عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:1 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: رينارد للمرة الثالثة... وهذه المرة مع تونس

هيرفي رينارد قاد تدريبات تونس في مونتيري (أ.ب)
هيرفي رينارد قاد تدريبات تونس في مونتيري (أ.ب)
  • مونتيري المكسيك: «الشرق الأوسط»
TT
  • مونتيري المكسيك: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: رينارد للمرة الثالثة... وهذه المرة مع تونس

هيرفي رينارد قاد تدريبات تونس في مونتيري (أ.ب)
هيرفي رينارد قاد تدريبات تونس في مونتيري (أ.ب)

بقبوله مهمة تولي تدريب منتخب تونس لكرة القدم في خضم نهائيات كأس العالم، بعد الإقالة المفاجئة لصبري لموشي، يستعد المدرب ذو القميص الأبيض هيرفي رينارد لخوض ثالث مشاركة له في المونديال، مع ثالث منتخب مختلف.

وقال رينارد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «عندما تَواصَل معي الاتحاد لم أتردَّد لثانية واحدة. كأس العالم أكبر حدث رياضي في العالم»، وذلك رغم أنَّ مثل هذا الوضع، أي الوصول خلال المونديال، يُعدّ نادراً.

وكان المدرب المقيم في السنغال مع عائلته منذ شهرين عقب إقالته من تدريب منتخب السعودية رغم قيادته للتأهل إلى هذه النسخة، مهيأ لمتابعة البطولة عبر شاشة التلفزيون منذ انطلاقها في 11 يونيو (حزيران).

ذلك أن النسختين الماضيتين عاشهما على مقاعد البدلاء مدرباً: في 2018 مع المغرب، وفي 2022 مع السعودية التي فازت في مباراتها الافتتاحية على الأرجنتين التي تُوِّجت لاحقاً باللقب.

لكن المنتخب السعودي أنهى المجموعة في المركز الأخير، كما حصل مع المغرب في 2018.

أما في مونديال السيدات 2023 في أستراليا، بعد 6 أشهر من مونديال قطر، فقد كان على رأس الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، رغم أنَّه لم يكن مهتماً سابقاً بكرة القدم النسائية.

ومع منتخب «الديوك» الذي تأثرت بعض لاعباته إيجاباً بمروره، لم تكن التجربة ناجحة أيضاً، إذ خرج المنتخب من رُبع النهائي في كأس العالم، وكذلك في «أولمبياد باريس 2024».

بعد هذه الإخفاقات المتتالية، تتقاطع رغبته في التعويض مع وضع منتخب تونسي يقترب من الإقصاء بعد هزيمة ثقيلة في المباراة الأولى أمام السويد 1 - 5.

وفي الوقت الراهن، يبدو هدفه واضحاً: «مباراة اليابان وتقديم صورة أفضل من المباراة الأولى؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية»، بحسب ما قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويُعرَف المدرب البالغ 57 عاماً بخطبه التحفيزية التي انتشرت عالمياً أحياناً، كما حصل خلال استراحة الشوط الأول لمباراة السعودية ضد الأرجنتين في 2022.

وبمظهره القريب من نجوم هوليوود: القميص الأبيض، والبشرة السمراء، والشعر الطويل، قبل هذه المهمة الصعبة، في مجموعة قوية تضم السويد واليابان وهولندا.

وإلى جانب تسلمه منتخباً متأثراً بإقالة مدربه وبخسارة قاسية، يجد نفسه على رأس منتخب دون نجوم لم يسبق له تجاوز الدور الأول في 6 مشارَكات مونديالية.

ووصل، الثلاثاء، إلى المكسيك للالتحاق بمعسكر «نسور قرطاج»، وسرعان ما ألقى أحد خطاباته الشهيرة على اللاعبين الجالسين أمامه، في مشهد وثَّقه الاتحاد التونسي.

وقال مخاطباً لاعبيه: «الآن يجب أن نتقدَّم، لأنَّه في كرة القدم لا وقت نضيعه. علينا إعادة التعبئة، أعلم أنَّ الأمر صعب: نصل وأرجلنا ثقيلة، أثقل قليلاً من المعتاد لأنَّ الرأس متعب. لقد لعبنا ونعرف ذلك. لكن حين تكون محترفاً يجب أن تعرف كيف تنهض من جديد»، وذلك بنبرة اقتربت أحياناً من المبالغة.

