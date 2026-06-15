نجم السويد يرفض الاحتفال أمام تونس احتراماً لجذوره العائلية

استهلّ المنتخب السويدي مشواره في «كأس العالم 2026» بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق فوزاً عريضاً على تونس بنتيجة 5-1، ليتصدر المجموعة السادسة مع نهاية الجولة الأولى.

وكان نجم المباراة ياسين العياري، الذي سجل هدفين، بينما أضاف كل من ألكسندر إيزاك وفيكتور جيوكيريس وماتياس سفانبرغ الأهداف الثلاثة الأخرى للمنتخب السويدي.

وافتتح العياري التسجيل مبكراً في الدقيقة السابعة بتسديدة بعيدة المدى، قبل أن يعود ويختتم مهرجان الأهداف، في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بهدف رائع آخر من خارج منطقة الجزاء.

ولفت العياري الأنظار بعد هدفه الأول، بعدما اكتفى برفع يديه دون احتفال، احتراماً لتونس؛ بلد والده.

وعزَّز ألكسندر إيزاك تقدم السويد بالهدف الثاني، في الدقيقة 30، بعد هجمة مرتدّة سريعة قادها جيوكيريس، قبل أن يقلّص عمر الرقيق الفارق لتونس بتسجيله الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في الدقيقة 43.

لكن الرد السويدي جاء سريعاً، حيث صنع إيزاك الهدف الثالث لزميله جيوكيريس الذي انفرد بالحارس وسجل بسهولة، قبل أن يضيف سفانبرغ الهدف الرابع في الدقيقة 84 بعد مراجعة مطوَّلة لتقنية حَكَم الفيديو المساعد.

وبهذا الفوز أكد المنتخب السويدي، العائد إلى «كأس العالم» بعد غيابه عن نسخة 2022، أنه أحد أبرز المنافسين في المجموعة التي تضم أيضاً هولندا واليابان.

وقال ألكسندر إيزاك، بعد اللقاء، إن التناغم بينه وبين جيوكيريس يمنح المنتخب حلولاً هجومية متنوعة، في حين أشاد المدرب جراهام بوتر بالأداء الجماعي لفريقه، مؤكداً أن نجاح الثنائي الهجومي جاء نتيجة العمل الجماعي للفريق بأكمله.

وكانت المباراة الأخرى في المجموعة قد انتهت بتعادل هولندا واليابان 2-2، ما منح السويد صدارة الترتيب بعد الجولة الأولى.

وتلتقي السويد مع هولندا، في الجولة الثانية، يوم السبت المقبل، في هيوستن، بينما تواجه تونس منتخب اليابان في مباراةٍ قد تكون مصيرية لحظوظها في التأهل.