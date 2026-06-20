ريال مدريد ينفي اهتمامه بأوليسيه ويأسف للتكهنات الإعلامية

أكد نادي ريال مدريد، رداً على ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود اهتمام مزعوم من النادي بالتعاقد مع لاعب بايرن ميونيخ مايكل أوليسيه، أنه لم يجرِ أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع اللاعب أو ممثليه أو أي أشخاص من محيطه.

وشدد النادي الإسباني على متانة العلاقة المؤسسية التي تجمعه ببايرن ميونيخ، والتي تستند إلى تاريخ طويل من الاحترام المتبادل والتعاون والإعجاب المشترك بين الطرفين، معرباً عن أسفه لانتشار تكهنات لا تعكس حقيقة الواقع.

وأوضح ريال مدريد أن العلاقة بين الناديين قامت دائماً على الثقة والاحترام المتبادلين، وهو ما يتجلى في القناعة المشتركة بأن أي اهتمام محتمل بلاعب ينتمي إلى النادي الآخر يجب أن يُناقش أولاً بين المؤسستين، وفقاً لمبادئ النزاهة والاحترام المؤسسي التي حكمت تاريخياً العلاقات بين بايرن ميونيخ وريال مدريد.