عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:1 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: تركيا تمنع الشاشات العملاقة في الأماكن العامة

جماهير تركيا لن تشاهد منتخبها على شاشات عملاقة (رويترز)
جماهير تركيا لن تشاهد منتخبها على شاشات عملاقة (رويترز)
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: تركيا تمنع الشاشات العملاقة في الأماكن العامة

جماهير تركيا لن تشاهد منتخبها على شاشات عملاقة (رويترز)
جماهير تركيا لن تشاهد منتخبها على شاشات عملاقة (رويترز)

أوعزت وزارة الداخلية التركية إلى المحافظات في مختلف أنحاء البلاد بعدم السماح بتركيب شاشات عملاقة في الأماكن العامة لعرض مباراة المنتخب الوطني في كأس العالم لكرة القدم ضد الباراغواي، بهدف الحد من الضوضاء والازدحام المروري خلال امتحانات قبول الدخول إلى الجامعات.

وخططت السلطات المحلية لبث مباراة تركيا في المجموعة الرابعة أمام الباراغواي السبت على شاشات كبيرة في الهواء الطلق في عدد من المدن.

غير أن التوجيه الصادر عن الوزارة، قبيل امتحانات مؤسسات التعليم العالي المقررة هذا الأسبوع، دفع البلديات المحلية إلى إلغاء عرض المباراة. وتقام المباراة في سان فرانسيسكو الأميركية السبت عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت تركيا.

وقالت السلطات إن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان عدم تأثر الطلاب الذين يتقدمون للامتحان سلباً بسبب التلوث الضوضائي أو زيادة الازدحام المروري.

ويتقدم سنوياً إلى اختبارات القبول في الجامعات التركية مئات آلاف الطلاب الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

وتحظى كرة القدم بشعبية كبيرة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 86 مليون نسمة، ما يجعل مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم للمرة الأولى منذ حلوله ثالثاً في نسخة عام 2002، حدثاً هائلاً.

وتسعى تركيا لتفادي الخروج المبكر بعدما خسرت افتتاحاً أمام أستراليا 0 - 2، ضمن مجموعة تضم أيضاً الولايات المتحدة التي تستضيف النهائيات العالمية مشاركة مع كندا والمكسيك.

وبثت المباراة ضد أستراليا على شاشات عملاقة في إسطنبول ومناطق أخرى في 15 يونيو (حزيران)، ما جذب حشوداً كبيرة ملأت المتنزهات وكذلك مدرجاً أثرياً في أنطاليا جنوب البلاد.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم أخبار تركيا تركيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«مونديال 2026»: كونيه يشكر الجماهير وزملاءه مع بداية رحلة التعافي

رياضة عالمية إسماعيل كونيه لاعب خط وسط المنتخب الكندي يخرج من الملعب مصاباً (رويترز)

«مونديال 2026»: كونيه يشكر الجماهير وزملاءه مع بداية رحلة التعافي

أعرب إسماعيل كونيه، لاعب خط وسط المنتخب الكندي، عن شكره لله وزملائه في الفريق والجماهير عقب تعرضه لكسر في ساقه خلال الفوز الساحق لفريقه (6-صفر) على قطر.

«الشرق الأوسط» (فانكوفر (كندا))
رياضة عالمية جمال موسيالا صانع لعب منتخب ألمانيا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

موسيالا: لا أكترث لآراء المحللين!

أكد جمال موسيالا، صانع لعب منتخب ألمانيا، أنه لا يولي آراء المحللين التلفزيونيين أي اهتمام ويتعمد الابتعاد تماماً عما يقال أو يُكتب عنه في وسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (تورنتو )
رياضة عالمية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (رويترز)
رياضة عالمية

«مونديال 2026»: تصريحات صديقة نيفيز ضد رونالدو تتسبب في موجة انتقادات عنيفة

تسببت تصريحات صديقة زميل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالاعتزال، في موجة من الإهانات على حسابها عبر منصة تبادل الصور «إنستغرام»، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (فلوريدا )
رياضة عالمية كورنتين موتيه (د.ب.أ)
رياضة عالمية

«دورة كوينز»: موتيه يخسر معظم جوائزه المالية بسبب «ألفاظ نابية»

خسر كورنتين موتيه كل جوائزه المالية التي حصل عليها من بطولة كوينز للتنس تقريبا، بعد أن تم فرض غرامة مالية على اللاعب الفرنسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية الأرجنتيني فرنشيسكو سيروندولو يتقدم في «كوينز» (د.ب.أ)
رياضة عالمية

«دورة كوينز»: الأرجنتيني سيروندولو يلحق بركب المتأهلين للمربع الذهبي

لحق الأرجنتيني فرنشيسكو سيروندولو بركب المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة كوينز للتنس للرجال.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: كونيه يشكر الجماهير وزملاءه مع بداية رحلة التعافي

