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الرياضة رياضة عالمية

البيت الأبيض: ترتيبات سفر إيران لمباريات المونديال قيد «التقييم المستمر»

جولياني قال إن انتقال «تيم ملي» من توسان إلى تيخوانا كان مفيداً للجميع

أندرو جولياني (رويترز)
أندرو جولياني (رويترز)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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البيت الأبيض: ترتيبات سفر إيران لمباريات المونديال قيد «التقييم المستمر»

أندرو جولياني (رويترز)
أندرو جولياني (رويترز)

قال أندرو جولياني، مدير فريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم لكرة القدم، لـ«رويترز»، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ستواصل تقييم ترتيبات سفر منتخب إيران في البطولة، لكن الخطة الأصلية لا تزال قائمة في الوقت الحالي، على الرغم من إعلان الفريق عزمه تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وتشعر إيران بالاستياء من القيود التي تعني أنه لا يمكن للفريق السفر إلى الملاعب إلا في غضون 24 ساعة قبل المباريات، كما يتعين عليه العودة مباشرة إلى معسكره التدريبي في تيخوانا بالمكسيك بعد كل مباراة، وأشار المدرب أمير قالينوي إلى أن فريقه هو «الأكثر تعرضاً للظلم في كأس العالم كله». لكن جولياني يقول إن الوضع متغير، وإنهم سيناقشون الإجراءات التي ستتخذ لمباراة إيران الثالثة ضد مصر في سياتل، السبت، بعد مواجهتها ضد بلجيكا في لوس أنجليس، غداً الأحد.

وقال جولياني، في مقابلة حصرية في هيوستن: «الوضع متغير باستمرار. لدينا خطة في الوقت الحالي. غداً بعد الظهر (بالتوقيت المحلي بعد مباراة بلجيكا) سيستقلون رحلة بالطائرة مدتها 27 دقيقة للعودة إلى تيخوانا. «سنرى كيف ستسير الأمور في المباراة الثانية، ثم ستجرى مناقشات في اليوم التالي بشأن الترتيبات المتعلقة بالمباراة الثالثة في سياتل».

ودافع جولياني عن الإجراءات المتبعة، وقال إن تغيير معسكر تدريب الفريق قبل البطولة من توسان في ولاية أريزونا إلى تيخوانا في المكسيك قلل من وقت سفر إيران.

وأضاف: «أعتقد أن الانتقال من توسان إلى تيخوانا كان مفيداً للجميع، وقلل بالتأكيد من وقت سفرهم إلى لوس أنجليس أيضاً. رحلتهم الجوية أقصر بمدة ساعة واحدة مما لو كانوا في توسان، ونحن سعداء بالطريقة التي سارت بها الأمور في المباراة الأولى في لوس أنجليس».

وتابع: «أود فقط أن أشير إلى حقيقة أن جميع اللاعبين حصلوا على تأشيرات. والطاقم التدريبي كله حصل على تأشيرات، هناك بعض مسؤولي الفريق الذين لم يحصلوا على تأشيرات، وذلك لأننا لاحظنا بعض المعلومات المسيئة عنهم، وهذا هو التوازن الذي نتحدث عنه».

وقال جولياني إن الهدف كان دائماً حماية مصالح الولايات المتحدة والزوار في كأس العالم. وأضاف: «نريد أن نضمن إقامة هذه البطولة الكروية الرائعة، حيث يكون الناس موضع ترحيب ويستمتعون بكأس العالم، مع الحرص في الوقت نفسه على أننا لا نحمي المواطنين الأميركيين فحسب، بل نحمي أيضاً جميع الزوار القادمين إلى هنا».

وكشف عن أنه لم يتم تحديد أي تهديدات للبطولة، لكن المسؤولين يظلون في حالة يقظة. وقال: «ما يمكنني قوله إن أجهزة الاستخبارات لدينا ضاعفت جهودها ثلاث مرات في هذا الصدد منذ بداية هذا العام، ونجري مناقشات كل ساعة حول هذا الموضوع. لكن لم تكن هناك أي تهديدات ذات مصداقية حتى هذه اللحظة».

وعبر جولياني عن ارتياحه للأيام العشرة الأولى من كأس العالم.

