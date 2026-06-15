نوير: لا يمكن المقارنة بين المنتخب الألماني الحالي والفائز بـ«كأس العالم 2014»

أكد مانويل نوير، حارس مرمى المنتخب الألماني، أنه لا يمكن مقارنة المنتخب الحالي بذلك الذي تُوّج بلقب «كأس العالم 2014» في البرازيل، لكنه شدَّد على أن ألمانيا تملك الإمكانات للذهاب بعيداً في «مونديال 2026».

واستهلّ المنتخب الألماني مشواره في البطولة بفوز كاسح على كوراساو بنتيجة 7-1، وهي النتيجة نفسها التي حققها أمام البرازيل في نصف نهائي «مونديال 2014»، كما أنها المرة الأولى التي يفوز فيها المنتخب الألماني بمباراته الافتتاحية في «كأس العالم» منذ تتويجه باللقب قبل 12 عاماً.

وقال نوير، عقب المباراة: «بداية البطولة بهذه الطريقة أمر مميز للغاية. هذا الفوز يمنحنا الثقة والهدوء، لكننا نعلم جيداً أن الفوز 7-1، هذه المرة، لم يكن أمام البرازيل في نصف النهائي».

وعاد الحارس المخضرم إلى صفوف المنتخب الألماني بعد أن كان قد اعتزل اللعب الدولي عقب بطولة أوروبا 2024، قبل أن يقرر التراجع عن قراره والعودة للمشاركة في «كأس العالم». كما غاب عن المباريات الودية التي سبقت البطولة بسبب الإصابة، لكنه تعافى في الوقت المناسب ليشارك في المباراة الافتتاحية.

وأضاف نوير أن الانتصار الكبير أمام كوراساو منح اللاعبين ثقة إضافية، قائلاً: «هذا الفوز يعزز إيماننا بقدراتنا. ومنذ عودتي إلى المنتخب تعرفت، بشكل أفضل، على بعض اللاعبين، وأصبحت أفهم أكثر كيف يمكن لهذا الفريق أن يفوز بالمباريات».

وختم الحارس، البالغ من العمر 40 عاماً، حديثه بتأكيد أن المنتخب الحالي يختلف عن جيل 2014، لكنه يرى أن «كل شيء ممكن»، إذا واصل الفريق تقديم مستوياته القوية خلال البطولة.