إسماعيل كونيه لاعب خط وسط المنتخب الكندي يخرج من الملعب مصاباً (رويترز)
إسماعيل كونيه لاعب خط وسط المنتخب الكندي يخرج من الملعب مصاباً (رويترز)
  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: كونيه يشكر الجماهير وزملاءه مع بداية رحلة التعافي

إسماعيل كونيه لاعب خط وسط المنتخب الكندي يخرج من الملعب مصاباً (رويترز)
إسماعيل كونيه لاعب خط وسط المنتخب الكندي يخرج من الملعب مصاباً (رويترز)

أعرب إسماعيل كونيه، لاعب خط وسط المنتخب الكندي، عن شكره لله وزملائه في الفريق والجماهير عقب تعرضه لكسر في ساقه خلال الفوز الساحق لفريقه (6-صفر) على قطر في المجموعة الثانية من كأس العالم لكرة القدم الخميس.

وتعرّض اللاعب (24 عاماً) لتدخل متهور في الشوط الثاني من قِبل اللاعب القطري عاصم مادبو، وخضع للجراحة لعلاج الإصابة.

وكتب كونيه عبر «إنستغرام»، الجمعة: «شعرت بمدى حبكم ودعمكم لي، وأشكركم بصدق من كل قلبي. لا يمكنكم حتى أن تتخيلوا مدى امتناني لكل من تواصل معي ومن يذكرني في صلواته. أشكر الله على ذلك، لأن الجميع ليسوا محظوظين بهذا القدر».

وبدا مجموعة من زملاء كونيه في حالة صدمة وهم يشاهدونه يتلقى العلاج على أرض الملعب، قبل أن يتم تثبيت ساقه في دعامة هوائية.

وكتب كونيه: «أردت أن أبلغكم بأنني أحبكم من أعماق قلبي، وأن الأخوة بيننا تعني لي كل شيء».

وأضاف: «ما فعلتموه أمس سيبقى في ذاكرتي إلى الأبد. سأعود قريباً جداً للمشاركة، وسنواصل صنع المزيد من الذكريات معاً».

ومن المقرر أن تخوض كندا تدريبات الجمعة في المركز الوطني لتطوير كرة القدم بجامعة كولومبيا البريطانية، قبل أن يقيم الفريق حفل شواء جماعياً.

وتواجه كندا منتخب سويسرا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم 24 يونيو (حزيران) الحالي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم كندا
الرياضة رياضة عالمية

موسيالا: لا أكترث لآراء المحللين!

جمال موسيالا صانع لعب منتخب ألمانيا (أ.ف.ب)
جمال موسيالا صانع لعب منتخب ألمانيا (أ.ف.ب)
  • تورنتو : «الشرق الأوسط»
TT
  • تورنتو : «الشرق الأوسط»
TT

موسيالا: لا أكترث لآراء المحللين!

جمال موسيالا صانع لعب منتخب ألمانيا (أ.ف.ب)
جمال موسيالا صانع لعب منتخب ألمانيا (أ.ف.ب)

أكد جمال موسيالا، صانع لعب منتخب ألمانيا، أنه لا يولي آراء المحللين التلفزيونيين أي اهتمام، ويتعمد الابتعاد تماماً عما يقال أو يُكتب عنه في وسائل الإعلام.

ودخل لاعب بايرن ميونيخ منافسات «كأس العالم 2026» وهو ليس في كامل لياقته البدنية بنسبة 100 في المائة، بعد تعافيه من كسر في الساق، لكنه نجح في التسجيل، خلال الفوز العريض، بـ7 أهداف مقابل هدف واحد على كوراساو في المباراة الافتتاحية.

وقبل انطلاق تلك المباراة، قال الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول السابق، وتوماس مولر، اللاعب الفائز بـ«كأس العالم 2014» مع ألمانيا، لشبكة «ماجينتا» التلفزيونية، إنه كان ينبغي إشراك دينيز أونديف أساسياً على حساب جمال موسيالا.

وقال موسيالا، البالغ من العمر 23 عاماً، لموقع صحيفة «بيلد»، الجمعة: «أنا لا أشاهد أو أقرأ أي شيء مما يقوله الخبراء، إذ يمكنني تخيل ما يقال، على أي حال، فأنا موجود في عالم كرة القدم منذ فترةٍ ليست بالقصيرة».

وأضاف أنه «يُفضل بوعيٍ الابتعاد عن هذه الأشياء التي تقال أو تُكتب عني وصبّ كل تركيزي على نفسي فقط».

