«فيفا» يتكفل بمستحقات الحكم الصومالي أرتان رغم استبعاده من كأس العالم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دفع كامل مستحقات الحكم الصومالي عمر أرتان، رغم حرمانه من دخول الولايات المتحدة وعدم مشاركته في إدارة مباريات كأس العالم 2026، وذلك وفقاً لشبكة «بي بي سي البريطانية».

وكان أرتان قد تعرض لاحتجاز واستجواب استمر 11 ساعة لدى سلطات الهجرة الأميركية في مطار ميامي الدولي يوم الاثنين الماضي، قبل إبلاغه بعدم السماح له بدخول البلاد، بعدما رفضت السلطات اعتماد جوازه الدبلوماسي وتأشيرة الدخول الأميركية التي كان يحملها.

وقال مسؤول في الحكومة الأميركية إن قرار المنع جاء بسبب ما وصفه بـ«الارتباط المزعوم بأشخاص يشتبه بانتمائهم إلى منظمات إرهابية».

لكن الحكم الصومالي نفى تلك المزاعم، موضحاً أنه خضع لاستجواب مطول بشأن صلات محتملة بـ«حركة الشباب» الصومالية المسلحة، وأكد للمحققين أنه لا يملك أي معرفة أو علاقة بالتنظيم.

وقال أرتان: «كنت أملك جميع الوثائق المطلوبة وكل الأوراق القانونية. كانت لدي التأشيرة المناسبة. أنا مجرد حكم يسعى إلى تحقيق حلمه الأكبر بالمشاركة في كأس العالم».

وبعد قرار منعه من الدخول، أعيد أرتان على متن رحلة جوية إلى تركيا، حيث تلقى دعماً ومساعدة من مسؤولي «فيفا» في إسطنبول، قبل أن يواصل رحلته إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

ورغم غيابه عن البطولة، أكدت مصادر مطلعة أن «فيفا» التزم بدفع كامل مستحقاته المالية الخاصة بالمونديال، في خطوة تعكس دعم الاتحاد الدولي للحكم الصومالي بعد الأزمة التي تعرض لها.

ولا يتم إبلاغ الحكام عادة بالقيمة النهائية للمكافآت التي سيحصلون عليها خلال كأس العالم، إذ يتم تحديدها وصرفها بعد نهاية البطولة.

ويعد أرتان أحد أبرز الحكام الأفارقة في السنوات الأخيرة، بعدما توج بجائزة أفضل حكم في أفريقيا لعام 2025 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ولم تتوقف الأخبار الإيجابية عند قرار «فيفا»، إذ تلقى الحكم الصومالي دعوة لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية المقررة في مدينة سالزبورغ النمساوية يوم 12 أغسطس (آب) المقبل بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا.

وأعرب أرتان، البالغ من العمر 34 عاماً، عن امتنانه للشعب الصومالي بعد الاستقبال الذي حظي به لدى عودته إلى بلاده، مؤكداً أنه لم يفقد الأمل في تحقيق حلمه بالمشاركة في كأس العالم.

وقال إنه سيواصل العمل من أجل الوجود في مونديال 2030، معتبراً أن ما حدث لن يثنيه عن مواصلة مسيرته التحكيمية.

وشهد عام 2025 أفضل فترات مسيرته المهنية، عندما أصبح أول حكم صومالي يدير نهائياً قارياً، بعدما قاد إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

كما اختاره «فيفا» للمشاركة في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في تشيلي، حيث أدار ثلاث مباريات من بينها مباراة تحديد المركز الثالث، قبل أن يشارك لاحقاً في إدارة مباراتين خلال دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، بعدما سبق له الظهور في النسخة السابقة من البطولة عام 2024.

ورغم أن حلم المشاركة في كأس العالم 2026 انتهى قبل أن يبدأ، فإن الدعم الذي تلقاه من «فيفا» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم منحا الحكم الصومالي دفعة معنوية جديدة لمواصلة مسيرته والسعي نحو الظهور في أكبر محفل كروي عالمي بعد أربعة أعوام.