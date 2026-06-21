فينوس متحمسة للعب إلى جانب شقيقتها سيرينا في «ويمبلدون»

تتطلع لاعبة التنس الأميركية فينوس ويليامز إلى لمّ الشمل مع شقيقتها سيرينا ويليامز، في منافسات الزوجي ببطولة «ويمبلدون» المقبلة.

وقالت فينوس قبل ظهورها الأول في بطولة باد هومبورغ، التي تُقام على الملاعب العشبية، الأحد: «سيكون الأمر مذهلاً؛ أن ندخل الملعب معاً. أشعر بأن الأمر أشبه بالحلم».

ورغم أن فينوس (46 عاماً)، لا تزال تشارك أحياناً في بطولات الجولة الاحترافية، فإن سيرينا عادت من اعتزال دام قرابة أربعة أعوام قبل أسبوعين، وهي في سن 44 عاماً.

وحصلت الشقيقتان، الأسبوع الماضي، على بطاقة دعوة «وايلد كارد»، للمشاركة في منافسات الزوجي ببطولة «ويمبلدون»، التي تنطلق في 29 يونيو (حزيران).

وتملك سيرينا ويليامز في رصيدها 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) لفردي السيدات، مقابل 7 ألقاب لفينوس.

أما في منافسات الزوجي، فقد أحرزتا معا 14 لقباً في البطولات الكبرى، من بينها 6 ألقاب في «ويمبلدون»، كما تُوّجتا بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية.

وقالت فينوس: «نعلم أننا نملك القدرة على تقديم مستوى رائع. ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك معاً».

وأضافت أن بطولة «باد هومبورغ»، التي تستهل مشوارها فيها بمواجهة لاعبة صاعدة من التصفيات، تمنحها «فرصة للعب على الملاعب العشبية للمرة الأولى منذ سنوات عديدة». وكانت آخر مشاركة لها على الملاعب العشبية قبل ثلاث سنوات في بطولة «ويمبلدون».