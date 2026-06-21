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الرياضة رياضة عالمية

بارتي يعود لحسابات غانا أمام إنجلترا

الأنظار تلاحق لاعب آرسنال السابق في المواجهة المونديالية (أ.ف.ب)
الأنظار تلاحق لاعب آرسنال السابق في المواجهة المونديالية (أ.ف.ب)
  • بوسطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • بوسطن : «الشرق الأوسط»
TT

بارتي يعود لحسابات غانا أمام إنجلترا

الأنظار تلاحق لاعب آرسنال السابق في المواجهة المونديالية (أ.ف.ب)
الأنظار تلاحق لاعب آرسنال السابق في المواجهة المونديالية (أ.ف.ب)

يتوقع أن يكون توماس بارتي متاحاً لمباراة غانا الثانية في المجموعة الثانية عشرة من كأس العالم ضد إنجلترا في بوسطن، على الرغم من استمرار التدقيق في وضعه خارج الملعب الذي يلقي بظلاله على البطولة.

وغاب بارتي عن مباراة غانا الأولى في المجموعة ضد بنما في تورنتو، بعد منعه من دخول كندا بسبب مواجهته عدة تهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في المملكة المتحدة.

ولم يصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موقفاً واضحاً بشأن بارتي أو مشاركته ضد إنجلترا، ومن غير المتوقع أن يصدر أي توجيهات للاعبين بخصوص المصافحة.

لذلك، من المتوقع أن يصافح لاعبو إنجلترا لاعب الوسط بعد عزف النشيدين الوطنيين في بوسطن يوم الثلاثاء، حسبما ذكر موقع «أفريكا سوكر».

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الرياضة رياضة عالمية

مدرب إيران: الوضع صعب... منحونا 16 ساعة للاستعداد لـ«بلجيكا»

مدرب إيران خلال حديثه مع اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية (أ.ف.ب)
مدرب إيران خلال حديثه مع اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية (أ.ف.ب)
  • كاليفورنيا : «الشرق الأوسط»
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  • كاليفورنيا : «الشرق الأوسط»
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مدرب إيران: الوضع صعب... منحونا 16 ساعة للاستعداد لـ«بلجيكا»

مدرب إيران خلال حديثه مع اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية (أ.ف.ب)
مدرب إيران خلال حديثه مع اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية (أ.ف.ب)

انتقد أمير قلعة نويي، مدرب إيران، الظروف متزايدة الصعوبة التي يواجهها فريقه في استعداداته لمواجهة بلجيكا، اليوم (الأحد)، ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم، متسائلاً عن سبب استعداد السلطات الأميركية على ما يبدو لمنح فريقه مرونة أكبر في التنقل قبل المباراة الأخيرة في دور المجموعات، في حين لم تمنحه ذلك قبل أول مباراتين.

وأقامت إيران معسكرها في مدينة تيخوانا بالمكسيك، وينتقل المنتخب إلى الولايات المتحدة لخوض مبارياته في المجموعة السابعة بسبب القيود المفروضة على إقامته في البلاد، وهي قضية حظيت باهتمام كبير على هامش كأس العالم.

وصرّح مسؤولون أميركيون بأن ترتيبات سفر المنتخب الإيراني ستظل قيد التقييم، في حين استمرت المناقشات حول تخفيف بعض القيود.

وقال نويي، يوم السبت، إن الجدول الزمني الأخير لم يمنح فريقه سوى أقل من 16 ساعة للتحضير، وأجبره على تقليص التدريبات قبل المباراة أمام بلجيكا.

وأضاف للصحافيين، عبر مترجم: «لم نتمكن من التدرب سوى لنصف المدة التي نخصصها عادة للتدريب. كنا نرغب في الحصول على أفضل استعداد بدني وفني ممكن».

وأشار المدرب إلى أن الوضع أسوأ مما كان عليه قبل تعادل إيران 2-2 مع نيوزيلندا في المباراة الأولى، مضيفاً أن الفريق كانت لديه 24 ساعة للتدريب قبل تلك المباراة.

وقال: «أصبحت الظروف أكثر صعوبة».

ووجّه مدرب إيران بعضاً من أشدّ انتقاداته لما وصفه بالتناقض في التعامل مع خطط سفر المنتخب.

وقال إنه تم إبلاغه بأن إيران ستتمتع بتحكم أكبر في ترتيباتها قبل مباراتها الأخيرة في دور المجموعات، المقررة أمام منتخب مصر في سياتل يوم 26 يونيو (حزيران).

وأضاف: «بالنسبة للمباراة الثالثة، سمحوا لنا باتخاذ قراراتنا الخاصة بخطط السفر. لكن مشكلتي هي: لماذا لم يسمحوا لنا بالقدوم مبكراً قبل المباراتين الأوليين أيضاً؟ طالما أنهم تمكنوا من فعل هذا الآن، فلماذا لم يفعلوا ذلك قبل مباراتنا الأولى وقبل هذه المباراة؟».

ومع ذلك، أشاد نويي بجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، وبالاتحاد نفسه، لمحاولتهما تقديم المساعدة.

