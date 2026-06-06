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الرياضة رياضة عالمية

150 مليوناً لا تكفي!... باريس سان جيرمان يُفشل حلم بيريز

نجما خط وسط سان جيرمان البرتغاليان فيتينيا وجواو نيفيز (أ.ب)
نجما خط وسط سان جيرمان البرتغاليان فيتينيا وجواو نيفيز (أ.ب)
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150 مليوناً لا تكفي!... باريس سان جيرمان يُفشل حلم بيريز

نجما خط وسط سان جيرمان البرتغاليان فيتينيا وجواو نيفيز (أ.ب)
نجما خط وسط سان جيرمان البرتغاليان فيتينيا وجواو نيفيز (أ.ب)

في الوقت الذي تشتعل فيه أجواء انتخابات رئاسة ريال مدريد، وتتصاعد الوعود الانتخابية الخاصة بإبرام صفقات مدوية تعيد الفريق إلى قمة الكرة الأوروبية، يبدو أن باريس سان جيرمان قرر وضع حد مبكر لأحد أكثر الملفات إثارة في سوق الانتقالات. فبحسب ما كشفته إذاعة «كادينا كوبي» الإسبانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان أبلغت بشكل واضح أنها لا تنوي الدخول في أي مفاوضات مع ريال مدريد بشأن نجمي خط الوسط البرتغاليين فيتينيا، وجواو نيفيز، حتى لو وصلت قيمة العرض إلى 150 مليون يورو. وأكد التقرير أن النادي الباريسي يعتبر الثنائي من الركائز الأساسية للمشروع الرياضي الحالي، ويرفض بشكل قاطع فكرة التفريط فيهما خلال الفترة المقبلة، في ظل القناعة الكبيرة داخل الإدارة والجهاز الفني بأهمية الدور الذي يلعبانه في تشكيل هوية الفريق. وأضافت الإذاعة الإسبانية أن مسؤولي باريس سان جيرمان ينظرون إلى هذه الأنباء باعتبارها جزءاً من الأجواء الانتخابية المحيطة برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، أكثر من كونها تحركات حقيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. وشدد التقرير على أن موقف باريس حاسم، ولا يقبل التأويل، حيث لا توجد أي نية لعقد اجتماعات، أو فتح قنوات تفاوض مع ريال مدريد بخصوص أي من اللاعبين، مهما بلغت قيمة العرض المالي.

ويُعد جواو نيفيز من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة. اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 21 عاماً تخرج في أكاديمية بنفيكا قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، ولفت الأنظار بقدراته الكبيرة في افتكاك الكرة، والضغط، وصناعة اللعب من العمق. كما أصبح عنصراً ثابتاً في صفوف منتخب البرتغال، ويُنظر إليه باعتباره أحد أفضل لاعبي الوسط الدفاعي في جيله. أما مواطنه فيتينيا، صاحب الـ26 عاماً، فقد تحول منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان قادماً من بورتو إلى العقل المدبر لخط الوسط الباريسي. ويتميز اللاعب بقدرته على التحكم في إيقاع اللعب، والتمرير تحت الضغط، وصناعة الفرص، وهو ما جعله من أهم عناصر الفريق في المواسم الأخيرة، سواء محلياً، أو أوروبياً.

الجناح الفرنسي الدولي مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)

وفي المقابل، كشفت صحيفة «آس» الإسبانية تفاصيل مختلفة بشأن الصفقة التي يخطط لها فلورنتينو بيريز في حال نجاحه في الاستحقاق الانتخابي المرتقب داخل النادي الملكي. ووفقاً للصحيفة، فإن الهدف الأول لرئيس ريال مدريد ليس أياً من نجوم باريس سان جيرمان، بل الجناح الفرنسي الدولي مايكل أوليسي، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، والذي يُنظر إليه داخل أروقة «سانتياغو برنابيو» باعتباره القطعة المثالية لإكمال الخط الهجومي المستقبلي إلى جانب البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي كيليان مبابي. وأشارت «آس» إلى أن بيريز يضع أوليسي على رأس قائمة أولوياته ضمن مشروع إعادة بناء الفريق، ويستعد لتقديم عرض قد تصل قيمته إلى 150 مليون يورو لإقناع بايرن ميونيخ بالتخلي عن اللاعب إذا ما حصل على الضوء الأخضر بعد الانتخابات. لكن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق. فقد سبق لأولى هونيس، الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ، أن أطلق رسالة واضحة إلى جميع الأندية المهتمة بخدمات أوليسي، مؤكداً أن النادي البافاري لا يفكر في بيعه حتى لو تلقى عرضاً تصل قيمته إلى 200 مليون يورو. ويواصل مايكل أوليسي صعوده السريع بين كبار نجوم القارة. اللاعب الفرنسي المولود في لندن بدأ مسيرته في أكاديمية ريدينغ الإنجليزية قبل أن يتألق مع كريستال بالاس، ثم ينتقل إلى بايرن ميونيخ، حيث فرض نفسه كأحد أخطر الأجنحة في أوروبا بفضل سرعته الكبيرة، ومهاراته الفردية، وقدرته على صناعة وتسجيل الأهداف. وخلال الموسم الماضي، ساهم أوليسي بشكل مباشر في عدد كبير من الأهداف بقميص بايرن ميونيخ، ما جعله هدفاً للعديد من الأندية الكبرى، إلا أن تمسك النادي الألماني به يبدو حتى الآن عائقاً كبيراً أمام أي محاولة لضمه. وبين إصرار باريس سان جيرمان على الاحتفاظ بثنائيه البرتغالي، وتمسك بايرن ميونيخ بنجمه الفرنسي المتألق، تبدو خطط فلورنتينو بيريز الطموحة بحاجة إلى أكثر من مجرد 150 مليون يورو من أجل التحول إلى واقع في سوق الانتقالات المقبلة.

