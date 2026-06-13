لوبتيغي: قطر لن تنتظر هدايا الآخرين في المونديال... والهيدوس «أسطورة»

أعرب الإسباني جولين لوبتيغي المدير الفني للمنتخب القطري عن جاهزية العنابي التامة لتدشين مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدا أن المواجهة الافتتاحية أمام منتخب سويسرا السبت لحساب المجموعة الثانية تمثل بداية التحدي الحقيقي للفريق في هذا المحفل العالمي الكبير.

وشدد لوبتيغي في المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت للحديث عن الترتيبات الخاصة بالمباراة على صعوبة المواجهة أمام الخصم السويسري، واصفا إياه بالمنتخب القوي للغاية والمتميز على كافة المستويات الفنية والتكتيكية والبدنية، بل واعتبره أحد أكثر المنتخبات جدارة في القارة الأوروبية ومن بين أفضل الفرق المشاركة في هذه النسخة من المونديال، مما يفرض على العنابي التركيز الشديد والقتال من الدقيقة الأولى وحتى الأنفاس الأخيرة من اللقاء لتشريف كرة القدم القطرية.

وأبدى المدرب الإسباني سعادته الغامرة بالفوز بهذه الفرصة التاريخية المتمثلة في قيادة المنتخب القطري بالبطولة العالمية، معتبرا إياها

تحديا ذهبيا يهدف من خلاله إلى كتابة صفحة جديدة في سجلات الكرة القطرية واللعب بفخر واعتزاز لتمثيل هذا الوطن بأفضل صورة ممكنة، مشيرا إلى أن الفريق لا ينتظر هدايا من بقية منافسي المجموعة، بل يعتمد على نفسه فقط لخدمة طموحاته بغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى.

وحول برنامج الإعداد، أوضح أن مسيرة التحضيرات شهدت بعض التعديلات الاضطرارية في الجدولة والاعتياد على ظروف معينة منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لأسباب معروفة قللت من خوض المباريات خلال فترة التوقف الدولي، مبينا أن المباراتين الوديتين اللتين خاضهما العنابي مؤخرا أمام منتخبي أيرلندا والسلفادور شكلتا المرجعية الوحيدة والتجربة الميدانية التي ارتكز عليها الجهاز الفني لرسم الملامح التكتيكية التي سيبدأ بها المواجهة الحامية أمام سويسرا، مفضلا التركيز على تطوير منظومة فريقه بدلا من الانشغال بأسلوب مدرب المنافس.

وفي لفتة مميزة، حرص لوبتيغي على الإشادة بقائد الفريق الذي تواجد إلى جانبه في قاعة المؤتمر، مؤكدا أن حسن الهيدوس يمثل أسطورة حقيقية ونموذجا يحتذى به داخل الملعب وخارجه، ويستحق تسليط الضوء على مسيرته الكبيرة قبل ضربة البداية.

من جانبه، أكد الهيدوس قائد المنتخب القطري أن جميع اللاعبين في أعلى درجات الجاهزية البدنية والمعنوية لقص شريط منافسات المونديال من بوابة اللقاء الافتتاحي الصعب أمام سويسرا.

ووجه الهيدوس الشكر لمدربه الإسباني على كلماته الثناء والتقدير التي خصه بها، مشيرا إلى أن كل النجاحات السابقة باتت جزءا من الماضي، وأن المجموعة الحالية تقف الآن أمام تحد عالمي جديد، مبينا أن التواجد في المونديال عبر بطاقة التصفيات كان حلما كبيرا نجح الجيل الحالي في تحويله إلى واقع ملموس، لكن الطموحات لا تزال مستمرة لتقديم المزيد في كأس العالم.

وأعرب قائد العنابي عن سعادته الكبيرة بالدعم الجماهيري المنتظر، مقدرا تضحيات المشجعين القطريين الذين قطعوا مسافات طويلة ورحلة سفر شاقة للوصول إلى البطولة ومساندة منتخب بلادهم، متعهدا بأن يبذل اللاعبون كل ما في وسعهم على أرضية الملعب لإسعاد هذه الجماهير الوفية وإعادتهم إلى ديارهم بالفرحة المطلوبة.

واختتم الهيدوس حديثه بالإشارة إلى الدور المحوري للاعبي الخبرة في تعزيز الأجواء الإيجابية داخل معسكر الفريق، مؤكدا أن الانسجام والاندماج السريع للاعبين الجدد وتواكبهم مع بقية زملائهم ساهم في وصول المنتخب إلى الجاهزية المثالية، مشددا على أن الوعود بالنتائج تظل في علم الغيب، لكن الوعد الحقيقي للجماهير يكمن في تقديم أقصى جهد ممكن لتحقيق حلم المشاركة المونديالية المشرفة.