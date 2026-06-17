كأس العالم 2026: ويسا يمنح الكونغو الديمقراطية أول هدف في تاريخها

فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1 نفسه على شوط أول مثير من مباراة البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، في افتتاح منافسات المجموعة الحادية عشرة لكأس العالم لكرة القدم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وتقدم جواو نيفيز لمنتخب البرتغال بهدف مبكر بعد مرور ست دقائق فقط من مواجهة الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، في افتتاح منافسات المجموعة الحادية عشرة التي تضم أيضاً كولومبيا وأوزبكستان.

أحرز نجم الفريق الباريسي الهدف بضربة رأس بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى لبيدرو نيتو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي.

وبذلك يحتفل جواو نيفيز البالغ من العمر 21 عاماً بهدفه الرابع في 24 مباراة دولية بقميص منتخب البرتغال، وذلك في ظهوره الأول مع بلاده ببطولة كأس العالم.

واعتاد نيفيز التسجيل بضربات رأس متقنة رغم قصر قامته (171 سم) علماً بأنه انتقل إلى باريس سان جيرمان قادماً من بنفيكا في صيف 2024، وساهم بقوة في تتويج العملاق الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين في 2025 و2026.

وقبل هدفه في الكونغو الديمقراطية، سجل جواو نيفيز أهدافه الثلاثة الأخرى بقميص البرتغال في مباراة واحدة، حيث أحرز ثلاثية «هاتريك» في فوز عريض على أرمينيا بنتيجة 9 - 1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026.

وأدرك المنتخب الكونغولي التعادل بهدف في اللحظات الأخيرة، سجله يوان ويسا مهاجم نيوكاسل يونايتد بضربة رأس بعد عرضية متقنة من زميله آرثور ماسواكو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ويعد هذا الهدف هو الأول لمنتخب الكونغو الديمقراطية في كأس العالم منذ 52 عاماً بعد مشاركته الأولى والأخيرة في مونديال 1974 بألمانيا الغربية، الذي شهد خسارته بالمسمى القديم «زائير» في ثلاث مباريات أمام اسكوتلندا صفر - 2 ويوغوسلافيا صفر - 9 والبرازيل صفر - 3.