وقال: «تسير الأمور كما هو مخطط لها. كان من الرائع مشاهدة الأداء المذهل على أرض الملعب، ويبدو أن هذا هو محور الحديث، وهو أمر رائع حقاً».

واختتم: «أعتقد أن هذا احتفال رائع بأميركا بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيسها، مع كون كأس العالم الحدث الأبرز».

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علي بردى (واشنطن)
الرياضة رياضة عالمية

نوير ينتزع الرقم القياسي كأكثر الحراس مشاركة في كأس العالم

نوير محتفلاً مع كيميتش بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
نوير محتفلاً مع كيميتش بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
  • تورونتو: «الشرق الأوسط»
TT
  • تورونتو: «الشرق الأوسط»
TT

نوير ينتزع الرقم القياسي كأكثر الحراس مشاركة في كأس العالم

نوير محتفلاً مع كيميتش بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)
نوير محتفلاً مع كيميتش بعد نهاية المباراة (أ.ف.ب)

احتفل الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير بلحظة تاريخية جديدة في مسيرته مع منتخب بلاده بمشاركته في مواجهة كوت ديفوار، مساء السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس العالم 2026.

وبعد 21 مباراة في كأس العالم، أصبح الحارس الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة، متجاوزاً الفرنسي هوغو لوريس، الذي شارك في 20 مباراة.

وبخلاف تاريخه المونديالي، شارك حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في 20 مباراة بقميص منتخب بلاده ببطولة أمم أوروبا.

وساهم مانويل نوير في تتويج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم في نسخة 2014 بالبرازيل، ويشارك في المونديال للمرة الخامسة على التوالي بعدما تراجع عن قرار اعتزاله دولياً بانتهاء مشاركته في بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

وكذلك ساهم الفرنسي هوغو لوريس في تتويج منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، وكاد يحقق اللقب للمرة الثانية توالياً، ولكن الديوك خسروا أمام الأرجنتين في نهائي النسخة الماضية 2022 في قطر بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3 - 3 على ملعب لوسيل.

وبعد استقباله هدفاً من الإيفواري فرانك كيسي انضم مانويل نوير لقائمة من الحراس الذين اهتزت شباكهم في 8 مباريات متتالية ببطولة كأس العالم بعد كل من المكسيكي أنطونيو كارفاخال الذي اهتزت شباكه في 10 مباريات مونديالية بين عامي 1950 و1962، والسويدي توماس رافايلي الذي اهتزت شباكه في 9 مباريات في مونديالي 1990 و1994.

ويتساوى نوير برصيد 8 مباريات مع كل من المجري جيولا جروشيتش بين مونديالي 1954 و1962، والبلجيكي جان بيير بفاف في مونديالي 1982 و1986، والبلجيكي خورخي كامبوس في مونديالي 1994 و1998.

وكان آخر خروج لنوير بشباك نظيفة في فوز ألمانيا على الأرجنتين 1 - صفر في نهائي مونديال 2014.

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كأس العالم كندا
الرياضة رياضة عالمية

ألمانيا تقلب الطاولة على كوت ديفوار... وتتأهل

فرحة ألمانية بهدف الفوز (أ.ف.ب)
فرحة ألمانية بهدف الفوز (أ.ف.ب)
  • تورونتو: «الشرق الأوسط»
TT
  • تورونتو: «الشرق الأوسط»
TT

ألمانيا تقلب الطاولة على كوت ديفوار... وتتأهل

فرحة ألمانية بهدف الفوز (أ.ف.ب)
فرحة ألمانية بهدف الفوز (أ.ف.ب)

قلبت ألمانيا الطاولة على كوت ديفوار بفضل ثنائية البديل دينيز أونداف 2-1، وبلغت دور الـ32 في مونديال 2026، السبت، في الجولة الثانية من الدور الأول ضمن المجموعة الخامسة.

وتأخرت ألمانيا بهدف فرانك كيسييه (30)، لكن أونداف سجّل التعادل بعد 8 دقائق من دخوله (68) والفوز في الوقت القاتل (90+4).

ورفع «مانشافت» رصيده إلى 6 نقاط ليعلن بلوغه الدور الثاني، وبإمكانه أن يضمن صدارة المجموعة في حال عدم فوز الإكوادور على كوراساو في وقت لاحق.

