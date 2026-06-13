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الرياضة رياضة عالمية

لوبتيغي: قطر لن تنتظر هدايا الآخرين في المونديال... والهيدوس «أسطورة»

لاعبو قطر خلال تدريباتهم الأخيرة (أ.ب)
لاعبو قطر خلال تدريباتهم الأخيرة (أ.ب)
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
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  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT

لوبتيغي: قطر لن تنتظر هدايا الآخرين في المونديال... والهيدوس «أسطورة»

لاعبو قطر خلال تدريباتهم الأخيرة (أ.ب)
لاعبو قطر خلال تدريباتهم الأخيرة (أ.ب)

أعرب الإسباني جولين لوبتيغي المدير الفني للمنتخب القطري عن جاهزية العنابي التامة لتدشين مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدا أن المواجهة الافتتاحية أمام منتخب سويسرا السبت لحساب المجموعة الثانية تمثل بداية التحدي الحقيقي للفريق في هذا المحفل العالمي الكبير.

وشدد لوبتيغي في المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت للحديث عن الترتيبات الخاصة بالمباراة على صعوبة المواجهة أمام الخصم السويسري، واصفا إياه بالمنتخب القوي للغاية والمتميز على كافة المستويات الفنية والتكتيكية والبدنية، بل واعتبره أحد أكثر المنتخبات جدارة في القارة الأوروبية ومن بين أفضل الفرق المشاركة في هذه النسخة من المونديال، مما يفرض على العنابي التركيز الشديد والقتال من الدقيقة الأولى وحتى الأنفاس الأخيرة من اللقاء لتشريف كرة القدم القطرية.

وأبدى المدرب الإسباني سعادته الغامرة بالفوز بهذه الفرصة التاريخية المتمثلة في قيادة المنتخب القطري بالبطولة العالمية، معتبرا إياها

تحديا ذهبيا يهدف من خلاله إلى كتابة صفحة جديدة في سجلات الكرة القطرية واللعب بفخر واعتزاز لتمثيل هذا الوطن بأفضل صورة ممكنة، مشيرا إلى أن الفريق لا ينتظر هدايا من بقية منافسي المجموعة، بل يعتمد على نفسه فقط لخدمة طموحاته بغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى.

وحول برنامج الإعداد، أوضح أن مسيرة التحضيرات شهدت بعض التعديلات الاضطرارية في الجدولة والاعتياد على ظروف معينة منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لأسباب معروفة قللت من خوض المباريات خلال فترة التوقف الدولي، مبينا أن المباراتين الوديتين اللتين خاضهما العنابي مؤخرا أمام منتخبي أيرلندا والسلفادور شكلتا المرجعية الوحيدة والتجربة الميدانية التي ارتكز عليها الجهاز الفني لرسم الملامح التكتيكية التي سيبدأ بها المواجهة الحامية أمام سويسرا، مفضلا التركيز على تطوير منظومة فريقه بدلا من الانشغال بأسلوب مدرب المنافس.

وفي لفتة مميزة، حرص لوبتيغي على الإشادة بقائد الفريق الذي تواجد إلى جانبه في قاعة المؤتمر، مؤكدا أن حسن الهيدوس يمثل أسطورة حقيقية ونموذجا يحتذى به داخل الملعب وخارجه، ويستحق تسليط الضوء على مسيرته الكبيرة قبل ضربة البداية.

من جانبه، أكد الهيدوس قائد المنتخب القطري أن جميع اللاعبين في أعلى درجات الجاهزية البدنية والمعنوية لقص شريط منافسات المونديال من بوابة اللقاء الافتتاحي الصعب أمام سويسرا.

ووجه الهيدوس الشكر لمدربه الإسباني على كلماته الثناء والتقدير التي خصه بها، مشيرا إلى أن كل النجاحات السابقة باتت جزءا من الماضي، وأن المجموعة الحالية تقف الآن أمام تحد عالمي جديد، مبينا أن التواجد في المونديال عبر بطاقة التصفيات كان حلما كبيرا نجح الجيل الحالي في تحويله إلى واقع ملموس، لكن الطموحات لا تزال مستمرة لتقديم المزيد في كأس العالم.

وأعرب قائد العنابي عن سعادته الكبيرة بالدعم الجماهيري المنتظر، مقدرا تضحيات المشجعين القطريين الذين قطعوا مسافات طويلة ورحلة سفر شاقة للوصول إلى البطولة ومساندة منتخب بلادهم، متعهدا بأن يبذل اللاعبون كل ما في وسعهم على أرضية الملعب لإسعاد هذه الجماهير الوفية وإعادتهم إلى ديارهم بالفرحة المطلوبة.

واختتم الهيدوس حديثه بالإشارة إلى الدور المحوري للاعبي الخبرة في تعزيز الأجواء الإيجابية داخل معسكر الفريق، مؤكدا أن الانسجام والاندماج السريع للاعبين الجدد وتواكبهم مع بقية زملائهم ساهم في وصول المنتخب إلى الجاهزية المثالية، مشددا على أن الوعود بالنتائج تظل في علم الغيب، لكن الوعد الحقيقي للجماهير يكمن في تقديم أقصى جهد ممكن لتحقيق حلم المشاركة المونديالية المشرفة.

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الرياضة رياضة عالمية

لويس هاميلتون: فوزي بأول لقب مع فيراري «شعور لا يوصف»

هامليتون محتفلاً باللقب (د.ب.أ)
هامليتون محتفلاً باللقب (د.ب.أ)
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
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  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
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لويس هاميلتون: فوزي بأول لقب مع فيراري «شعور لا يوصف»

هامليتون محتفلاً باللقب (د.ب.أ)
هامليتون محتفلاً باللقب (د.ب.أ)

قال البريطاني لويس هاميلتون إن فوزه الأول مع فريق فيراري له شعور لا يوصف.