وبرأيه، ما افتقده المنتخب أمام السويد هو الحضور البدني في الالتحامات والحيوية. أما الشعار لمباراة السبت ضد اليابان فهو «نحن معاً».

وجعلته شخصيته الكاريزمية وصراحته وجهاً بارزاً؛ ما دفع الاتحاد على الأرجح لاختياره.

كما يتمتع بسمعة طيبة في العمل ضمن إمكانات محدودة. كما حدث مع زامبيا التي قادها بشكل مفاجئ للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام 2012.

وبعد 3 سنوات، كرَّر الإنجاز مع كوت ديفوار (2014 - 2015)، بعد أن خلف... لموشي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم المكسيك

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«مونديال 2026»: جيوكيريس وإيزاك يمنحان السويد قوة هجومية

رياضة عالمية فيكتور جيوكيريس (يسار) وألكسندر إيزاك يقودان هجوم السويد بالمونديال (أ.ب)

«مونديال 2026»: جيوكيريس وإيزاك يمنحان السويد قوة هجومية

ربما أصبح المنتخب السويدي لكرة القدم لا يمتلك زلاتان إبراهيموفيتش، لكن القوة الهجومية الجديدة المتمثلة في فيكتور جيوكيريس وألكسندر إيزاك نجحت، بالفعل.

«الشرق الأوسط» (دالاس )
رياضة سعودية الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس (رويترز)
رياضة سعودية

من هو حكم مباراة السعودية وإسبانيا؟

بينما تتجه الأنظار إلى نجوم «الأخضر» و«لاروخا»، يظهر اسم ثالث في قلب الحدث: الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس.

مهند علي (الرياض)
رياضة عالمية بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي (رويترز)
رياضة عالمية

اتفاق تاريخي بين «موتو جي بي» والفرق الخمسة الكبرى

توصلت إدارة بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي والمصنعون الخمسة إلى اتفاق «تاريخي» بشأن العقد التجاري الجديد الذي يمتد لخمسة أعوام حتى 2031.

«الشرق الأوسط» (برنوتش)
رياضة عالمية براندون ناكاشيما إلى نصف نهائي «كوينز» (رويترز)
رياضة عالمية

«دورة كوينز»: ناكاشيما يعبر للدور قبل النهائي

حقق براندون ناكاشيما أكبر انتصار له هذا الموسم، بالفوز على أليكس دي مينور، المصنف الأول، 7 / 5 و6 / 3 في بطولة كوينز للتنس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة سعودية داني أولمو نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا (إ.ب.أ)
رياضة سعودية

أولمو قبل مواجهة السعودية: لا يهم مَن يسجل... المهم أن نستعيد أنيابنا الهجومية

تصدّر داني أولمو عناوين الصحافة الكاتالونية بعدما تحدث إلى صحيفة «سبورت» عن الطريقة التي يجب أن تتعامل بها إسبانيا مع المباراة الحاسمة ضد السعودية.

مهند علي (الرياض)
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: جيوكيريس وإيزاك يمنحان السويد قوة هجومية

فيكتور جيوكيريس (يسار) وألكسندر إيزاك يقودان هجوم السويد بالمونديال (أ.ب)
فيكتور جيوكيريس (يسار) وألكسندر إيزاك يقودان هجوم السويد بالمونديال (أ.ب)
  • دالاس : «الشرق الأوسط»
TT
  • دالاس : «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: جيوكيريس وإيزاك يمنحان السويد قوة هجومية

فيكتور جيوكيريس (يسار) وألكسندر إيزاك يقودان هجوم السويد بالمونديال (أ.ب)
فيكتور جيوكيريس (يسار) وألكسندر إيزاك يقودان هجوم السويد بالمونديال (أ.ب)

ربما أصبح المنتخب السويدي لكرة القدم لا يمتلك زلاتان إبراهيموفيتش، لكن القوة الهجومية الجديدة المتمثلة في فيكتور جيوكيريس وألكسندر إيزاك نجحت، بالفعل، في التفوق على الأسطورة السويدية في «كأس العالم».