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كأس العالم كندا
الرياضة رياضة عالمية

تحذيرات لمشجعي فرنسا من لعنة التمثال «روكي» في فيلادلفيا

البعض يعتقد أن لمس التمثال يجلب النحس (أ.ب)
البعض يعتقد أن لمس التمثال يجلب النحس (أ.ب)
  • فيلادلفيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادلفيا: «الشرق الأوسط»
TT

تحذيرات لمشجعي فرنسا من لعنة التمثال «روكي» في فيلادلفيا

البعض يعتقد أن لمس التمثال يجلب النحس (أ.ب)
البعض يعتقد أن لمس التمثال يجلب النحس (أ.ب)

تلقى مشجعو المنتخب الفرنسي في كأس العالم تحذيراً عاجلاً، اليوم (السبت)، بعدم لمس تمثال روكي بالبوا، الشهير في فيلادلفيا، وذلك بعد سلسلة من النكسات الرياضية التي لحقت بالفرق التي تجرأ مشجعوها على تزيين التمثال بألوان فرقهم.

وطلبت المجموعة الرسمية لمشجعي المنتخب الفرنسي من المشجعين المسافرين الابتعاد عن تغطية الملاكم الخيالي الشهير، الذي يجسده سيلفستر ستالون بزيّ المنتخب الفرنسي، مستشهدة بالتقاليد الرياضية في فيلادلفيا، التي أودت بحياة مجموعة من الضحايا.

واكتشفت الإكوادور ذلك على صعيد عملي عندما قام المشجعون بوضع القميص الأصفر للمنتخب وعلمه على أكتاف روكي قبل مباراة افتتاح المجموعة ضد ساحل العاج، ليشهدوا بعد ذلك خسارة فريقهم.

وقالت مجموعة المشجعين «إيريسيستبل فرنسيس» التي تعني (الفرنسية التي لا تقاوم)، في بيان صدر قبل مباراة المجموعة التالية ضد العراق، يوم الاثنين المقبل: «لا تلمسوا روكي! نحثّ جميع الفرنسيين في فيلادلفيا، علينا توخي أقصى درجات الحذر».

وأضاف: «لا تضعوا تحت أي ظرف من الظروف قميصاً أو وشاحاً للمنتخب الفرنسي على تمثال روكي! هنا، الخرافة المحلية واضحة جداً؛ إلباس روكي ألوان الفريق المنافس يجلب سوء حظ هائلاً ويحكم على الفريق بالهزيمة... اسألوا فقط مشجعي دوري كرة القدم الأميركية».

وتوسعت هذه الخرافة لتصبح جزءاً من الثقافة الشعبية لدوري كرة القدم الأميركية، حيث شاهد المشجعون الزائرون الذين ألبسوا تمثال «روكي» ألوان فرقهم آمالهم تتلاشى.

وبلغت «لعنة روكي» ذروتها في عام 2018 عندما وضع مشجعو فريق نيو إنغلاند باتريوتس قميصاً يحمل اسم توم برادي على التمثال، وخسر فريقهم بنتيجة 41-33 أمام فريق فيلادلفيا إيجلز في نهائي السوبر بول.

وحاول مشجع إكوادوري يائس لاحقاً تهدئة غضب التمثال بتركه طبقاً من إنسيبولادو، وهو طبق من أميركا الجنوبية، عند قاعدته كقربان.

وقال كيفن بيثيل، مفوض الشرطة في مدينة فيلادلفيا، لـ«رويترز»: «يبدو أنه لا أحد يرغب في وضع قميصه على تمثال روكي الآن، لأن ذلك يجلب النحس».

وأضاف: «لذا لا داعي للقلق من أن يتسلق الناس التمثال ويرموا قمصانهم عليه، إلا إذا كانوا يريدون الخسارة».

كما تم تحذير مشجعي البرازيل من تعليق ملابسهم على التمثال البرونزي الذي يبلغ ارتفاعه 10 أقدام قبل مباراة كأس العالم التي خاضوها ضد هايتي يوم الجمعة الماضي. وقد فاز فريقهم بنتيجة 3-صفر.

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