ويرى موسيالا أن الأمر الأكثر أهمية له هو «أن يكون ذهني صافياً دائماً، فبذلك فقط يمكنني الشعور بالانتعاش والنشاط داخل الملعب».

ويستعدّ منتخب ألمانيا، بطل العالم أربع مرات، لمواجهة كوت ديفوار في تورونتو، السبت، حيث يبدو موسيالا مرشحاً بقوة للبدء أساسياً، رغم تألق دينيز أونديف الذي سجل هدفاً وصنع هدفين في اللقاء الأول، علماً بأن الفوز سينقل ألمانيا مباشرة إلى الأدوار الإقصائية.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم كندا
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: تصريحات صديقة نيفيز ضد رونالدو تتسبب في موجة انتقادات عنيفة

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (رويترز)
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (رويترز)
  • فلوريدا : «الشرق الأوسط»
TT
  • فلوريدا : «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: تصريحات صديقة نيفيز ضد رونالدو تتسبب في موجة انتقادات عنيفة

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (رويترز)
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (رويترز)

تسببت تصريحات صديقة زميل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالاعتزال، في موجة من الإهانات على حسابها عبر منصة تبادل الصور «إنستغرام»، الجمعة.

وطالب أحد المتفاعلين مع الممثلة مادلين أراغاو، بأن تنصح صديقها جواو نيفيز بتمرير الكرة لرونالدو، الذي وصفه بأفضل لاعب في التاريخ.

وردت صديقة نيفيز، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي: «قل لأفضل لاعب في التاريخ أن يعتزل، إنه أناني للغاية».

ومنذ ذلك الحين تلقت الممثلة البالغة من العمر 20 عاماً سيلاً من الإهانات من محبي رونالدو.

كما تلقى نيفيز نفسه إساءات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع، بعدما قال: «هو ونحن نعلم أنه ليس مختلفاً، إنه مجرد لاعب آخر للمساعدة، وهو غير مختلف عن باقي اللاعبين».

من جانبه قلل روبن دياز، مدافع المنتخب البرتغالي، من شأن الانتقادات اللاذعة الموجهة إلى رونالدو وبداية فريقه الصعبة في كأس العالم، واصفا إياها بأنها «مجرد ضجيج إعلامي».

وتعادل منتخب البرتغال مع الكونغو الديمقراطية 1/1، الأربعاء، وشارك رونالدو في المباراة بشكل سيئ، لدرجة أن تييري هنري، الفائز بكأس العالم مع فرنسا في 1998، قال لقناة «فوكس نيوز» إن اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً عطل لعب فريقه.

لكن دياز، لاعب مانشستر سيتي، رفض هذه الانتقادات رفضاً قاطعاً.

وقال في مؤتمر صحافي عقد، الجمعة، في مقر إقامة المنتخب بفلوريدا: «يحظى كريستيانو باهتمام كبير ودائماً ما يكون محط الأنظار، هذا هو الحال منذ انضمامي للمنتخب الوطني، وسيظل كذلك في المستقبل».

وأضاف: «لكن كل واحد منا، بمن فيهم كريستيانو، معتاد على التعامل مع هذا الضغط الإعلامي، نعرفه جيداً من خلال أنديتنا، ومن المنتخب، ومن بطولات كأس العالم، ومن البطولات الأوروبية».

وتحول المؤتمر الصحافي الأول منذ التعادل في المباراة الافتتاحية إلى نقاش بشأن هذا الموضوع فقط، وتم توجيه أسئلة خاصة لدياز، الفائز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، والذي خاض نحو 76 مباراة دولية، حول رونالدو.

ومازح دياز أحد الصحافيين قائلاً: «أنت تخيب أملي، ظننت أنك ستسألني عن الشاطئ».

وكان لاعبو البرتغال قد تعرضوا للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتيادهم المتكرر للشاطئ أو مسبح الفندق في مقر إقامتهم، كما انتشرت تقارير غير مؤكدة تفيد بأن بعض اللاعبين يخشون مغادرة الفندق بسبب وجود تماسيح في الجوار.

وقال قلب الدفاع إن هذه الضجة التي وصفها بغير المبررة، والمعلومات المغلوطة لا تفيد الفريق، لكنه لا يزال يؤمن بـ«الحلم المشترك» للفريق بالفوز بلقب كأس العالم للمرة الأولى.

وأضاف: «لا يمكن لأحد أن يتوقع أن تسير بطولة كهذه على أكمل وجه منذ البداية، أعتقد أنه كلما بدأت المراحل الصعبة مبكراً، كان ذلك أفضل».

ويلعب منتخب البرتغال مع أوزبكستان، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية بالمجموعة الـ11 بالبطولة.

مواضيع
الرياضة كأس العالم كريستيانو رونالدو كرة القدم أميركا