وسجل كل من جيوكيريس وإيزاك هدفاً، خلال الفوز الكاسح للسويد على تونس بنتيجة 5 / 1 في المباراة الافتتاحية، ويتطلعان لمواصلة التألق عندما يواجه المنتخب السويدي نظيره الهولندي، السبت.

وعلى عكس هذا، لم ينجح إبراهيموفيتش في تسجيل أي هدف، خلال مشاركتيه الاثنتين في «كأس العالم»، رغم كل ما امتلكه من مهارات وإمكانات استثنائية.

وقال غراهام بوتر، مدرب السويد، عن الثنائي: «إنهما لاعبان رائعان على المستوى الفردي، لكن معاً يمكنهما تشكيل تهديد حقيقي».

كان المنتخب الهولندي قد استهلّ مشواره بالتعادل 2/2 أمام اليابان، في حين اعترف القائد فيرجيل فان دايك بأن مواجهة السويد ستكون صعبة للغاية.

ويعرف فان دايك الثنائي جيداً، إذ يزامل إيزاك في ليفربول، بينما يلعب جيوكيريس مع آرسنال، الذي انتزع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول وبلغ دوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك: «سألعب أمام مهاجم أعرفه جيداً، وآخر قدم موسماً رائعاً للغاية».

وكان ليفربول وآرسنال قد دفعا معاً نحو 210 ملايين يورو (241 مليون دولار) للتعاقد مع الثنائي، في حين يبدو أن إيزاك استعاد أفضل مستوياته في الوقت المناسب قبل «كأس العالم»، بعد موسم أول صعب في أنفيلد تخللته عدة إصابات.

وتبدو الشراكة بين اللاعبين مثالية بسبب اختلاف أسلوبيهما في اللعب.

ويعتمد جيوكيريس على القوة والإصرار، ويكون دائماً متاحاً لتسلُّم الكرة، كما يتمتع بحضور بدني قوي داخل الملعب. ويلعب إيزاك بأناقة أكبر، ويفضل التريث وانتظار اللحظة المناسبة قبل توجيه ضربته الحاسمة مستفيداً من مهاراته الفنية المميزة.

وقال بوتر: «أعتقد أن لديهما أسلوبين مختلفين، وهذا أمر جيد لنا. المهمة هي الاستفادة القصوى من قدراتهما ومميزاتهما بالطريقة التي تخدم الفريق بأفضل شكل ممكن».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم آرسنال ليفربول أميركا
الرياضة رياضة عالمية

اتفاق تاريخي بين «موتو جي بي» والفرق الخمسة الكبرى

بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي (رويترز)
بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي (رويترز)
  • برنوتش: «الشرق الأوسط»
TT
  • برنوتش: «الشرق الأوسط»
TT

اتفاق تاريخي بين «موتو جي بي» والفرق الخمسة الكبرى

بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي (رويترز)
بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي (رويترز)

توصّلت إدارة بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي والمصنعون الخمسة إلى اتفاق «تاريخي» بشأن العقد التجاري الجديد الذي يمتد لخمسة أعوام حتى 2031، مقابل الحصول على إيرادات من حقوق البث التلفزيوني والرعاة والحلبات.

وبعد أكثر من عام من المفاوضات الصعبة، وافق المصنعون المشاركون في البطولة ومجموعة «موتو جي بي سبورتس إنترتينمنت» على الاتفاق العام الذي سيربط الطرفين خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويربط هذا الاتفاق، المستوحى من اتفاقيات «كونكورد» الخاصة ببطولة الفورمولا 1، فرق أبريليا ودوكاتي وهوندا وكيه تي إم وياماها بالبطولة حتى 2031، كما سيسمح بإضفاء الطابع الرسمي على جميع انتقالات الدراجين بين الفرق اعتباراً من عام 2027.

واستمرت المفاوضات المتبادلة لفترة أطول مما كان يتوقعه أي من الطرفين في البداية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الاستراتيجية التي اعتمدتها رابطة «مصنعي الدراجات النارية الرياضية» التي رأت في المرحلة الحالية فرصة للضغط بقوة بهدف الحصول على أفضل الشروط الممكنة.

وبطبيعة الحال، شارك في المفاوضات المالك الجديد للحقوق التجارية، مجموعة «ليبرتي ميديا» الأميركية.

