غاري أونيل يترك «ستراسبورغ» للإشراف على «إيبسويتش»

غادر المدرب الإنجليزي غاري أونيل منصبه في «ستراسبورغ» الفرنسي من أجل الإشراف على «إيبسويتش تاون» العائد مجدداً إلى الدوري الممتاز لكرة القدم «بريميرليغ»، وفق ما أعلن الناديان، الثلاثاء.

ووقّع ابن الـ43 عاماً عقداً مع «إيبسويتش» لثلاثة أعوام كي يخلف الآيرلندي الشمالي كيران ماكينا، الذي انفصل عن النادي بعدما أعاده إلى «الدوري الممتاز».

وقاد المدرب الإنجليزي «ستراسبورغ» إلى نصف نهائي مسابقة «كونفرنس ليغ»، في إنجازٍ أول من نوعه للنادي على الصعيد القارّي، في حين أنهى «الدوري الفرنسي» في المركز الثامن.

وقبل انتقاله إلى فرنسا، في منتصف الموسم المنصرم، لخلافة مُواطنه ليام روزنير الذي انتهت مغامرته مع «تشيلسي» بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر فقط، تولى أونيل تدريب كل من «بورنموث» و«ولفرهامبتون»، ونجح في ضمان بقائهما بين أندية «الدوري الممتاز» في موسمه الأول مع كل منهما.

وسيكون البقاء الهدف الأساسي لأونيل في الموسم المقبل، بعدما حسم «إيبسويتش» الصعود من دوري المستوى الأول «تشامبيونشيب»، في المرحلة الأخيرة من الموسم، حين انتزع رجال ماكينا المركز الثاني بفارق ضئيل أمام ميلوول.

واستقال ماكينا، الذي فشل في إبقاء «إيبسويتش» في «الدوري الممتاز» خلال موسم 2024-2025، بشكل مفاجئ في 10 يونيو (حزيران) الحالي، بعد خمسة أعوام قضاها في ملعب «بورتمان رود».

وقال أونيل: «لقد تابعت، من كثب، التطور الذي حققه النادي، خلال السنوات القليلة الماضية، وإتاحة الفرصة لي، الآن، لقيادة إيبسويتش تاون في الدوري الممتاز أمر يثير حماسي بشدة».

وأضاف: «يمتلك هذا النادي رؤية وطموحاً قويين، وأنا أدرك تماماً حجم المسؤولية الناجمة عن ذلك...».

بدوره، قال «ستراسبورغ»: «قاد غاري أونيل، الذي انضم إلى النادي في يناير (كانون الثاني) الماضي، راسينغ في النصف الثاني من موسمٍ تميّز ببلوغ نصف نهائي أوروبي تاريخي، إلى جانب أول نصف نهائي في كأس فرنسا منذ 25 عاماً».

وأضاف أنه رغم ارتباطه بعقد مع النادي حتى 2028، «ينضم إلى إيبسويتش تاون في إطار اتفاق جرى التوصل إليه بين الناديين يتضمن تعويضاً مالياً»، دون أن يكشف الناديان عن قيمته.