، ماوريسيو بوكيتينو، عن الكيفية التي سيدير بها آخر مباراة في دور المجموعات، التي لا تعتبر ذات أهمية تذكر لكلا الفريقين. فقد ضمن الأميركيون صدارة مجموعتهم، بينما خرجت تركيا من المنافسة على التأهل للأدوار الإقصائية.

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الهيدوس يمنح قطر رقماً تهديفياً جديداً في كأس العالم

الهيدوس محتفلاً بالهدف (أ.ب)
الهيدوس محتفلاً بالهدف (أ.ب)
  • سياتل: «الشرق الأوسط»
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  • سياتل: «الشرق الأوسط»
TT

الهيدوس يمنح قطر رقماً تهديفياً جديداً في كأس العالم

الهيدوس محتفلاً بالهدف (أ.ب)
الهيدوس محتفلاً بالهدف (أ.ب)

نجح حسن الهيدوس مهاجم وقائد منتخب قطر في قيادة منتخب بلاده لتحقيق رقم تهديفي جديد على مستوى المشاركة ببطولة كأس العالم.

وسجل الهيدوس هدفاً لقطر في مرمى البوسنة والهرسك خلال الشوط الأول من مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية.

ويعد هذا هو ثاني أهداف قطر في المونديال بعد التعادل 1 - 1 مع سويسرا، بالهدف الذاتي الذي سجله ميرو موهايم مدافع المنتخب السويسري في مرمى فريقه بطريق الخطأ.

وكان منتخب قطر قد سجل هدفاً وحيداً في نسخة 2022 التي استضافها على ملاعبه، وكان في شباك السنغال خلال فوز الأخير 3 – 1، بينما خسر «العنابي» من الإكوادور صفر - 2 وبالنتيجة نفسها من هولندا.

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