«مونديال 2026»: ألمانيا تشعر بارتياح بعد التأهل للأدوار الإقصائية

أبدى منتخب ألمانيا ارتياحه بعد الفوز في اللحظات الأخيرة بنتيجة 2-1 على منتخب كوت ديفوار السبت، مما ضمن له مكاناً في أدوار خروج المغلوب بكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 12 عاماً، لكن من المتوقع أن يجري تغييرات في تشكيلته للمباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام الإكوادور.

وضمنت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، صدارة المجموعة الخامسة بفضل تفوقها في المواجهات المباشرة مع كوت ديفوار، التي تحتل المركز الثاني، في حالة تعادل الفريقين في عدد النقاط، وتنتظر الآن معرفة منافسها في دور 32 في بوسطن.

ورغم أنه من المبكر جداً تحديد منافسها، فمن المرجح بشكل كبير أن يضطر المدرب يوليان ناغلسمان إلى إجراء بعض التغييرات في التشكيل استعداداً للمباراة الأخيرة بالمجموعة.

وسجل المهاجم دينيز أونداف، الذي شارك من مقاعد البدلاء ضد كوت ديفوار وأحرز هدفين بعد تأخر فريقه، تسعة أهداف في آخر ثماني مباريات خاضتها ألمانيا.

وكان ناغلسمان رفض إشراك أونداف في التشكيلة الأساسية لعدة أشهر على الرغم من معدل أهدافه، وصرح في مارس (آذار) الماضي بعد أن سجل المهاجم مرة أخرى هدف الفوز في اللحظات الأخيرة على غانا ودياً، بأن المهاجم ما كان ليكون بنفس الفاعلية لو لعب منذ البداية.

واعتذر ناغلسمان في اليوم التالي عن تصريحاته، التي اعتُبرت غير لائقة، لكنه فضّل مجدداً ترك أونداف على مقاعد البدلاء في بداية مباراتَي ألمانيا بكأس العالم.

وسجل أونداف حتى الآن ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين ليتصدر قائمة الهدافين في البطولة بعد أن سجل أيضاً في فوز ألمانيا في المباراة الأولى على كوراساو، ويبدو أن ناغلسمان قد نفدت حججه.

ومع توقع مشاركة أونداف أساسياً في المباراة أمام الإكوادور، فإن السؤال المطروح هو: سيحل محل مَن؟ ويبدو أن الخيار الواضح هو زميله المهاجم كاي هافرتز.

ومع ذلك، ازدادت الأصوات المطالبة بإبقاء صانع اللعب جمال موسيالا على مقاعد البدلاء بعد أدائه الباهت واستبداله في مباراة كوت ديفوار بعد مرور ساعة من اللعب.

ولم يستعِد موسيالا، الذي تعرض لكسر في ساقه العام الماضي وغاب عن الملاعب لمدة ستة أشهر، مستواه السابق بعد. وقد يحل أونداف محله في التشكيلة الأساسية؛ إذ سيلعب خلف هافرتز في الهجوم.

وهناك مخاوف أيضاً بشأن المدافع نيكو شلوتربيك عقب إصابته يوم السبت، ومن المتوقع أن يخضع اللاعب لفحص بالأشعة الأحد.

وقال ناغلسمان إنه لا يخطط لإجراء تغييرات جذرية في تشكيلته أمام الإكوادور لإراحة اللاعبين، مشيراً إلى أن الفريق سيحتاج لمواصلة اللعب معاً للحفاظ على الزخم.

وتقترب ألمانيا من تحقيق الانتصار رقم 11 على التوالي. وقال ناغلسمان: «سنناقش هذا الأمر داخل الجهاز الفني ومع (مدير الفريق) رودي فولر. لا أومن بتغيير كل شيء تماماً. نحتاج إلى الحفاظ على إيقاعنا استعداداً للتحدي التالي».