وقال كارلوس إسبيليتا، المدير الرياضي لـ«موتو جي بي» خلال مؤتمر صحافي على هامش التجارب الحرة لجائزة التشيك الكبرى في برنو: «شكراً للمصنعين الخمسة على جعل هذا الأمر ممكناً».

وأضاف: «هذا اليوم يُشكل نقطة تحول لـ(موتو جي بي)»، فيما راهن كارميلو إسبيليتا، المدير العام لمجموعة «سبورتس إنترتَينمنت»، على «نمو عالمي» للبطولة.

من جهته، وصف مدير أبريليا ماسيمو ريفولا، رئيس رابطة «مصنعي الدراجات النارية الرياضية»، الحدث بأنه «يوم تاريخي».

وحسب موقع «موتورسبورت» المتخصص الذي كان أول من كشف قبل أيام عن هذا الاتفاق، سيحصل كل فريق على نحو 8 ملايين يورو سنوياً من عائدات التلفزيون والرعاة والحلبات.

ووفق الإجراءات المزمع تطبيقها في 2027، سيُسمح لكل فريق بدراجة واحدة فقط لكل سائق، وسيُطلب منه تطوير سياسته التسويقية والتواصلية، على غرار ما هو معمول به في الفورمولا 1.

وعلى الصعيد التقني، تم الإعلان سابقاً عن ثورة تشمل خفض سعة المحركات من ألف سنتم مكعب إلى 850 سنتم مكعب لأسباب تتعلق بالسلامة والبيئة، حسب «موتو جي بي».

وفيما يخص انتقالات الدراجين، من المتوقع الإعلان عن انضمام الإسباني بيدرو أكوستا (كيه تي إم) إلى دوكاتي، ليكون زميلاً لمواطنه بطل العالم 7 مرات مارك ماركيز.

أما الشقيق الأصغر لمارك ماركيز، أليكس (دوكاتي-غريزيني)، فسيتجه إلى كيه تي إم برفقة الإيطالي فابيو دي جان أنتونيو (دوكاتي-في آر 46)، في حين سيغادر الإيطالي فرانشيسكو «بيكو» بانيايا دوكاتي إلى أبريليا.

كما يُتوقع انتقال الفرنسي فابيو كوارتارارو الذي يعاني مع ياماها، إلى هوندا، وسينضم الإسباني خورخي مارتين (أبريليا) والياباني آي أوغورا (أبريليا-تراكهاوس) إلى ياماها.

مواضيع
الرياضة سباق للدراجات التشيك
الرياضة رياضة عالمية

«دورة كوينز»: ناكاشيما يعبر للدور قبل النهائي

براندون ناكاشيما إلى نصف نهائي «كوينز» (رويترز)
براندون ناكاشيما إلى نصف نهائي «كوينز» (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة كوينز»: ناكاشيما يعبر للدور قبل النهائي

براندون ناكاشيما إلى نصف نهائي «كوينز» (رويترز)
براندون ناكاشيما إلى نصف نهائي «كوينز» (رويترز)

حقق براندون ناكاشيما أكبر انتصار له هذا الموسم، بالفوز على أليكس دي مينور، المصنف الأول، 7 / 5 و6 / 3 في بطولة كوينز للتنس للرجال، ليصل للدور قبل النهائي للمرة الثالثة هذا الموسم.

وقال ناكاشيما في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين: «في أي وقت تفوز على من المصنفين الأوائل، يكون هذا إنجازاً ضخماً. أشعر أنني في حالة جيدة على العشب في جميع المباريات التي خضتها هنا. أنا سعيد بمستواي الجيد».

وحقق ناكاشيما (24 عاماً) ثلاثة انتصارات في مسيرته على اللاعبين المصنفين العشرة الأوائل، وتقدم في المواجهات المباشرة أمام دي مينور 2 / 1.

ولم يخسر ناكاشيما أي مجموعة حتى الآن في البطولة، وسيلتقي في الدور التالي مع فرانسيسكو سيروندولو أو آرثر فيري.

ويبحث ناكاشيما، المصنف الـ30 على العالم، عن التتويج بأول ألقابه هذا الموسم والثاني له في مسيرته بعدما فاز بلقب بطولة سان دييغو في 2022.

مواضيع
الرياضة تنس بريطانيا