وقال مدرب منتخب إيران: «متأكد من أن الفيفا وإنفانتينو يبذلان قصارى جهدهما لتخفيف هذه التحديات التي نواجهها. أعتقد أن الفيفا بذل قصارى جهده لتقليل المشكلات التي واجهناها إلى أدنى حدّ ممكن».

ووجّه أيضاً الشكر للسلطات الأميركية على تسهيل إجراءات وصول الفريق، رغم إحباطه بسبب الجزء المهدر من وقت الاستعدادات.

وقال المدرب: «بمجرد دخولنا الولايات المتحدة، حرصوا على أن تسير الأمور بسلاسة في الجمارك. أودّ أن أشكر الولايات المتحدة على ذلك. لكن للأسف، ما لم يمنحونا إياه هو وقت التدريب».

وقال نويي إن بلجيكا، التي استهلت مشوارها بالتعادل 1-1 مع مصر، تخوض المباراة باعتبارها المرشحة الأوفر حظاً للفوز، كما أنها حظيت بوقت أطول للاستقرار قبل المباراة. وقال المدرب الإيراني إن لاعبيه سيركزون على الأداء رغم ذلك.

وأضاف: «انظروا إلى المنتخب البلجيكي. وصل ظهر أمس. وتمكن من إجراء تدريبات مناسبة. المنتخب البلجيكي فريق قوي للغاية، ويحظى باحترام كبير، ولا شك أن المباراة ستكون صعبة. لكننا منتخب إيران، ولدينا لاعبون جيدون يتمتعون بإمكانات كبيرة».

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كأس العالم أخبار إيران إيران
الرياضة رياضة عالمية

حارس مرمى كوراساو يخطف نجومية مباراة الإكوادور

لعب إيلوي روم دوراً كبيراً في تعادل منتخب بلاده التاريخي في المونديال (أ.ب)
لعب إيلوي روم دوراً كبيراً في تعادل منتخب بلاده التاريخي في المونديال (أ.ب)
  • كانساس سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

حارس مرمى كوراساو يخطف نجومية مباراة الإكوادور

لعب إيلوي روم دوراً كبيراً في تعادل منتخب بلاده التاريخي في المونديال (أ.ب)
لعب إيلوي روم دوراً كبيراً في تعادل منتخب بلاده التاريخي في المونديال (أ.ب)

اختير إيلوي روم، حارس مرمى كوراساو، رجل مباراة منتخب بلاده ضد الإكوادور في نهائيات كأس العالم.

وانتهت المباراة بنتيجة التعادل صفر - صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بمونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقدّم روم تصديات مذهلة، جعلته يحصد جائزة رجل المباراة عن استحقاق، حيث ساهم بشكل مباشر في خروج كوراساو بنقطة تاريخية في كأس العالم، خلال المشاركة الأولى لمنتخب البلد الصغير.

وتصدى روم (37 عاماً) لـ15 تسديدة على مرمى كوراساو محققاً رقماً قياسياً من التصديات على مدى 90 دقيقة في مباراة بكأس العالم.

كما يملك منتخب كوراساو فرصة للتأهل للدور الثاني بعد النقطة التاريخية التي حصل عليها، إذ الفوز على كوت ديفوار في الجولة الأخيرة سيضمن له بشكل كبير الوصول إلى دور الـ32.

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الرياضة رياضة عالمية

الحارس إيلوي روم يهدي كوراساو المغمورة نقطة تاريخية في المونديال

إيلوي روم تصدى لقرابة 10 تسديدات من الإكوادور (أ.ب)
إيلوي روم تصدى لقرابة 10 تسديدات من الإكوادور (أ.ب)
  • كانساس سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

الحارس إيلوي روم يهدي كوراساو المغمورة نقطة تاريخية في المونديال

إيلوي روم تصدى لقرابة 10 تسديدات من الإكوادور (أ.ب)
إيلوي روم تصدى لقرابة 10 تسديدات من الإكوادور (أ.ب)

اقتنص منتخب كوراساو، بقيادة حارسه المتألق إيلوي روم، نقطة تاريخية ببطولة كأس العالم، بعدما تعادل من دون أهداف مع منتخب الإكوادور، في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026.

وعجز المنتخبان عن هزّ الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهما طوال الـ90 دقيقة، خاصة من جانب منتخب الإكوادور، الذي تسيد الشوط الثاني على وجه التحديد، وواجه سداً منيعاً تمثل في قفاز الحارس إيلوي روم الذي تصدى لقرابة 10 تسديدات، ليكتفي كل فريق بحصد نقطة وحيدة.

بتلك النتيجة، أصبح منتخب الإكوادور في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب كوراساو، الذي ظل متذيلاً للترتيب، بنفس الرصيد.

وكان منتخب الإكوادور استهل مشواره في المونديال الحالي بالخسارة صفر - 1 أمام كوت ديفوار في الجولة الافتتاحية للمجموعة، التي شهدت أيضاً خسارة قاسية لمنتخب كوراساو، الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم، بنتيجة 1 - 7 أمام ألمانيا.

ويلتقي كوراساو مع كوت ديفوار، صاحب المركز الثاني بـ3 نقاط، في الجولة المقبلة، التي تشهد مواجهة أخرى بين الإكوادور ومنتخب ألمانيا، المتصدر برصيد 6 نقاط، الذي ضمن تأهله لدور الـ32 في البطولة في وقت سابق.

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