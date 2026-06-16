رغم ارتفاع أسعار التذاكر... جماهير إنجلترا تغزو دالاس استعداداً لموقعة كرواتيا

بعد ستة أيام كاملة من انطلاق كأس العالم 2026، يستعد منتخب إنجلترا أخيراً لبدء مشواره في البطولة عندما يواجه كرواتيا على ملعب دالاس، وسط حضور جماهيري إنجليزي يُتوقع أن يتراوح بين 12 و15 ألف مشجع، وفق تقديرات وحدة شرطة كرة القدم البريطانية.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، ورغم أن المباراة لم تُلعب بعد، فإن الحديث الأكبر بين الجماهير الإنجليزية يدور حول أسعار التذاكر التي تحولت إلى أزمة حقيقية. فقد نفدت الحصة الرسمية المخصصة لأعضاء رابطة مشجعي إنجلترا سريعاً، فيما شهدت منصة إعادة البيع التابعة لـ«الفيفا» قفزات هائلة في الأسعار.

وكانت تذاكر مباراة إنجلترا وكرواتيا قد طُرحت رسمياً بأسعار تراوحت بين 198 و523 جنيهاً إسترلينياً، لكن بعض التذاكر المعروضة في السوق الثانوية تجاوزت 1300 جنيه إسترليني، بينما وصلت بعض المقاعد المخصصة للمشجعين الإنجليز إلى أكثر من 3600 جنيه إسترليني بعد إضافة رسوم «الفيفا».

وأعلنت وحدة شرطة كرة القدم البريطانية أن المشجعين الإنجليز اشتروا نحو 89 ألف تذكرة في مختلف مباريات المونديال، وهو رقم لا يشمل الآلاف الذين سافروا إلى الولايات المتحدة من دون تذاكر على أمل الحصول عليها في اللحظات الأخيرة.

وقال مايكل، أحد المشجعين الموجودين في دالاس، إنه دفع نحو 850 جنيهاً إسترلينياً مقابل تذكرته، مضيفاً: «يمكنك شراء اشتراك موسمي كامل بهذا المبلغ. نشعر أحياناً بأننا نتعرض للاستغلال، لكن في النهاية هذه كأس العالم».

كما اشتكى كثير من المشجعين من ارتفاع تكاليف المعيشة داخل المدن المستضيفة، حيث تصل أسعار المشروبات والطعام داخل الملاعب إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعل البعض يعتبر أن البطولة أصبحت بعيدة عن متناول الجماهير العادية.

ورغم كل ذلك، تبقى الحماسة حاضرة بقوة. فالكثير من المشجعين الذين فشلوا في الحصول على تذاكر قرروا السفر إلى الولايات المتحدة على أي حال، أملاً في متابعة المباريات من مناطق المشجعين أو الحانات المحيطة بالملاعب.

وبين شغف الجماهير وغضبها من الأسعار، تبدأ إنجلترا رحلتها المونديالية وسط أجواء استثنائية، فيما يبقى السؤال الأبرز: هل تستحق التجربة كل هذه التكلفة؟