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«جائزة موناكو الكبرى»: أنتونيلي ينطلق أولاً

كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس يحتفل بانطلاقه أولاً في مونت كارلو (رويترز)
كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس يحتفل بانطلاقه أولاً في مونت كارلو (رويترز)
  • موناكو: «الشرق الأوسط»
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  • موناكو: «الشرق الأوسط»
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«جائزة موناكو الكبرى»: أنتونيلي ينطلق أولاً

كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس يحتفل بانطلاقه أولاً في مونت كارلو (رويترز)
كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس يحتفل بانطلاقه أولاً في مونت كارلو (رويترز)

انتزع كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، مركز أول المنطلقين في سباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، بعد منافسة مثيرة في التجارب التأهيلية السبت، متفوقاً على ماكس فرستابن بفضل لفته الأخيرة.

وكان الإيطالي، البالغ عمره 19 عاماً، متصدر الترتيب العام بعد 4 انتصارات متتالية، أسرع بفارق 0.043 ثانية من فرستابن سائق رد بول، الذي سيبدأ السباق من الصف الأول.

واكتفى فيراري، الذي كان مرشحاً بقوة للفوز بالسباق، بالانطلاق من الصف الثاني، إذ احتل لويس هاميلتون المركز الثالث بفارق 0.228 ثانية، في حين احتل تشارل لوكلير، الفائز بالسباق في عام 2024، المركز الرابع.

واحتل إسحاق حجار، سائق رد بول، المركز الخامس، في حين احتل جورج راسل سائق مرسيدس المركز السادس.

وسيكون لاندو نوريس، حامل اللقب والفائز في موناكو العام الماضي، في الصف الرابع إلى جانب أوسكار بياستري زميله في فريق مكلارين.

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الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

«رولان غاروس»: أندرييفا تُتوّج بلقبها الكبير الأول بفوز سهل على خفالينسكا

الروسية ميرا أندرييفا تحتفل بلقب «رولان غاروس» (أ.ف.ب)
الروسية ميرا أندرييفا تحتفل بلقب «رولان غاروس» (أ.ف.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
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  • باريس: «الشرق الأوسط»
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«رولان غاروس»: أندرييفا تُتوّج بلقبها الكبير الأول بفوز سهل على خفالينسكا

الروسية ميرا أندرييفا تحتفل بلقب «رولان غاروس» (أ.ف.ب)
الروسية ميرا أندرييفا تحتفل بلقب «رولان غاروس» (أ.ف.ب)

تُوّجت الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة الثامنة عالمياً، بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على البولندية مايا خفالينسكا بسهولة تامة 6-3 و6-2 السبت في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب.

وكانت مواجهة السبت بين لاعبتين لم تُتوجا سابقاً بأي لقب كبير، مع ترجيح كفة أندرييفا التي سبق لها أن وصلت إلى نصف النهائي في «رولان غاروس» عام 2024 وربع النهائي العام الماضي.

صورة تذكارية تجمع ميرا أندرييفا البطلة ووصيفتها مايا خفالينسكا (أ.ب)

وفي المقابل، باتت خفالينسكا أول لاعبة تصل إلى نهائي البطولة الفرنسية بعد مرورها بالتصفيات، والثانية فقط في البطولات الكبرى بعد البريطانية إيما رادوكانو عام 2021 في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

واختتمت هذه المواجهة، التي لم تكن في الحسبان، أسبوعين حافلين بالمفاجآت انقلبت خلالهما الموازين بفعل موجة الحر التي ألقت بظلالها على الأسبوع الأول من ثانية البطولات الأربع الكبرى.

البولندية مايا خفالينسكا تحتفل بجائزة المركز الثاني (رويترز)

وانخفضت الدرجات في الأسبوع الثاني، لكن الحرارة كانت مرتفعة تنافسياً في الملعب مع خروج البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، والأميركية كوكو غوف، بطلة 2025، والبولندية إيغا شفيونتيك، المتوجة أربع مرات في باريس، والأوكرانية مارتا كوستيوك التي كانت من دون هزيمة على الملاعب الترابية في 2026 حتى خسارتها الخميس في نصف النهائي.

