«وديّات المونديال»: هولندا تنهي تحضيراتها بفوز شاق على أوزبكستان

بعدما ودعت جمهورها، الأربعاء الماضي، بخسارة مفاجئة أمام الجزائر 0-1، استعادت هولندا توازنها، الاثنين، بفوز شاق في نيويورك على أوزبكستان 2-1 في مباراتها التحضيرية الأخيرة لمونديال 2026 الذي يفتتح، الخميس.

في مواجهة بين منتخب اعتاد أن يكون من كبار كأس العالم رغم فشله في إحراز اللقب الذي أفلت منه ثلاث مرات أعوام 1974 و1977 و2010، وآخر سيتواجد على المسرح الأكبر كروياً للمرة الأولى في تاريخه، اعتقد الهولنديون أنهم حسموا اللقاء بوصولهم إلى الثواني الأخيرة للمباراة وهم في المقدمة بهدف سجله كودي خاكبو من ركلة جزاء انتزعها كريسنسيو سامرفيل من ياخونغير أوروزوف (32).

لكن البديل إيغور سيرغيف خطف التعادل في الثواني الأخيرة من اللقاء (2+90) الذي أكمله الهولنديون بعشرة لاعبين بعد طرد البديل غوس تيل في الدقيقة 87.

إلا أن خاكبو منح بلاده الفوز في الوقت القاتل من ركلة جزاء أخرى انتزعها يان بول فان هيكه من عبد القادر خوسانوف (8+90).

وتبدأ هولندا مشوارها في النهائيات بمواجهة اليابان في 14 الحالي ضمن المجموعة السادسة التي تضم السويد وتونس، فيما تستهل أوزبكستان مغامرتها الأولى في النهائيات ضد كولومبيا في 17 منه ضمن المجموعة الحادية عشرة التي تضم أيضاً البرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.