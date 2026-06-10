توخيل: إنجلترا جاهزة لرفع وتيرة التحضيرات قبل كأس العالم

قال توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه مستعد لاتخاذ الخطوة التالية في استعداداته لكأس العالم، وذلك قبل مواجهة كوستاريكا قبل أسبوع من مباراته الافتتاحية أمام كرواتيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن المنتخب الإنجليزي، وصيف بطل أوروبا في النسختين الأخيرتين، يقضي فترة الإعداد للبطولة منذ وصوله إلى ولاية فلوريدا الأميركية يوم الاثنين الماضي في أجواء حارة ورطبة.

وخاض المنتخب تدريباته في ويست بالم بيتش قبل المباراة الودية التي أقيمت السبت أمام نيوزيلندا في مدينة تامبا، وبعدها؛ حيث أشرك توخيل تشكيلتين مختلفتين في كل شوط خلال المباراة التي فاز بها 1-0.

والآن تأتي آخر مباراة ودية أمام منتخب كوستاريكا، الذي لم يتأهل للمونديال، ولكنها تُمثل خطوة مهمة نحو المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية عشرة أمام كرواتيا.

وقال توخيل، الذي كشف أن الحالة البدنية لبوكايو ساكا تخضع للمتابعة بعد معاناته من مشكلة في وتر أخيل :«لا أحد يحتاج إلى راحة، الجميع متاحون للمشاركة، وهذه أخبار جيدة للغاية».

وأضاف: «لم يتعرض أحد للإصابة، ولم تكن هناك أي شكاوى بعد المباراة الأولى. حصلنا على يوم للتعافي، وحصتين تدريبيتين جيدتين، ونحن جاهزون للضغط أكثر غداً. والضغط يعني اللعب لأكثر من 45 دقيقة، بعض اللاعبين سيشاركون لمدة 60 دقيقة وربما 70 دقيقة».

وأكمل :«هذه هي الخطة، وبعد ذلك ستكون لدينا فرصة لمنح اللاعبين مزيداً من الحمل البدني في مباراة دون جمهور بمقر تدريباتنا».

وتابع: «بعدها ستنتهي فترة المعسكر التحضيري، وسنبدأ مغامرتنا بعد يومين في كانساس».

وأكد: «ولكن كما قلت، نتوقع تصعيداً غداً من الناحية البدنية، ومن حيث الشدة وأسلوب اللعب وسرعة تداول الكرة وكل شيء. نريد اتخاذ الخطوة التالية، ونشعر بأننا مستعدون لذلك».

وسوف يُسافر المنتخب الإنجليزي، يوم السبت المقبل، إلى مقر إقامته خلال كأس العالم في مدينة كانساس سيتي، بعدما يعود من مواجهة كوستاريكا في أجواء أورلاندو الحارة إلى معسكره في ويست بالم بيتش.

وقد يشارك بعض اللاعبين مجدداً يوم الخميس في مباراة تدريبية مغلقة أمام ميامي إف سي، جرى ترتيبها لمنح دقائق إضافية للاعبين الذين يحتاجون إلى ذلك.

وتنطلق بطولة كأس العالم بمواجهة بين المكسيك وجنوب أفريقيا، الخميس، ولكن يتعين على المنتخب الإنجليزي الانتظار حتى يوم الأربعاء المقبل ليبدأ حملته في البطولة.

ويستهل المنتخب الإنجليزي مشواره بمواجهة كرواتيا في دالاس يوم 17 يونيو (حزيران)، قبل أن يواجه غانا وبنما، ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.