وبأسلوبين مختلفين؛ إذ تعتمد أندرييفا على القوة وخفالينسكا العسراء على التنويع في لعبها، أظهرت اللاعبتان قدرات بدنية وذهنية وفنية لا جدال فيها لقلب التوقعات وبلوغ المباراة النهائية. لكن الغلبة في النهاية كانت للروسية البالغة 19 عاماً، مُنهية القصة الخيالية لمنافستها البالغة 24 عاماً، والتي وصلت إلى القرعة الرئيسية للبطولة للمرة الأولى، في مسار غير مسبوق في تاريخ «رولان غاروس» في حقبة الاحتراف التي بدأت عام 1968.

وبعد أن كانت مجهولة قبل ثلاثة أسابيع، نجت البولندية من ثلاثة أدوار في التصفيات قبل أن تحصد ستة انتصارات متتالية في الأدوار الرئيسية.

وكان هذا النجاح غير وارد حتى في حسابات خفالينسكا التي لم تكن واثقة من قدرتها على تمويل بضع ليالٍ إضافية في فنادق باريس بعد فوزها في الدور الثالث.

ومنذ بداية حقبة الاحتراف، لم تنجح سوى رادوكانو في بلوغ نهائي بطولة كبرى بعد مرورها بالتصفيات، لكن البريطانية تُوجت حينها بلقب «فلاشينغ ميدوز» عام 2021.

أندرييفا تحتفل باللقب مع مدربتها الإسبانية كونشيتا مارتينيز (أ.ب)

وخلافاً للبولندية، قدمت أندرييفا أوراق اعتمادها في مناسبات عدة رغم أعوامها الـ19، إن كان في البطولات الكبرى أو في دورات رابطة المحترفات (دبليو تي إيه)، فارضة نفسها من بين المواهب الاستثنائية المرشحة لحرق المراحل وبلوغ القمم. وقد بلغت نصف نهائي «رولان غاروس» عام 2024، وأحرزت عام 2025 لقبَي دورتَي دبي وإنديان ويلز للألف نقطة، لتستقر بثبات ضمن العشر الأوليات في تصنيف «دبليو تي إيه».

وعرفت أيضاً نصيبها من خيبات الأمل، على غرار ما حصل العام الماضي في ربع النهائي على ملعب «فيليب-شاترييه» الذي كان جمهورُه بأكمله يساند منافستها الفرنسية لويس بواسون (361 عالمياً حينها).

وأمام كوستيوك لم تتأثر اللاعبة التي تشرف على تدريبها الإسبانية كونشيتا مارتينيز (وصيفة «رولان غاروس» عام 2000)، لا بإغلاق سقف الملعب حين كانت متقدمة 6-1 و4-1، ولا بخسارتها إرسالها وعودة الأوكرانية إلى الأجواء بتقليصها النتيجة إلى 3-4.

ومن المتوقع أن تصعد خفالينسكا إلى المركز 21 عالمياً على الأقل بعد «رولان غاروس»، لكن التتويج كان سيخلّد اسمها في سجل بطولة لم تُتوج بها سوى بولندية واحدة، هي المصنفة الثالثة عالمياً شفيونتيك التي أحرزت اللقب أربع مرات.

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الرياضة تنس رولان غاروس فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

«وديّات المونديال»: بلجيكا تسحق تونس بخماسية

بلجيكا هزمت تونس بخماسية وديّاً (د.ب.أ)
بلجيكا هزمت تونس بخماسية وديّاً (د.ب.أ)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
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  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
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«وديّات المونديال»: بلجيكا تسحق تونس بخماسية

بلجيكا هزمت تونس بخماسية وديّاً (د.ب.أ)
بلجيكا هزمت تونس بخماسية وديّاً (د.ب.أ)

حقق المنتخب البلجيكي فوزاً كبيراً على نظيره التونسي 5-صفر، السبت، في مباراة ودية دولية في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وتقدم المنتخب البلجيكي في الدقيقة 28 عن طريق لياندرو تروسارد، ثم أضاف زميله شارل دي كيتيلر الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 65 سجل المخضرم كيفن دي بروين الهدف الثالث للمنتخب البلجيكي، فيما أضاف دودي لوكابيكيو الهدف الرابع في الدقيقة 85.

وبعد دقيقتين اختتم نيكولاس راسكين الخماسية لصالح المنتخب البلجيكي، فيما تأثر المنتخب التونسي بالنقص العددي بعد طرد لاعبه إسماعيل غربي في الدقيقة 62.

وجاءت تلك المباراة الودية لتكون الأخيرة للفريقين قبل خوض منافسات البطولة، حيث سيبدأ منتخب تونس مشواره بمواجهة السويد يوم 15 من الشهر الحالي في الجولة الأولى من المجموعة السادسة التي تضم كذلك هولندا واليابان.

على الجانب الآخر، سيفتتح منتخب بلجيكا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب مصر يوم 15 أيضاً، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضاً إيران ونيوزيلندا.

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