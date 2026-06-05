نجم ألمانيا الصاعد لينارت قد يغيب عن المونديال

ألمح يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني إلى احتمالات غياب لينارت كارت، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم، عن بطولة كأس العالم، وذلك بعد نقله إلى المستشفى للخضوع لفحوص عقب تعرضه لإصابة غير معلومة في التدريبات، الجمعة.

ويعد كارل من أبرز المواهب الشابة المشاركة في كأس العالم، بعدما قدم موسماً لافتاً مع بايرن ميونيخ، وأصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يسجل هدفاً في دوري أبطال أوروبا.

وقال ناغلسمان، قبل آخر مباراة ودية لفريقه أمام الولايات المتحدة، السبت: «للأسف، تعرض ليني لإصابة خلال مران اليوم. علينا أن ننتظر لمعرفة ما حدث بالضبط، وبصراحة، الأمر لا يبدو جيداً».

وأضاف: «يحتاج هو إلى استيعاب الموقف، ونحن أيضاً، وسنرى ما الذي سنفعله. نحتاج أولاً إلى تشخيص طبي للحالة، وبعد ذلك سنبلغكم بالتفاصيل. بعدها سنرى ما إذا كان بإمكاننا، ونأمل ذلك، إشراكه في البطولة، أم أنني سأضطر إلى استدعاء لاعب بديل».

وتسمح لوائح كأس العالم لناغلسمان باستدعاء لاعب بديل في حالات «الإصابة الخطيرة أو المرض» حتى 24 ساعة قبل انطلاق أول مباراة لألمانيا في البطولة.

ويخوض المنتخب الألماني مباراته الافتتاحية يوم 14 يونيو (حزيران) أمام منتخب كوراساو، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.