وتألق هاميلتون بطل العالم سبع مرات ليفوز بسباق جائزة برشلونة الكبرى لسباقات السيارات «فورمولا 1»، ليحقق أول فوز له منذ 686 يوماً و41 سباقاً.

وأصبح النجم البريطاني أكبر فائز بسباق في «فورمولا 1» منذ الأسترالي جاك برابهام في عام 1970، لكنه تأثر بشدة على منصة التتويج بفوزه الأول بقميص فيراري.

ووصل هاميلتون إلى قاعة المؤتمر الصحافي بصوت مبحوح بعد مواطنيه جورج راسل ولاندو نوريس، الذين صعدوا سوياً على منصة التتويج بالوجود في أول ثلاثة مراكز في إنجاز بريطاني يتحقق لأول مرة منذ عام 1968.

وقال هاميلتون في المؤتمر الصحافي: «فرحتي بهذا الفوز ستستمر لأيام، لا أجد كلمات تصف شعوراً يفوق كل توقعاتي».

أضاف النجم البريطاني: «أشعر بامتنان كبير تجاه كل الأشخاص الذين أعمل معهم، ورؤيتهم وهم يرددون النشيد الوطني هو الشعور الأفضل».

وحقق هاميلتون فوزه الأول مع فيراري على الحلبة نفسها التي حقق عليها الألماني مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات فوزه الأول قبل 30 عاماً.

وانضم هاميلتون إلى فيراري وسط ضجة إعلامية كبيرة قبل الموسم الماضي، وذلك بعد رحيله عن فريق مرسيدس الذي حقق معه ستة من ألقابه السبعة في بطولة العالم، وواجه صعوبات كبيرة في موسمه الأول على التأقلم مع سيارة فيراري.

وقلص هاميلتون بفوزه في برشلونة الفارق من 66 إلى 41 نقطة مع الإيطالي كيمي أنتونيلي، لكن النجم البريطاني يبقى هادئاً بشأن حظوظه في المنافسة على لقب العام الحالي.

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الفورمولا 1 رياضة سباق السيارات إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

موقع «فيفا»: هل تتجنب أوروغواي مصير الأرجنتين أمام السعودية؟

فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)
فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)
  • فلوريدا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فلوريدا: «الشرق الأوسط»
TT

موقع «فيفا»: هل تتجنب أوروغواي مصير الأرجنتين أمام السعودية؟

فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)
فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)

سلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء على المواجهة المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره منتخب أوروغواي في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026.

وعلى ملعب ميامي ستاديوم سيلتقي الأخضر منتخب أوروغواي في الواحدة من صباح الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة في ميامي لحساب الجولة الثامنة التي تضم معهما منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر اللذين يلتقيان مساء الاثنين.

وأشار «فيفا» في تقريره إلى أن منتخب أوروغواي بقيادة مدربه مارسيلو بيلسا سيسعى لتجنب مصير جاره الأرجنتين الذي خسر مباراته الافتتاحية أمام السعودية في النسخة الماضية «قطر 2022».

وأضاف التقرير: «صنع المنتخب السعودي واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم قطر 2022 عندما قلب تأخره إلى فوز تاريخي 2 - 1 على الأرجنتين، التي توجت لاحقاً باللقب، في مباراته الافتتاحية».

ولفت التقرير إلى أن «الأخضر» سيسعى لتكرار السيناريو ذاته أمام عملاق آخر من أميركا الجنوبية يتمثل في منتخب أوروغواي.

وتأتي هذه المواجهة بعد ما يقارب ثمانية أعوام من اللقاء الوحيد الذي جمع المنتخبين في كأس العالم، وذلك في نسخة روسيا 2018.

ودخل منتخب أوروغواي تلك المباراة منتشياً بفوز متأخر 1 - صفر على مصر، فيما سعى المنتخب السعودي إلى التعويض بعد خسارته صفر - 5 أمام المنتخب الروسي المضيف.

وجاء الفارق ضئيلاً في تلك المباراة، إذ حسمت بهدف وحيد في منتصف الشوط الأول، عندما تابع لويس سواريز كرة بقدمه اليسرى إثر ركلة ركنية، ليؤمن تأهل منتخب «لا سيليستي» إلى دور الـ16.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

ناثانيال براون لاعب فرانكفورت يقترب من بايرن ميونيخ

الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
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ناثانيال براون لاعب فرانكفورت يقترب من بايرن ميونيخ

الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)

ذكرت تقارير صحافية أن نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، اقترب من التعاقد مع المدافع الأيمن الألماني، ناثانيال برون، قادماً من آينتراخت فرانكفورت.

وقالت صحيفة «بيلد» الألماني، الأحد، إن الناديين على ثقة من إتمام إجراءات التعاقد خلال الأيام المقبلة، حيث اتفق ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن للرياضة، وماركوس كروشه من فرانكفورت، على قيمة الصفقة التي تبلغ 55 مليون يورو (63.6 مليون دولار).

ذكر التقرير أن الناديين لم يتفقا بعد على قيمة الصفقة الأساسية والإضافات. ويزعم أن فرانكفورت طلب في البداية أكثر من 60 مليون يورو.

ومن المقرر أن يوقع براون (22 عاماً) عقداً مع بايرن ميونيخ حتى عام 2031، حيث يعد الكندي ألفونسو ديفيز الخيار الأول في مركز الظهير الأيسر منذ سنوات، إلا أنه عانى من إصابات متكررة.

شهد براون صعوداً سريعاً في فرانكفورت منذ انضمامه من نورمبرغ، أحد أندية الدرجة الثانية، عام 2024، ما أهله للانضمام إلى المنتخب الوطني.

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