150 مليوناً لا تكفي!... باريس سان جيرمان يُفشل حلم بيريز

في الوقت الذي تشتعل فيه أجواء انتخابات رئاسة ريال مدريد، وتتصاعد الوعود الانتخابية الخاصة بإبرام صفقات مدوية تعيد الفريق إلى قمة الكرة الأوروبية، يبدو أن باريس سان جيرمان قرر وضع حد مبكر لأحد أكثر الملفات إثارة في سوق الانتقالات. فبحسب ما كشفته إذاعة «كادينا كوبي» الإسبانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان أبلغت بشكل واضح أنها لا تنوي الدخول في أي مفاوضات مع ريال مدريد بشأن نجمي خط الوسط البرتغاليين فيتينيا، وجواو نيفيز، حتى لو وصلت قيمة العرض إلى 150 مليون يورو. وأكد التقرير أن النادي الباريسي يعتبر الثنائي من الركائز الأساسية للمشروع الرياضي الحالي، ويرفض بشكل قاطع فكرة التفريط فيهما خلال الفترة المقبلة، في ظل القناعة الكبيرة داخل الإدارة والجهاز الفني بأهمية الدور الذي يلعبانه في تشكيل هوية الفريق. وأضافت الإذاعة الإسبانية أن مسؤولي باريس سان جيرمان ينظرون إلى هذه الأنباء باعتبارها جزءاً من الأجواء الانتخابية المحيطة برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، أكثر من كونها تحركات حقيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. وشدد التقرير على أن موقف باريس حاسم، ولا يقبل التأويل، حيث لا توجد أي نية لعقد اجتماعات، أو فتح قنوات تفاوض مع ريال مدريد بخصوص أي من اللاعبين، مهما بلغت قيمة العرض المالي.

ويُعد جواو نيفيز من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة. اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 21 عاماً تخرج في أكاديمية بنفيكا قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، ولفت الأنظار بقدراته الكبيرة في افتكاك الكرة، والضغط، وصناعة اللعب من العمق. كما أصبح عنصراً ثابتاً في صفوف منتخب البرتغال، ويُنظر إليه باعتباره أحد أفضل لاعبي الوسط الدفاعي في جيله. أما مواطنه فيتينيا، صاحب الـ26 عاماً، فقد تحول منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان قادماً من بورتو إلى العقل المدبر لخط الوسط الباريسي. ويتميز اللاعب بقدرته على التحكم في إيقاع اللعب، والتمرير تحت الضغط، وصناعة الفرص، وهو ما جعله من أهم عناصر الفريق في المواسم الأخيرة، سواء محلياً، أو أوروبياً.

الجناح الفرنسي الدولي مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)

وفي المقابل، كشفت صحيفة «آس» الإسبانية تفاصيل مختلفة بشأن الصفقة التي يخطط لها فلورنتينو بيريز في حال نجاحه في الاستحقاق الانتخابي المرتقب داخل النادي الملكي. ووفقاً للصحيفة، فإن الهدف الأول لرئيس ريال مدريد ليس أياً من نجوم باريس سان جيرمان، بل الجناح الفرنسي الدولي مايكل أوليسي، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، والذي يُنظر إليه داخل أروقة «سانتياغو برنابيو» باعتباره القطعة المثالية لإكمال الخط الهجومي المستقبلي إلى جانب البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي كيليان مبابي. وأشارت «آس» إلى أن بيريز يضع أوليسي على رأس قائمة أولوياته ضمن مشروع إعادة بناء الفريق، ويستعد لتقديم عرض قد تصل قيمته إلى 150 مليون يورو لإقناع بايرن ميونيخ بالتخلي عن اللاعب إذا ما حصل على الضوء الأخضر بعد الانتخابات. لكن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق. فقد سبق لأولى هونيس، الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ، أن أطلق رسالة واضحة إلى جميع الأندية المهتمة بخدمات أوليسي، مؤكداً أن النادي البافاري لا يفكر في بيعه حتى لو تلقى عرضاً تصل قيمته إلى 200 مليون يورو. ويواصل مايكل أوليسي صعوده السريع بين كبار نجوم القارة. اللاعب الفرنسي المولود في لندن بدأ مسيرته في أكاديمية ريدينغ الإنجليزية قبل أن يتألق مع كريستال بالاس، ثم ينتقل إلى بايرن ميونيخ، حيث فرض نفسه كأحد أخطر الأجنحة في أوروبا بفضل سرعته الكبيرة، ومهاراته الفردية، وقدرته على صناعة وتسجيل الأهداف. وخلال الموسم الماضي، ساهم أوليسي بشكل مباشر في عدد كبير من الأهداف بقميص بايرن ميونيخ، ما جعله هدفاً للعديد من الأندية الكبرى، إلا أن تمسك النادي الألماني به يبدو حتى الآن عائقاً كبيراً أمام أي محاولة لضمه. وبين إصرار باريس سان جيرمان على الاحتفاظ بثنائيه البرتغالي، وتمسك بايرن ميونيخ بنجمه الفرنسي المتألق، تبدو خطط فلورنتينو بيريز الطموحة بحاجة إلى أكثر من مجرد 150 مليون يورو من أجل التحول إلى واقع في سوق الانتقالات المقبلة.