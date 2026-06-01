كوراساو تراهن على هويتها الهولندية لفرض نفسها في كأس العالم

ستكون كوراساو أصغر دولة تشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم، لكن جميع لاعبي فريقها ينحدرون من هولندا، التي يتمتع منتخبها الوطني بتاريخ مشرف في البطولة، مما يعني أنه لا تنبغي الاستهانة بهم.

ومن بين 26 لاعباً تم اختيارهم للمشاركة لأول مرة مع كوراساو في نهائيات كأس العالم، كان تاهيث تشونغ اللاعب الوحيد المولود بها لكنه غادر في سن العاشرة إلى هولندا، حيث ولد اللاعبون 25 الآخرون.

وكوراساو هي جزء يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة هولندا، ويبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلاً على 150 ألف نسمة، ومساحتها 171 ميلاً مربعاً. وجميع لاعبيها يحملون الجنسية الهولندية، وبالتالي فإن تأهلهم التاريخي تمت صياغته في شمال أوروبا وليس في منطقة الكاريبي.

ويعود الفضل الكبير في ذلك إلى المدرب ديك أدفوكات، الذي رفض تدريب الفريق في البداية بسبب أزمة إدارية كان يمر بها اتحاد الكرة هناك، إلى جانب خضوع الاتحاد المحلي لرقابة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وتولى الهولندي المنصب في نهاية المطاف في يناير (كانون الثاني) 2024، وبدأ في استقطاب اللاعبين الهولنديين الذين لديهم أصول من كوراساو، مما عزز فرصهم بشكل كبير.

وكان على أدفوكات، الذي استقال من منصبه في فبراير (شباط) الماضي بسبب مرض ابنته وسلم زمام الأمور إلى مواطنه فريد روتن قبل أن يعاد تعيينه في مايو (أيار) الحالي، تعديل أسلوبه في التدريب، الذي صقله بعد خبراته السابقة كمدرب لهولندا في ثلاث فترات مختلفة، بالإضافة إلى قيادة كوريا الجنوبية إلى كأس العالم 2006.

وعلى الرغم من انزعاجه في البداية من رقص اللاعبين وغنائهم قبل المباريات، فإنه أدرك أنه يجب ألا يسلب هذه الروح الكاريبية من هذا الفريق، وقال للصحافيين إنه يعتقد أن هذه هي أفضل طريقة تساعد لاعبيه لتقديم أفضل أداء.

وقال أدفوكات: «بدأنا في بناء الفريق، ولكن من خلال العودة إلى الأساسيات».

وأضاف: «لم يكن لدينا أي شيء نشتكي منه فيما يتعلق بشغف وحماس والتزام اللاعبين. لكن كان علينا وضع أسس ونظام واضح. وكان من دواعي سرورنا أن نرى أن هذا الأمر قد تم استيعابه بسرعة وأثمر نتائج».

وضمن الفريق التأهل بعد تعادل مثير دون أهداف خارج أرضه في جامايكا في نوفمبر (تشرين الثاني) ليتصدر مجموعته ويتأهل، بفريق قادر على إزعاج منافسيه ضمن المجموعة الخامسة التي تضم الإكوادور وألمانيا وكوت ديفوار.

ولكن أدفوكات واقعي أيضاً بشأن فرص الفريق. وقال: «أثبتنا أننا فريق تصعب هزيمته».

وأضاف: «لكن الفرق المنافسة في هذه المجموعة تتمتع بمستوى مختلف، بالطبع. نحن نعلم أن الأمر سيكون صعباً للغاية، لكن لا شيء مستحيل».