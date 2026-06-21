«مونديال 2026»: بييلسا ينتقد «فترات شرب المياه»

انتقد مارسيلو بييلسا، المدير الفني لمنتخب أوروغواي لكرة القدم، بشدة، فترات التوقف لشرب المياه في بطولة كأس العالم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أقر هذه الاستراحات بسبب المخاوف المتعلقة بسلامة اللاعبين في ظل درجات الحرارة المرتفعة في أميركا الشمالية، لكن الجماهير بدأت بإطلاق صافرات الاستهجان ضد هذه التوقفات، خصوصاً في الملاعب المغطاة.

وتم توجيه اتهامات إلى شركات البث التلفزيوني بالاستفادة من هذه الاستراحات عبر إضافة المزيد من الإعلانات، ما يجعل مباريات كرة القدم أشبه بالمباريات المقسمة إلى أشواط قصيرة كما هو الحال في دوري كرة القدم الأميركية ودوري كرة السلة الأميركي. كذلك شهدت المباريات تغيرات كبيرة في مجرياتها بعد هذه التوقفات، حيث يستغلها المدربون لإجراء تعديلات تكتيكية.

ونقلت وسائل إعلام مختلفة عن المدرب الأرجنتيني قوله الأحد: «هذه الاستراحات لا تقدم شيئاً، لكنها تسلب الكثير من كرة القدم. كل ما أريد قوله هو أن كرة القدم كانت تتمتع بطابع معين قبل هذا القرار، أما الآن فقد أصبح لها طابع مختلف».

وأضاف: «لم نفكر في العواقب التي ستترتب على الرياضة نفسها، بل في نوع آخر من التأثير»، في إشارة منه إلى أسباب تجارية.

وتابع: «الاستنتاجات التي أطرحها ليست خاصةً بي وحدي، بل أسمعها مراراً وتكراراً وأتفق معها».

وتعادل منتخب أوروغواي 1-1 مع المنتخب السعودي في مباراته الافتتاحية بالمونديال وسيلتقي مع الرأس الأخضر في وقت لاحق الأحد في ميامي.