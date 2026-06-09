نيمار قبل المونديال الرابع له: أشعر وكأنني ابن 18 عاماً

قال النجم البرازيلي المخضرم نيمار إنه يشعر كأنه «فتى» قبل ما سيكون موندياله الرابع و«الأخير»، وهي بطولة تبقى مشاركته فيها محل شك بسبب إصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى.

في سن الرابعة والثلاثين، يواجه قائد الـ«سيليساو» صاحب الرقم 10 مشكلة بدنية جديدة قبل 4 أيام من افتتاح المنتخب البرازيلي، بطل العالم 5 مرات، مشواره بمواجهة المغرب، السبت، في نيوجيرسي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

ويتحسن الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي (79 هدفاً) من الإصابة التي حرمته من اللعب منذ 17 مايو (أيار) ومن التدرب مع زملائه في الولايات المتحدة، بحسب الاتحاد البرازيلي للعبة.

وبسبب عدم اكتمال تعافيه وافتقاده الإيقاع، يُعد غيابه أمام المغاربة مؤكداً، على أن يُنتظر ظهوره الأول في الجولة الثانية أمام هايتي في 19 يونيو (حزيران) الحالي.

وقال النجم في مقتطف من الفيلم الوثائقي الطويل «فاي، برازيل» (هيا يا برازيل)، الذي يُعرض الأربعاء: «على الرغم من أنه مونديالي الرابع، فإن الإحساس مختلف بسبب كل ما يحيط به، وبالطبع لأنه الأخير».

وأثّرت المشكلات البدنية في مستوى المهاجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي خلال المواسم الأخيرة؛ لذلك شكّل استدعاؤه المفاجأة الأبرز في قائمة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للمنتخب البرازيلي الساعي إلى اللقب العالمي السادس.

وأضاف لاعب سانتوس: «أنا هنا، وأشعر كأنني فتى، شاب في الثامنة عشرة يشارك في أول كأس عالم له». وتابع: «أنا فخور جداً وسعيد جداً بوجودي هنا. سأستمتع بكل ثانية، بكل لحظة من هذا المونديال، وآمل أن يكون مميزاً أيضاً».

وسيكون نيمار في الثامنة والثلاثين من عمره خلال مونديال 2030، وكان أمل الـ«سيليساو» لإنهاء صيام عن الألقاب العالمية مستمر منذ 2002.

لكن، ومع مشاركته في جميع نسخ كأس العالم منذ مونديال البرازيل 2014، خرج «سيلسياو» خالي الوفاض.

وكان أفضل ظهور له في البطولة التي استضافتها بلاده قبل 12 عاماً، حين سقط المنتخب البرازيلي سقوطاً مدوياً أمام ألمانيا 1-7 في نصف النهائي، من دون أن يكون نيمار حاضراً على أرض الملعب بسبب الإصابة تحديداً.