كيميتش: أتمنى أن يرغب كل لاعب ألماني في الفوز بالمونديال

طالب قائد المنتخب الألماني جوشوا كيميتش زملاءه في الفريق ببذل أقصى جهد ممكن في مباريات كأس العالم، مؤكداً أن المعسكر الجيد لا يكفي فقط لتحقيق الإنجازات.

وقال كيميتش، في تصريحات لقناة «ماجنتا تي في»: «أتمنى أن يرغب كل لاعب في أن يكون بطلاً للعالم».

وأضاف: «الرغبة في النجاح لا تكفي بل يجب أن نفعل كل شيء ممكن للفوز بالمباريات».

ويخوض المنتخب الألماني أولى مبارياته في كأس العالم ضد كوراساو يوم الأحد في هيوستن، بعدها يواجه كوت ديفوار وإكوادور في دور المجموعات.

وانتقل المنتخب الألماني إلى معسكره التدريبي لكأس العالم الذي يقع بالقرب من مرافق التدريب التابعة لجامعة ويك فورست، الاثنين.

وقال كيميتش: «كل الإمكانيات متوافرة على أكمل وجه، وأعتقد أننا موجودون هنا لسبب ما».

لكن نجم بايرن ميونيخ شدد أيضاً على أن المعسكر الجيد لا يضمن تحقيق النجاح، قائلاً: «الأجواء كانت أسرية في معسكر مونديال قطر، ومع ذلك خرجنا من الدور الأول».

وخرج المنتخب الألماني من دور المجموعات في مونديالي 2018 في روسيا و2022 في قطر بعد خسارته في أول مباراتين خلال البطولتين.

ويتسلح المنتخب الألماني هذه المرة بسلسلة من النتائج الجيدة بتحقيق الفوز في آخر تسع مباريات، ويرى مدربه يوليان ناغلسمان أن الإعداد الجيد عنصر مهم للنجاح.

وقال ناغلسمان: «المباريات هي الأهم بالطبع، لكن الأجواء العامة مهمة، فإذا شعرت بالراحة وكان برنامج الإعداد جيداً، فمن المنتظر أن تقدم أداء جيداً، وإذا قدمنا أداء جيداً فإننا سنكون مؤهلين للنجاح».